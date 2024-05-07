Tam Boyutta Gör Nokia’nın “Morph” adlı konsept katlanabilir telefonunu hatırlıyor musunuz? Eğer hatırlıyorsanız katlanabilir akıllı telefonların aslında çok uzun zaman önce gördüğümüzü biliyorsunuzdur. Modern anlamda ise 2018’den bu yana katlanabilir akıllı telefonlar hayatımızda. Ancak Apple tarafından şimdiye kadar bu tip bir cihaz görmedik. Yeni bir rapor ise ilk katlanabilir iPhone’un 2026’da piyasaya çıkabileceğini söylüyor.

Katlanabilir iPhone ve iPad geliyor

Tam Boyutta Gör Güvenilir bir geçmişe sahip bir analistte göre Apple, önümüzdeki birkaç yıl içinde piyasaya bir değil iki katlanabilir cihaz sürecek. Haitong Securities analisti Jeff Pu'ya göre Apple, 2025’in sonlarında doğru katlanabilir hibrid iPad'i, sonrasında 2026 yılında ise ilk katlanabilir iPhone’un tanıtmayı planlıyor.

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Belirtilenlere göre katlanabilir hibrid iPad, 20,3 inç ekrana sahip olacak, katlanabilir iPhone ise 7,9 inç veya 8,3 inç ekran ile gelecek. Jeff Pu'ya göre her iki üründe beklenebileceği gibi oldukça pahalı cihazlar olacak. Apple ve katlanabilir cihazlar hakkında bu rapor bir ilk değil. Geçtiğimiz aylarda aralında Ming-Chi Kuo, Ross Young ve Mark Gurman gibi diğer saygın kaynakların bulunduğu isimler de Apple’ın bu tip ürünler üzerinde çalıştığını söylemişti.

Farklı kaynaklar farklı tarihler vermiş olsa da cihazlar hakkındaki söylemler birbirlerine benziyor. Tüm bu raporlar göz önüne alındığında, Apple muhtemelen birden fazla katlanabilir cihaz konseptini araştırıyor olabilir. Bu konseptler süreç içerisinde gelişip değişebilir veya iptal edilebilir.

Bu arada, Apple'ın yeni iPad modellerini tanıtacağı Let Loose etkinliği, YouTube kanalımızdan canlı olarak yayınlanacak. Etkinliği Türkçe simültane çeviri ile takip etmek isteyenleri bugün saat 17.00'deki YouTube yayınımıza davet ediyoruz.

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Apple’ın katlanabilir iPhone ve hibrit iPad’i için tarih verildi