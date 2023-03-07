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    2022'nin en çok satan telefonları açıklandı: İşte liste

    Önde gelen araştırma ve analiz şirketlerinden Counterpoint Research, 2022 yılında en çok satan akıllı telefonları açıkladı. İşte en çok tercih edilen 10 model...
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    2022'nin en çok satan telefonları açıklandı! İşte liste Tam Boyutta Gör
    Dünyayı etkisi altına alan pandemi ve çip krizinin sona ermesinin ardından akıllı telefon pazarında önemli bir değişim yaşanıyor. Bu noktada Apple kendi çizgisini korurken, Android cephesinde katlanabilir modellere geçiş yapıldığını görüyoruz. Şimdi önde gelen araştırma ve analiz şirketlerinden Counterpoint Research, 2022 yılında en çok satan akıllı telefon modellerini açıkladı. 

    2022'nin en çok satan telefonları açıklandı

    Counterpoint Research tarafından paylaşılan liste, 2022 yılında en çok satan telefonlara Apple ve iPhone serisinin liderlik ettiğini gösteriyor. Listeye göre 2021 yılında piyasaya sürülen iPhone 13, toplam satışların yüzde 5'i ve tüm iPhone satışlarının yüzde 28'i ile en üst sırayı aldı. iPhone 13'ü takip eden diğer iki model ise iPhone 13 Pro Max (%2,6) ve iPhone 14 Pro Max (%1,7) oldu.

    2022'nin en çok satan telefonları açıklandı! İşte liste Tam Boyutta Gör
    Listeye uygun fiyatlı Galaxy A13 (%1.6) ile giriş yapan Samsung ise, birçok iPhone ve Android rakiplerini geride bırakarak dördüncü sıraya yerleşti. Bilmeyenler için 2021'in en çok satan telefonu Samsung Galaxy A12 modeli olmuştu. Görünüşe göre Güney Koreli dev, bütçe telefonlarında olan hakimiyetini sürdürmeye devam edecek.

    Toplam satışlarda beşinci ve altıncı sırayı ise iPhone 13 Pro (%1.6) ve iPhone 12 (%1.5) modelleri oluşturuyor. Listenin devamında yer alan diğer modeller ise sırasıyla iPhone 14 (%1.4), iPhone 14 Pro (%1.2), iPhone SE 2022 (%1.1) ve Samsung Galaxy A03 (%1.1) oldu.

    2022'nin en çok satan telefonları

    1. iPhone 13
    2. iPhone 13 Pro Max
    3. iPhone 14 Pro Max
    4. Galaxy A13
    5. iPhone 13 Pro
    6. iPhone 12
    7. iPhone 13
    8. iPhone 14 Pro
    9. iPhone SE 2022
    10. Galaxy A03
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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    pcdiyari 13 saat önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 18 saat önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 1 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 4 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 4 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 4 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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