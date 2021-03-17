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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple'ın sahte ürünlerle mücadele için özel bir ekip kurduğu ortaya çıktı

    Apple'ın sosyal medyada ve çevrimiçi pazar yerlerinde satılan sahte aksesuarlarla mücadele etmek için özel bir ekip kurduğu ortaya çıktı. Ekip geçen yıl 1 milyon sahte Apple ürünü reklamını kaldırdı.
    17 Mart 2021, 13:00 (8 sa.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Apple'ın sahte ürünlerle mücadele için özel bir ekip kurduğu ortaya çıktı
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    Apple, Bloomberg ile yaptığı yeni bir röportajda sahte aksesuarlarla mücadelesinden bahsetti. Cupertinolu şirketin bünyesinde yalnızca sahte ürünleri belirlemeye ve satışlarını önlemeye odaklanan özel bir uzman ekibin olduğu ortaya çıktı.

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    Apple'daki bu ekibin sadece geçen yıl Facebook ve Instagram dahil olmak üzere çeşitli çevrimiçi platformlarda listelenen 1 milyondan fazla sahte ürünü kaldırdığı belirtiliyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Müşterilerimizin güvenliği en büyük önceliğimizdir ve sahte ürünlerle ilgili riskler çok ciddi olabilir. Sahte ürünleri piyasadan kaldırmak için dünya genelindeki kolluk kuvvetleri, satıcılar, sosyal medya şirketleri ve e-ticaret siteleri ile sürekli çalışan özel bir uzman ekibimiz var. Geçen yıl, Facebook ve Instagram da dahil olmak üzere çevrimiçi pazar yerlerinden 1 milyondan fazla sahte Apple ürünü reklamını kaldırmakla uğraştık."

    Apple'ın sahte ürünlerle mücadele için özel bir ekip kurduğu ortaya çıktı
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    Bloomberg'in raporunda özellikle patlayarak kullanıcılara zarar veren sahte şarj cihazlarına vurgu yapılıyor. Bu aksesuarların çoğunu sosyal medyada ve AliExpress'te çok düşük fiyatlara satın almak mümkün. Örneğin sahte AirPods Pro'nun fiyatı 25 dolar, sahte MagSafe şarj cihazları ise 5 dolar karşılığında satılıyor.



    https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-16/if-iphone-charger-blows-up-it-may-be-a-fake-sold-on-instagram
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    gun 5 saat önce

    çok güzel keşke ucuz olsada yaygınlaşsa belki uzun vadede bardak fiyatını çıkarır ama bakımı arızası filan olmaması gerek

    A
    ahmet1905_47 2 gün önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 2 gün önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 2 gün önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 2 gün önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    esmerbuyucu (E. B.) 7 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen CGUzmani
    Her fiyat segmentinde lisanslı kablolar bulunmakta. Şu veya bu sebeple sahte ürünleri savunmakta diretiyorsanız o sizin bileceğiniz iş. Lakin bataryası patlayan, ölen telefonların bozulan ürünlerin sorumluluğunu almak istemiyorsanız kimseye önermemeniz en iyisi.
    Her fiyat segmentinde lisanslı kablolar bulunmakta. Şu veya bu sebeple sahte ürünleri savunmakta diretiyorsanız o sizin bileceğiniz iş. Lakin bataryası patlayan...
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aliexpress'de seri numarasına kadar özenilmiş orijinali ile aynı özellikleri taşıyan (ismi telefondan değiştirilebilen, kulaktan çıkınca otomatik şarkı durduran vs) Apple kulaklıkları var. Kastettikleri onlar sanırım. Türkiye'den çok fazla sipariş alıyor görünüyorlar. tws pro falan diye aratın foxconn yazan ürün kutusunun üstten görünümünü ilan fotosu yapmış ilanlar bulursunuz.
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    CGUzmani 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Millet ucuza ürün aldığı için biz milleti sağamıyoruz diyorlar özetle
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    esmerbuyucu (E. B.) 7 sa. ( Mesaj Silindi ) CGUzmani
    Orjinal ürün tuzağına düşmeleri ucuz olunca gayet etik yani?



    Bu sitede sahte ve korsanı savunmak arşa çıktığı için bu yoruma da şaşırmıyorum.
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