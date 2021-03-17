Apple'ın sahte ürünlerle mücadele için özel bir ekip kurduğu ortaya çıktı

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Apple, Bloomberg ile yaptığı yeni bir röportajda sahte aksesuarlarla mücadelesinden bahsetti. Cupertinolu şirketin bünyesinde yalnızca sahte ürünleri belirlemeye ve satışlarını önlemeye odaklanan özel bir uzman ekibin olduğu ortaya çıktı.

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Apple'daki bu ekibin sadece geçen yıl Facebook ve Instagram dahil olmak üzere çeşitli çevrimiçi platformlarda listelenen 1 milyondan fazla sahte ürünü kaldırdığı belirtiliyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Müşterilerimizin güvenliği en büyük önceliğimizdir ve sahte ürünlerle ilgili riskler çok ciddi olabilir. Sahte ürünleri piyasadan kaldırmak için dünya genelindeki kolluk kuvvetleri, satıcılar, sosyal medya şirketleri ve e-ticaret siteleri ile sürekli çalışan özel bir uzman ekibimiz var. Geçen yıl, Facebook ve Instagram da dahil olmak üzere çevrimiçi pazar yerlerinden 1 milyondan fazla sahte Apple ürünü reklamını kaldırmakla uğraştık."

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Bloomberg'in raporunda özellikle patlayarak kullanıcılara zarar veren sahte şarj cihazlarına vurgu yapılıyor. Bu aksesuarların çoğunu sosyal medyada ve AliExpress'te çok düşük fiyatlara satın almak mümkün. Örneğin sahte AirPods Pro'nun fiyatı 25 dolar, sahte MagSafe şarj cihazları ise 5 dolar karşılığında satılıyor.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-16/if-iphone-charger-blows-up-it-may-be-a-fake-sold-on-instagram

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