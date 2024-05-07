Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Canlı Yayın
    Apple yeni iPad’leri tanıtıyor - Türkçe Simultane Çeviri ile Canlı Yayın

    Apple’ın katlanabilir iPhone ve hibrit iPad’i için tarih verildi

    Apple, çok yakında Let Loose etkinliğiyle yeni iPad modellerini tanıtacakken firmanın 2025 yılında hibrit bir iPad modeli çıkaracağı söyleniyor. Katlanabilir iPhone için ise 2026’ya işaret ediliyor.
    Apple’ın katlanabilir iPhone ve hibrit iPad’i için tarih verildi Tam Boyutta Gör
    Nokia’nın “Morph” adlı konsept katlanabilir telefonunu hatırlıyor musunuz? Eğer hatırlıyorsanız katlanabilir akıllı telefonların aslında çok uzun zaman önce gördüğümüzü biliyorsunuzdur. Modern anlamda ise 2018’den bu yana katlanabilir akıllı telefonlar hayatımızda. Ancak Apple tarafından şimdiye kadar bu tip bir cihaz görmedik. Yeni bir rapor ise ilk katlanabilir iPhone’un 2026’da piyasaya çıkabileceğini söylüyor.

    Katlanabilir iPhone ve iPad geliyor

    Apple’ın katlanabilir iPhone ve hibrit iPad’i için tarih verildi Tam Boyutta Gör
    Güvenilir bir geçmişe sahip bir analistte göre Apple, önümüzdeki birkaç yıl içinde piyasaya bir değil iki katlanabilir cihaz sürecek. Haitong Securities analisti Jeff Pu'ya göre Apple, 2025’in sonlarında doğru katlanabilir hibrid iPad'i, sonrasında 2026 yılında ise ilk katlanabilir iPhone’un tanıtmayı planlıyor.

    Belirtilenlere göre katlanabilir hibrid iPad, 20,3 inç ekrana sahip olacak, katlanabilir iPhone ise 7,9 inç veya 8,3 inç ekran ile gelecek. Jeff Pu'ya göre her iki üründe beklenebileceği gibi oldukça pahalı cihazlar olacak. Apple ve katlanabilir cihazlar hakkında bu rapor bir ilk değil. Geçtiğimiz aylarda aralında Ming-Chi Kuo, Ross Young ve Mark Gurman gibi diğer saygın kaynakların bulunduğu isimler de Apple’ın bu tip ürünler üzerinde çalıştığını söylemişti.

    Farklı kaynaklar farklı tarihler vermiş olsa da cihazlar hakkındaki söylemler birbirlerine benziyor. Tüm bu raporlar göz önüne alındığında, Apple muhtemelen birden fazla katlanabilir cihaz konseptini araştırıyor olabilir. Bu konseptler süreç içerisinde gelişip değişebilir veya iptal edilebilir.

    Bu arada, Apple'ın yeni iPad modellerini tanıtacağı Let Loose etkinliği, YouTube kanalımızdan canlı olarak yayınlanacak. Etkinliği Türkçe simültane çeviri ile takip etmek isteyenleri bugün saat 17.00'deki YouTube yayınımıza davet ediyoruz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    alfa romeo tonale yorum devlet hastanesi sonuç gösterme kaç gün molekülerite nedir tek saat güvenilir mi zamana bırakalım diyen erkek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-12.000 TL Arası Telefonlar
    Huawei Nova 11i
    Huawei Nova 11i
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI THIN GF63 12VF-405XTR
    MSI THIN GF63 12VF-405XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız