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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple’ın elektrikli aracını Hyundai üretecek

    Hyundai yöneticisi Apple ile ortaklıklarını ağzından kaçırınca ortalık karıştı. Kısa süre sonra Apple ibaresi açıklamadan silinerek teknoloji şirketleri olarak değiştirildi.
    2 gün
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Apple’ın elektrikli aracını Hyundai üretecek
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    Apple’ın uzun süredir kapalı kapılar ardında elektrikli araç için çalışmalar yaptığı biliniyor. Firmanın nasıl bir tedarik zinciri kuracağı merakla beklenirken Hyundai cephesinden itiraf gibi bir açıklama geldi.

    Apple ve Hyundai iş birliği yapıyor

    Güney Kore’nin en büyük otomotiv üreticisi ve en büyük aile şirketlerinden birisi olan Hyundai geçtiğimiz saatlerde ilginç bir açıklama yaptı. Firma Apple ile elektrikli araç üretimi konusunda iş birliği yaptıklarını bildirdi.

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    Ayrıca Bkz. "XRP ardı ardına borsalardan çıkarılıyor"

    Açıklama sonrasında hisseler yüzde 25 değer kazanırken pazar değeri de 9 milyar dolar artış gösterdi. Firma 1988 yılından bu yana en yüksek hisse değerine ulaşmış oldu. Tycoon ailesi de servetlerine 2 milyar dolar daha ekledi.

    Hyundai gelecek yıl sürücüsüz araç ve uçan taksi gibi projelerin hayata geçirilmesi için üretime hazır bir otonom sürüş ortaklığı kurmuştu. 4 milyar dolarlık sermayeye sahip Aptiv adındaki sürüş platformunun Apple’ın kullanımına sunulacağı iddia ediliyor.

    Apple’ın elektrikli aracını Hyundai üretecek
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    Ne var ki Apple’ın çok sıkı gizlilik anlaşmaları olduğu biliniyor. Gerekirse anlaşma iptaline kadar giden bu gizlilik sözleşmeleri muhtemelen Hyundai’nin de aklına geldi ki firma kısa süre sonra Apple ibaresini kaldırarak otonom elektrikli araç üretimi için bazı firmalar ile dirsek temasında oldukları şeklinde açıklamasını değiştirdi.

    Yine de artık Apple’ın elektrikli aracını üretmek için nasıl bir yol izleyeceğini öğrenmiş olduk. Zaten sıfırdan bir tedarik zinciri kurarak üretime başlamak kısa sürede pek mümkün değil. Apple’ın 3-5 yıllık bir yol haritası olduğu düşünüldüğünde farklı bir yönteme ihtiyacı olduğu anlaşılıyor. Tasarımı kendisine ancak üretimi Hyundai’ye ait bir elektrikli araç bu zaman diliminde piyasada olma şansına sahip.



    https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-08/hyundai-shares-jump-most-since-1988-after-report-on-apple-tie-up Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    classf2re (Emre Mendelyev) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Şimdiden görebiliyoru: Arabada Android telefon kullanmazsınız, USB takamazsınız Lightning portu olacak, güncellemelerle pil performansı düşecek, güncellemeyenler yeni çıkan otopilot özelliğini ve araç içi uygulamaları kullanamayacak...
    Şimdiden görebiliyoru: Arabada Android telefon kullanmazsınız, USB takamazsınız Lightning portu olacak, güncellemelerle pil performansı düşecek, güncellemeyenle...
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    1 Yanıt Yanıtla +9
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    DPLALİ (Bomba Ölüm) 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    Steve Jobs’ın hayali gerçek oluyor o zaman. Vay be,
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    FurkanEmir411 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    Motorunun nerede üretildiği değil kimin tarafından tasarlandığı önemli. Apple telefonu çinde üretilir ama arkasında designed in california yazar paranın büyüğüni de Amerikalı kazanır bu sayede.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    "Motoru yerli mi?" diye soran bir Amerikalı çıkar mı acaba?
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    elLbufFer (selçuk dabak) 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tamamıyla senkronize bir sistem . Apple cidden çok akıllı çok . Düşünsenize her verinizi yıllardır zaten alıyor . Karnım açıktı dedin mi seni senin kadar iyi bilip sevebileceğin yere götürüyor . Dinlediğin sevdiğin müzikleri biliyor ve ona göre radyo veya müzik açıyor .
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    igetsky 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Teslaya burun kiviran timin kafasini duvara vurmak lazim
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    khytr89 (Hakan ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    samsung un ana vatanından bir üretici seçmiş olmaları ilginç olmuş.. samsung ise zaten hali hazırda renault ile işbirliği içinde ama nedense renaultlar teneke ve teknoloji yoksunu hala.. koy şöyle afilli bir ekran milletin aklını al ama yok, siyah,kokuşmuş plastik hoşlarına gidiyor herhalde
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    Psychotechnic (Salih Mücahit) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Güncelleme yapmayanların arabası yavaşlayacak mı?
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    th9 1 gün ( Mesaj Silindi ) Psychotechnic
    tamm tersi olması gerekmiyormu.
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    classf2re (Emre Mendelyev) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Şimdiden görebiliyoru: Arabada Android telefon kullanmazsınız, USB takamazsınız Lightning portu olacak, güncellemelerle pil performansı düşecek, güncellemeyenler yeni çıkan otopilot özelliğini ve araç içi uygulamaları kullanamayacak...
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    xenix 1 gün ( Mesaj Silindi ) classf2re
    Nokia yapsaydı her sene farklı renk araba çıkarıp rengine göre para ödetirdi:))
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    cand. 2 gün ( Mesaj Silindi )
    A b b l e
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    drjacob (... ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Araba da çıkartsın , bi standartlar belli olsun :D
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    2224 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    apple electric car, apple titan ve
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