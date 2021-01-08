Apple’ın elektrikli aracını Hyundai üretecek

Apple’ın uzun süredir kapalı kapılar ardında elektrikli araç için çalışmalar yaptığı biliniyor. Firmanın nasıl bir tedarik zinciri kuracağı merakla beklenirken Hyundai cephesinden itiraf gibi bir açıklama geldi.
Apple ve Hyundai iş birliği yapıyor
Güney Kore’nin en büyük otomotiv üreticisi ve en büyük aile şirketlerinden birisi olan Hyundai geçtiğimiz saatlerde ilginç bir açıklama yaptı. Firma Apple ile elektrikli araç üretimi konusunda iş birliği yaptıklarını bildirdi.İlginizi Çekebilir Apple: Özelleştirilmiş 64-bit çalışmaları bizimle başladı
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Açıklama sonrasında hisseler yüzde 25 değer kazanırken pazar değeri de 9 milyar dolar artış gösterdi. Firma 1988 yılından bu yana en yüksek hisse değerine ulaşmış oldu. Tycoon ailesi de servetlerine 2 milyar dolar daha ekledi.
Hyundai gelecek yıl sürücüsüz araç ve uçan taksi gibi projelerin hayata geçirilmesi için üretime hazır bir otonom sürüş ortaklığı kurmuştu. 4 milyar dolarlık sermayeye sahip Aptiv adındaki sürüş platformunun Apple’ın kullanımına sunulacağı iddia ediliyor.
Ne var ki Apple’ın çok sıkı gizlilik anlaşmaları olduğu biliniyor. Gerekirse anlaşma iptaline kadar giden bu gizlilik sözleşmeleri muhtemelen Hyundai’nin de aklına geldi ki firma kısa süre sonra Apple ibaresini kaldırarak otonom elektrikli araç üretimi için bazı firmalar ile dirsek temasında oldukları şeklinde açıklamasını değiştirdi.
Yine de artık Apple’ın elektrikli aracını üretmek için nasıl bir yol izleyeceğini öğrenmiş olduk. Zaten sıfırdan bir tedarik zinciri kurarak üretime başlamak kısa sürede pek mümkün değil. Apple’ın 3-5 yıllık bir yol haritası olduğu düşünüldüğünde farklı bir yönteme ihtiyacı olduğu anlaşılıyor. Tasarımı kendisine ancak üretimi Hyundai’ye ait bir elektrikli araç bu zaman diliminde piyasada olma şansına sahip.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-08/hyundai-shares-jump-most-since-1988-after-report-on-apple-tie-up Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
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