Apple’ın patent kavgası bitmedi

Yıllardır pek çok patent kavgası ile gündeme gelen Apple, teknoloji devleri ile olduğu kadar bölgesel oyuncularla da mücadele edebiliyor. Yaklaşık 5 yıldır İsrail kaynaklı bir mobil cihaz üreticisi Apple’ın peşini bırakmıyor.

Isıtıp ısıtıp getiriyor

2014 yılında Ogo mesajlaşma cihazları ile bilinen IXI Mobile, telefonlarda WiFi hotspot teknolojisine ait bazı patentleri ihlal ettiği gerekçesiyle Apple’a dava açmıştı. 7.039.033 numaralı patenti asıl tutan IXI Mobile; 7.295.532, 7.426.398 ve 7.016.648 patentlerindeki bazı maddeleri de davaya eklemişti. Benzer davalar Samsung ve BlackBerry için de açılmıştı.

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2015 yılında Apple ve Samsung; patent temyiz mahkemesine 033 numaralı patentin geçersiz sayılması için başvurdu ve sonuç aldı. Ne var ki 2018 yılında IXI Mobile federal mahkemelere bu kararın durdurulması için itiraz etti ve kabul edildi. Son olarak ABD Patent Ofisi nihai kararı verdi ve patentin ihlal konusu olmayacağına hükmetti.

Bununla birlikte IXI Mobile bu süreç devam ederken 033 numaralı patenti yeniden inceletti ve farklı ihlaller bulduğunu ifade etti. Asıl davada ret aldıktan sonra Mart ayında bu yeni ihlalleri davaya ekleterek devam ettirilmesi için başvuruda bulundu. Apple bu başvuruya da itiraz etti ve mahkeme itirazı kabul etti.

Lafı çok uzatmamak gerekirse IXI Mobile’nin 033 numaralı patenti bir şekilde gündeme getirip Apple’ı mahkûm ettirmekten vazgeçmediği anlaşılıyor. Apple sonraki dönemde yaşanacak sıkıntıların önüne geçmek amacıyla 033 numaralı patentin tamamen geçersiz sayılması ve bir daha hak ihlali iddiasında kullanılmaması için dava açtı. Davanın duruşmalı olarak yapılması talep edildi yani jüri önünde tarafların tüm iddialarını dile getirmesi söz konusu. Davanın sonucu ise sadece Apple değil Samsung açısından da önem taşıyacak.

https://appleinsider.com/articles/19/10/18/apple-files-complaint-to-halt-relitigation-of-ixi-mobile-patent-suit