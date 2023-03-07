2022'nin en çok satan telefonları açıklandı: İşte liste

Tam Boyutta Gör Dünyayı etkisi altına alan pandemi ve çip krizinin sona ermesinin ardından akıllı telefon pazarında önemli bir değişim yaşanıyor. Bu noktada Apple kendi çizgisini korurken, Android cephesinde katlanabilir modellere geçiş yapıldığını görüyoruz. Şimdi önde gelen araştırma ve analiz şirketlerinden Counterpoint Research, 2022 yılında en çok satan akıllı telefon modellerini açıkladı.

2022'nin en çok satan telefonları açıklandı

Counterpoint Research tarafından paylaşılan liste, 2022 yılında en çok satan telefonlara Apple ve iPhone serisinin liderlik ettiğini gösteriyor. Listeye göre 2021 yılında piyasaya sürülen iPhone 13, toplam satışların yüzde 5'i ve tüm iPhone satışlarının yüzde 28'i ile en üst sırayı aldı. iPhone 13'ü takip eden diğer iki model ise iPhone 13 Pro Max (%2,6) ve iPhone 14 Pro Max (%1,7) oldu.

Tam Boyutta Gör Listeye uygun fiyatlı Galaxy A13 (%1.6) ile giriş yapan Samsung ise, birçok iPhone ve Android rakiplerini geride bırakarak dördüncü sıraya yerleşti. Bilmeyenler için 2021'in en çok satan telefonu Samsung Galaxy A12 modeli olmuştu. Görünüşe göre Güney Koreli dev, bütçe telefonlarında olan hakimiyetini sürdürmeye devam edecek.

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Toplam satışlarda beşinci ve altıncı sırayı ise iPhone 13 Pro (%1.6) ve iPhone 12 (%1.5) modelleri oluşturuyor. Listenin devamında yer alan diğer modeller ise sırasıyla iPhone 14 (%1.4), iPhone 14 Pro (%1.2), iPhone SE 2022 (%1.1) ve Samsung Galaxy A03 (%1.1) oldu.

2022'nin en çok satan telefonları

iPhone 13 iPhone 13 Pro Max iPhone 14 Pro Max Galaxy A13 iPhone 13 Pro iPhone 12 iPhone 13 iPhone 14 Pro iPhone SE 2022 Galaxy A03

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