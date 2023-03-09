Tam Boyutta Gör Popüler kıyaslama platformu AnTuTu, iPad ve iPhone modellerinin yer aldığı Şubat ayının en hızlı iOS cihazlarını açıkladı. Peki, şu anda dünya genelinde en hızlı iOS cihazlar hangileri? Gelin paylaşılan listeye hep beraber bakalım.

Şubat ayının en hızlı iOS cihazları belli oldu

AnTuTu’ya göre Şubat ayının en hızlı iOS cihazı 1 milyon 426 bin 17 puanla 12.9 inç iPad Pro 6 oldu. M2 işlemci ile adeta zirveye demir atan cihazı ise 1 milyon 296 bin 134 puanla 11 inç iPad Pro 6 takip etti. Listenin üçüncü sırasında ise 1 milyon 205 bin 566 puanla 12.9 inç iPad Pro 5 yer alırken, hemen arkasından sırasıyla 11 inç iPad Pro 5 ve iPad Air 5 geliyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıllarda en hızlı iOS cihazlar ana akım iPhone ailesi olsa da, M1 ve M2 çipli iPad modelleri ile işler büyük ölçüde değişmiş durumda. Bu noktada listenin altıncı ve yedinci sırasında iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modelleri yer alıyor. iPhone 13 Pro Max, 12.9 inç iPad Pro 3 ve iPhone 13 Pro modelleri ile tamamlanan listede ilginç bir biçimde iPhone 14 ve iPhone 14 Plus'ın yer almadığını görüyoruz.

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Bilmeyenler için iPhone 14 ve iPhone 14 Plus, Apple'ın bir önceki nesil A15 Bionic çipinden güç alıyor. Ailenin tepe modelleri iPhone 14 Pro ve Pro Max'in ise Apple A16 ile kullanıcılara sunulduğunu belirtelim. Paylaşılan listenin ışığında Apple'ın en hızlı cihazları M serisinden güç alan iPad modelleri olmaya devam edecek gibi gözüküyor.

İşte Şubat ayının en hızlı Apple cihazları

iPad Pro 6 12.9 inç iPad Pro 6 11 inç iPad Pro 5 12.9 inç iPad Pro 5 11 inç iPad Air 5 iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max iPhone 13 Pro Max iPad Pro 3 12.9 inç iPhone 13 Pro

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Apple’ın en hızlı cihazları belli oldu! iPhone 14 listede yok