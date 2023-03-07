2022'nin en çok satan telefonları açıklandı: İşte liste

2022'nin en çok satan telefonları açıklandı
Counterpoint Research tarafından paylaşılan liste, 2022 yılında en çok satan telefonlara Apple ve iPhone serisinin liderlik ettiğini gösteriyor. Listeye göre 2021 yılında piyasaya sürülen iPhone 13, toplam satışların yüzde 5'i ve tüm iPhone satışlarının yüzde 28'i ile en üst sırayı aldı. iPhone 13'ü takip eden diğer iki model ise iPhone 13 Pro Max (%2,6) ve iPhone 14 Pro Max (%1,7) oldu.
Toplam satışlarda beşinci ve altıncı sırayı ise iPhone 13 Pro (%1.6) ve iPhone 12 (%1.5) modelleri oluşturuyor. Listenin devamında yer alan diğer modeller ise sırasıyla iPhone 14 (%1.4), iPhone 14 Pro (%1.2), iPhone SE 2022 (%1.1) ve Samsung Galaxy A03 (%1.1) oldu.
2022'nin en çok satan telefonları
- iPhone 13
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 14 Pro Max
- Galaxy A13
- iPhone 13 Pro
- iPhone 12
- iPhone 13
- iPhone 14 Pro
- iPhone SE 2022
- Galaxy A03
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Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez