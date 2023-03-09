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    Anlık Bildirim

    Apple’ın en hızlı cihazları belli oldu! iPhone 14 listede yok

    Popüler kıyaslama platformu AnTuTu, Şubat ayının en hızlı Apple cihazlarını açıkladı. iPhone ve iPad modellerinin yarıştığı sıralamada hangi cihaz nasıl bir performans sergiledi? İşte liste
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    Apple’ın en hızlı cihazları belli oldu! iPhone 14 listede yok Tam Boyutta Gör
    Popüler kıyaslama platformu AnTuTu, iPad ve iPhone modellerinin yer aldığı Şubat ayının en hızlı iOS cihazlarını açıkladı. Peki, şu anda dünya genelinde en hızlı iOS cihazlar hangileri? Gelin paylaşılan listeye hep beraber bakalım.

    Şubat ayının en hızlı iOS cihazları belli oldu

    AnTuTu’ya göre Şubat ayının en hızlı iOS cihazı 1 milyon 426 bin 17 puanla 12.9 inç iPad Pro 6 oldu. M2 işlemci ile adeta zirveye demir atan cihazı ise 1 milyon 296 bin 134 puanla 11 inç iPad Pro 6 takip etti. Listenin üçüncü sırasında ise 1 milyon 205 bin 566 puanla 12.9 inç iPad Pro 5 yer alırken, hemen arkasından sırasıyla 11 inç iPad Pro 5 ve iPad Air 5 geliyor.

    Apple’ın en hızlı cihazları belli oldu! iPhone 14 listede yok Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıllarda en hızlı iOS cihazlar ana akım iPhone ailesi olsa da, M1 ve M2 çipli iPad modelleri ile işler büyük ölçüde değişmiş durumda. Bu noktada listenin altıncı ve yedinci sırasında iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modelleri yer alıyor. iPhone 13 Pro Max, 12.9 inç iPad Pro 3 ve iPhone 13 Pro modelleri ile tamamlanan listede ilginç bir biçimde iPhone 14 ve iPhone 14 Plus'ın yer almadığını görüyoruz.

    Bilmeyenler için iPhone 14 ve iPhone 14 Plus, Apple'ın bir önceki nesil A15 Bionic çipinden güç alıyor. Ailenin tepe modelleri iPhone 14 Pro ve Pro Max'in ise Apple A16 ile kullanıcılara sunulduğunu belirtelim. Paylaşılan listenin ışığında Apple'ın en hızlı cihazları M serisinden güç alan iPad modelleri olmaya devam edecek gibi gözüküyor.

    İşte Şubat ayının en hızlı Apple cihazları

    1. iPad Pro 6 12.9 inç 
    2. iPad Pro 6 11 inç
    3. iPad Pro 5 12.9 inç
    4. iPad Pro 5 11 inç
    5. iPad Air 5 
    6. iPhone 14 Pro 
    7. iPhone 14 Pro Max 
    8. iPhone 13 Pro Max
    9. iPad Pro 3 12.9 inç
    10. iPhone 13 Pro 
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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    4S14N_HUNT3R 9 saat önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 1 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 2 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 2 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 3 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 3 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 3 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 6 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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