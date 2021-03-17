Oppo Reno 5 F tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Çinli üretici Oppo, mevcut Reno akıllı telefon serisini genişletmeye devam ediyor. Şirket Aralık ayında Reno 5 ve Reno 5 Pro'yu piyasaya sürmüştü. Reno 5 K ise geçen ay tanıtıldı. Şimdi sıra Reno 5 F'de.

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Akıllı telefon FHD+ çözünürlük ve 60 Hz tazeleme oranına sahip 6.43 inç AMOLED ekran taşıyor. Delikli ekran tasarımıyla karşımıza çıkan cihazda 32 megapiksel ön kamera ve ekran içi parmak izi tarayıcısı mevcut.

Oppo Reno 5 F gücünü MediaTek Helio P95 işlemcisinde alıyor. Akıllı telefonda 5G desteği yok. Diğer özelliklerini 8 GB LPDDR4x RAM, 128 GB depolama, microSD hafıza kartı yuvası, 30 watt hızlı şarj özellikli 4.310 mAh pil olarak sıralayabiliriz.

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48 megapiksel ana kamera

Cihazın arka tarafında 48 megapiksel (f/1.7) ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens, 2 megapiksel derinlik sensörü ve 2 megapiksel makro kameradan oluşan dörtlü kamera sistemi görev yapıyor.

OPPO Reno 5 F kutudan Android 11 tabanlı ColorOS 11 yüklü şekilde çıkacak. Siyah ve mor olmak üzere iki renk seçeneği olan akıllı telefon Kenya'da 287 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Yakında diğer bölgelerde de piyasaya sürülmesi bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/oppo_reno5_f_becomes_official_with_mediatek_helio_p95_chipset-news-48241.php

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