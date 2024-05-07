Apple’ın katlanabilir iPhone ve hibrit iPad’i için tarih verildi

Katlanabilir iPhone ve iPad geliyor
Belirtilenlere göre katlanabilir hibrid iPad, 20,3 inç ekrana sahip olacak, katlanabilir iPhone ise 7,9 inç veya 8,3 inç ekran ile gelecek. Jeff Pu'ya göre her iki üründe beklenebileceği gibi oldukça pahalı cihazlar olacak. Apple ve katlanabilir cihazlar hakkında bu rapor bir ilk değil. Geçtiğimiz aylarda aralında Ming-Chi Kuo, Ross Young ve Mark Gurman gibi diğer saygın kaynakların bulunduğu isimler de Apple’ın bu tip ürünler üzerinde çalıştığını söylemişti.
Farklı kaynaklar farklı tarihler vermiş olsa da cihazlar hakkındaki söylemler birbirlerine benziyor. Tüm bu raporlar göz önüne alındığında, Apple muhtemelen birden fazla katlanabilir cihaz konseptini araştırıyor olabilir. Bu konseptler süreç içerisinde gelişip değişebilir veya iptal edilebilir.
Bu arada, Apple'ın yeni iPad modellerini tanıtacağı Let Loose etkinliği, YouTube kanalımızdan canlı olarak yayınlanacak. Etkinliği Türkçe simültane çeviri ile takip etmek isteyenleri bugün saat 17.00'deki YouTube yayınımıza davet ediyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.