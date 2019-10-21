Kingston yeni 2.5 inçlik SSD modelini duyurdu

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Depolama ürünleri konusunda lider firmalardan Kingston standart kullanıcılar ve oyuncular için 2.5 inç SATA form faktöründe yeni KC600 SSD modelini duyurdu. Model farklı kapasitelerde geliyor.

Kingston KC600 SSD özellikleri ve fiyatı

Kingston KC600 SSD modeli firmanın 3D TLC NAND bellek modüllerini temel alıyor. Okuma hızlarında 550MB/s seviyesine çıkan model yazma hızlarında ise kapasiteye göre 500MB/s ve 520MB/s arasında değişiyor.

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Girdi çıktı performansı tarafında yazma olarak 80000 IOPS ve okuma olarak 90000 IOPS değerleri söz konusu. AES-XTS 256-bit donanım şifreleme, TCG Opal 2.0 ve eDrive özellikleri veri güvenliğini arttırıyor. Kingston KC600 SSD modeli 256GB-512GB-1TB-2TB kapasite seçenekleri ile geliyor. Tekli ürün yanında vidalama seti paketi de mevcut. İlk piyasaya çıkacak kapasiteler şu şekilde:

KC600 512GB (vidalama paketi)—88.40$

KC600 512GB (tekli)—72.80$

KC600 256GB (vidalama paketi)—59.80$

KC600 256GB (tekli)—44.20$

https://www.pcgamer.com/kingston-unveils-another-ssd-line-for-users-still-clinging-to-25-inch-sata-drives/