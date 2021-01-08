Apple’ın elektrikli aracını Hyundai üretecek

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Apple’ın uzun süredir kapalı kapılar ardında elektrikli araç için çalışmalar yaptığı biliniyor. Firmanın nasıl bir tedarik zinciri kuracağı merakla beklenirken Hyundai cephesinden itiraf gibi bir açıklama geldi.

Apple ve Hyundai iş birliği yapıyor

Güney Kore’nin en büyük otomotiv üreticisi ve en büyük aile şirketlerinden birisi olan Hyundai geçtiğimiz saatlerde ilginç bir açıklama yaptı. Firma Apple ile elektrikli araç üretimi konusunda iş birliği yaptıklarını bildirdi.

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Açıklama sonrasında hisseler yüzde 25 değer kazanırken pazar değeri de 9 milyar dolar artış gösterdi. Firma 1988 yılından bu yana en yüksek hisse değerine ulaşmış oldu. Tycoon ailesi de servetlerine 2 milyar dolar daha ekledi.

Hyundai gelecek yıl sürücüsüz araç ve uçan taksi gibi projelerin hayata geçirilmesi için üretime hazır bir otonom sürüş ortaklığı kurmuştu. 4 milyar dolarlık sermayeye sahip Aptiv adındaki sürüş platformunun Apple’ın kullanımına sunulacağı iddia ediliyor.

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Ne var ki Apple’ın çok sıkı gizlilik anlaşmaları olduğu biliniyor. Gerekirse anlaşma iptaline kadar giden bu gizlilik sözleşmeleri muhtemelen Hyundai’nin de aklına geldi ki firma kısa süre sonra Apple ibaresini kaldırarak otonom elektrikli araç üretimi için bazı firmalar ile dirsek temasında oldukları şeklinde açıklamasını değiştirdi.

Yine de artık Apple’ın elektrikli aracını üretmek için nasıl bir yol izleyeceğini öğrenmiş olduk. Zaten sıfırdan bir tedarik zinciri kurarak üretime başlamak kısa sürede pek mümkün değil. Apple’ın 3-5 yıllık bir yol haritası olduğu düşünüldüğünde farklı bir yönteme ihtiyacı olduğu anlaşılıyor. Tasarımı kendisine ancak üretimi Hyundai’ye ait bir elektrikli araç bu zaman diliminde piyasada olma şansına sahip.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-08/hyundai-shares-jump-most-since-1988-after-report-on-apple-tie-up

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