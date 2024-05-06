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    iPhone 17'de tasarım değişiyor, Plus yerine Slim model geliyor

    Son rapora göre, iPhone'larda beklenen tasarım değişiklikleri iPhone 17 serisinde olacak. Ayrıca Apple'ın Plus modelin yerini alan iPhone 17 Slim'i tanıtacağı söyleniyor.
    iPhone 17 Slim model geliyor Tam Boyutta Gör
    Apple’ın iPhone’larda dikkate değer değişiklikleri bu yıl sunması beklenmiyor. iPhone 17 modelleri yenilenmiş tasarım, daha iyi ön kamera, daha küçük Dynamic Island ve fazlasına sahip olacak. Ancak, tek değişiklik bu değil; Apple’ın Plus model yerine Slim model tanıtacağı da söyleniyor.

    iPhone 17 Slim modeli geliyor

    Analist Jeff Pu, iPhone 17’de tasarım değişikliğinin olacağını ve Apple’ın gelecek yıl Plus modelin yerine yeni iPhone 17 Slim modelini tanıtacağını söyleniyor.

    iPhone 17 nasıl olacak?

    Tasarım açısından, iPhone 17, iPhone 17 Slim ve iPhone 17 Pro, farklı bir alüminyum tasarıma sahip olacak. iPhone 17 Pro Max modelinde titanyum tasarım sürecek. 17 Pro Max, yakınlık sensörü için yeni metalens teknolojisine sahip olacak. Bu, dinamik adanın küçülmesini sağlayacak. Diğer modeller mevcut tasarımı koruyacak. Metalens teknolojisi Apple’ın Face ID sensörünün boyutunu önemli ölçüde azaltmasına da yardımcı olabilir.

    Yeni iPhone 17 Slim modelinin Plus’ın yerini alacağı ve adından da anlaşılacağı üzere ince bir tasarım sunacağı söyleniyor. Apple 17 Slim modelinde ince tasarım dışında başka ne değişiklikler sunacak henüz belli değil.

    Performans ve teknik özellik açısından, iPhone 17 ve iPhone 17 Slim, 8GB RAM, A18 veya A19 işlemci ile gelecekken; iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max, 12GB RAM, A19 Pro çip ile gelecek. Şu anda iPhone 15 ve iPhone 15 Plus’ta 6GB RAM bulunurken, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max’te 8GB RAM bulunuyor. iPhone 17 serisinde 24MP ön kamera bulunacak. Şu anda iPhone’larda 12MP ön kamera mevcut.

    Apple, 2024'ün ilk etkinliğini 7 Mayıs'ta düzenleyecek. Let Loose etkinliğinde yeni iPad Pro ve Air modelleriyle birlikte  aksesuarlarının tanıtılması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    3239 kez okundu.
    17 kişi, toplam 17 yorum yazdı.

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    iphone 17, iPhone 17 Slim ve
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