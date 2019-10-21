Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kingston yeni 2.5 inçlik SSD modelini duyurdu

    Kingston’un yeni 2.5 inçlik SSD modeli farklı kapasiteler ile hem standart kullanıcıları hem de oyuncuları hedefliyor. Fiyatlar ise ilk çıkış nedeniyle rekabetin biraz gerisinde.
    2 sa.
    476
    5
    HDD / SSD
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Depolama ürünleri konusunda lider firmalardan Kingston standart kullanıcılar ve oyuncular için 2.5 inç SATA form faktöründe yeni KC600 SSD modelini duyurdu. Model farklı kapasitelerde geliyor.

    Kingston KC600 SSD özellikleri ve fiyatı

    Kingston KC600 SSD modeli firmanın 3D TLC NAND bellek modüllerini temel alıyor. Okuma hızlarında 550MB/s seviyesine çıkan model yazma hızlarında ise kapasiteye göre 500MB/s ve 520MB/s arasında değişiyor.

    Ayrıca Bkz. "Microsoft: Android en iyi seçimimizdi"

    Girdi çıktı performansı tarafında yazma olarak 80000 IOPS ve okuma olarak 90000 IOPS değerleri söz konusu. AES-XTS 256-bit donanım şifreleme, TCG Opal 2.0 ve eDrive özellikleri veri güvenliğini arttırıyor. Kingston KC600 SSD modeli 256GB-512GB-1TB-2TB kapasite seçenekleri ile geliyor. Tekli ürün yanında vidalama seti paketi de mevcut. İlk piyasaya çıkacak kapasiteler şu şekilde:

    KC600 512GB (vidalama paketi)—88.40$

    KC600 512GB (tekli)—72.80$

    KC600 256GB (vidalama paketi)—59.80$

    KC600 256GB (tekli)—44.20$



    https://www.pcgamer.com/kingston-unveils-another-ssd-line-for-users-still-clinging-to-25-inch-sata-drives/ Yorum Yaz
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Kingston yeni 2.5 inçlik SSD modelini duyurdu Sonraki Vin Diesel'li süper kahraman filmi Bloodshot'ın ilk fragmanı paylaşıldı 4 sa. Samsung M30S 6000mAh bataryalı telefon ön inceleme 5 sa. G.SKILL dünyanın en düşük gecikmeli DDR4-4000 belleklerini duyurdu 6 sa. Monster'da Bu Hafta - Control 7 sa. Dünyanın en büyük Bitcoin madenciliği tesisi açıldı 8 sa. Amazon satıcıları son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerini satıyor 9 sa. ESA ve NASA ortak projesi Solar Orbiter, Güneş’i keşfetmeyi bekliyor 9 sa. AMD Ryzen 9 3950X ile Intel Core i9-10980XE karşı karşıya 10 sa. Boeing faaliyet karı yüzde 40 düştü 10 sa. 2020 Skoda Octavia'nın tasarımı sızdırıldı 11 sa. Tamamen e-mürekkep ekranlı Hisense A5 geliyor 11 sa. Xiaomi, önümüzdeki yıl 10'dan fazla 5G akıllı telefon modelini piyasaya süreceğini açıkladı 12 sa. Toyota, Tokyo Otomobil Fuarı'nda minik elektrikli aracını tanıtacak 12 sa. Set üstü televizyon kutuları çok fazla veri topluyor 13 sa. Google Stadia hizmetini kullanmak için Wi-Fi bağlantısı gerekecek 13 sa. iPhone fotoğraflarını ücretsiz olarak tam kalitede yedekleyen Google Fotoğraflar hatası düzeltiliyor 14 sa. Fortnite yeni macerasına hatalarla başladı 14 sa. Bitcoin fiyatı 2000 dolara düşebilir 15 sa. Katar, artan sıcaklıklar nedeniyle sokakları da soğutmayı planlıyor 15 sa. Huawei, ABD'li şirketlere 5G teknolojisini lisanslamak istiyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    WhatsApp'ın bir sonraki güncellemesiyle birlikte gelecek yeni ...
    DonanımHaber
    Microsoft: Android en iyi seçimimizdi
    DonanımHaber
    2020 Skoda Octavia'nın tasarımı sızdırıldı
    DonanımHaber
    Astral Chain İnceleme Puanları ve Çıkış Fragmanı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    iPhone 11 almak için heyecanlananlara dostça tavsiye: Sakin olun
    DH Forum
    Android telefonlar 1 yil sonra ölüyor yavasliyor diyenler nasi...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim