iPhone 17'de tasarım değişiyor, Plus yerine Slim model geliyor

Tam Boyutta Gör Apple’ın iPhone’larda dikkate değer değişiklikleri bu yıl sunması beklenmiyor. iPhone 17 modelleri yenilenmiş tasarım, daha iyi ön kamera, daha küçük Dynamic Island ve fazlasına sahip olacak. Ancak, tek değişiklik bu değil; Apple’ın Plus model yerine Slim model tanıtacağı da söyleniyor.

iPhone 15 Pro alınır mı? iPhone 15 Pro uzun kullanım incelemesi! 3 gün önce eklendi

iPhone 17 Slim modeli geliyor

Analist Jeff Pu, iPhone 17’de tasarım değişikliğinin olacağını ve Apple’ın gelecek yıl Plus modelin yerine yeni iPhone 17 Slim modelini tanıtacağını söyleniyor.

iPhone 17 nasıl olacak?

Tasarım açısından, iPhone 17, iPhone 17 Slim ve iPhone 17 Pro, farklı bir alüminyum tasarıma sahip olacak. iPhone 17 Pro Max modelinde titanyum tasarım sürecek. 17 Pro Max, yakınlık sensörü için yeni metalens teknolojisine sahip olacak. Bu, dinamik adanın küçülmesini sağlayacak. Diğer modeller mevcut tasarımı koruyacak. Metalens teknolojisi Apple’ın Face ID sensörünün boyutunu önemli ölçüde azaltmasına da yardımcı olabilir.

Yeni iPhone 17 Slim modelinin Plus’ın yerini alacağı ve adından da anlaşılacağı üzere ince bir tasarım sunacağı söyleniyor. Apple 17 Slim modelinde ince tasarım dışında başka ne değişiklikler sunacak henüz belli değil.

Performans ve teknik özellik açısından, iPhone 17 ve iPhone 17 Slim, 8GB RAM, A18 veya A19 işlemci ile gelecekken; iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max, 12GB RAM, A19 Pro çip ile gelecek. Şu anda iPhone 15 ve iPhone 15 Plus’ta 6GB RAM bulunurken, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max’te 8GB RAM bulunuyor. iPhone 17 serisinde 24MP ön kamera bulunacak. Şu anda iPhone’larda 12MP ön kamera mevcut.

Apple, 2024'ün ilk etkinliğini 7 Mayıs'ta düzenleyecek. Let Loose etkinliğinde yeni iPad Pro ve Air modelleriyle birlikte aksesuarlarının tanıtılması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone'ların tasarımı değişiyor: iPhone 17 Slim model geliyor