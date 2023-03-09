Apple’ın en hızlı cihazları belli oldu! iPhone 14 listede yok

Şubat ayının en hızlı iOS cihazları belli oldu
AnTuTu’ya göre Şubat ayının en hızlı iOS cihazı 1 milyon 426 bin 17 puanla 12.9 inç iPad Pro 6 oldu. M2 işlemci ile adeta zirveye demir atan cihazı ise 1 milyon 296 bin 134 puanla 11 inç iPad Pro 6 takip etti. Listenin üçüncü sırasında ise 1 milyon 205 bin 566 puanla 12.9 inç iPad Pro 5 yer alırken, hemen arkasından sırasıyla 11 inç iPad Pro 5 ve iPad Air 5 geliyor.
Bilmeyenler için iPhone 14 ve iPhone 14 Plus, Apple'ın bir önceki nesil A15 Bionic çipinden güç alıyor. Ailenin tepe modelleri iPhone 14 Pro ve Pro Max'in ise Apple A16 ile kullanıcılara sunulduğunu belirtelim. Paylaşılan listenin ışığında Apple'ın en hızlı cihazları M serisinden güç alan iPad modelleri olmaya devam edecek gibi gözüküyor.
İşte Şubat ayının en hızlı Apple cihazları
- iPad Pro 6 12.9 inç
- iPad Pro 6 11 inç
- iPad Pro 5 12.9 inç
- iPad Pro 5 11 inç
- iPad Air 5
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13 Pro Max
- iPad Pro 3 12.9 inç
- iPhone 13 Pro
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bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez