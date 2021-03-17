Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo Reno 5 F tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Oppo, Reno akıllı telefon serisini yeni bir modelle güncelledi. Oppo Reno 5 F olarak adlandırılan model Helio P95 işlemci, 48 megapiksel kamera ve AMOLED ekranla geliyor.
    17 Mart 2021, 11:30 (9 sa.)
    2,4b
    63
    2
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Oppo Reno 5 F tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    Çinli üretici Oppo, mevcut Reno akıllı telefon serisini genişletmeye devam ediyor. Şirket Aralık ayında Reno 5 ve Reno 5 Pro'yu piyasaya sürmüştü. Reno 5 K ise geçen ay tanıtıldı. Şimdi sıra Reno 5 F'de.

    Ayrıca Bkz. "Poco X3 Pro'nun Avrupa fiyatı ortaya çıktı"

    İlginizi Çekebilir Avatar Oppo çıkarılabilir kamera modülüne sahip telefon patenti aldı

    Akıllı telefon FHD+ çözünürlük ve 60 Hz tazeleme oranına sahip 6.43 inç AMOLED ekran taşıyor. Delikli ekran tasarımıyla karşımıza çıkan cihazda 32 megapiksel ön kamera ve ekran içi parmak izi tarayıcısı mevcut.

    Oppo Reno 5 F gücünü MediaTek Helio P95 işlemcisinde alıyor. Akıllı telefonda 5G desteği yok. Diğer özelliklerini 8 GB LPDDR4x RAM, 128 GB depolama, microSD hafıza kartı yuvası, 30 watt hızlı şarj özellikli 4.310 mAh pil olarak sıralayabiliriz.

    Oppo Reno 5 F tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    48 megapiksel ana kamera

    Cihazın arka tarafında 48 megapiksel (f/1.7) ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens, 2 megapiksel derinlik sensörü ve 2 megapiksel makro kameradan oluşan dörtlü kamera sistemi görev yapıyor.

    OPPO Reno 5 F kutudan Android 11 tabanlı ColorOS 11 yüklü şekilde çıkacak. Siyah ve mor olmak üzere iki renk seçeneği olan akıllı telefon Kenya'da 287 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Yakında diğer bölgelerde de piyasaya sürülmesi bekleniyor.



    https://www.gsmarena.com/oppo_reno5_f_becomes_official_with_mediatek_helio_p95_chipset-news-48241.php
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    gun 5 saat önce

    çok güzel keşke ucuz olsada yaygınlaşsa belki uzun vadede bardak fiyatını çıkarır ama bakımı arızası filan olmaması gerek

    A
    ahmet1905_47 2 gün önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 2 gün önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 2 gün önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 2 gün önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    L Longg_Night 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fiyatına göre normal bir telefon olmuş
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    smart1978 (X Y) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Islemcisi dandik ve eski ... Kamerasi da efektif ne kadar basarili ? AMOLED ama kalitelilerden mi ?

    https://www.oppo.com/ke/smartphones/series-reno/reno5-f/

    Bence orta segmentte TIRT ...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 sa. Xbox, oyunların indirme hızını arttıran bir güncelleme hazırlıyor: Yakında yayınlanacak 4 sa. Yeni Samsung Galaxy A serisine ilk bakış - Orta segmentte kartlar yeniden dağıtılıyor! (Galaxy A32,A52,A72) 4 sa. Logitech Combo Touch & Crayon - İnceleme 4 sa. realme GT modeli AnTuTu’da engellendi 4 sa. Zack Snyder's Justice League erkenden sızdı: Torrent sitelerine düştü 4 sa. Micron; 3D XPoint bellek çalışmalarını sonlandırdı, fabrikaları satıyor 5 sa. Intel 11. nesil Core işlemci ailesini duyurdu: %19 IPC artışı geldi, fiyatlar resmileşti 5 sa. Google'ın "hafif" arama uygulaması 500 milyon indirme barajını aştı 5 sa. Netflix'in en pahalı filmi konumundaki, kadrosuyla dikkat çeken The Gray Man'in çekimleri başladı 6 sa. Wikipedia'da büyük teknoloji şirketleri için ücretli hizmet devri başlıyor 6 sa. Yeni nesil teknolojiyle donatılmış LG kurutma makinesi incelemesi! 6 sa. Amazon.com.tr'ye gıda ürünleri eklendi 6 sa. Stranger Things'in 4. sezonundan yeni görseller paylaşıldı 7 sa. 2021 BMW i4 tanıtıldı: 590 km sürüş menzili ve daha fazlası 7 sa. Turkcell'in beş farklı 5G projesine Avrupa Birliği'nden destek 8 sa. Apple'ın sahte ürünlerle mücadele için özel bir ekip kurduğu ortaya çıktı 8 sa. EPDK'dan akaryakıtta 'tavan fiyat' kararı 8 sa. Ubisoft Mağazası'nda %85'e varan indirimler başladı 9 sa. Google Play kesintisi belirli şartlarda yarıya düşecek 9 sa. Popüler strateji oyunu Crusaders Kings 3'ü bu hafta ücretsiz oynayın 9 sa. GÖRÜNTÜLENEN Oppo Reno 5 F tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Sonraki Nazileri yenmek için illüzyon kullanan gerçek bir sihirbazın hikayesini anlatan filmin başrolü Benedict Cumberbatch oldu 10 sa. Mars roketi Starship bu yaz ilk kez uzaya çıkacak 11 sa. Assassin's Creed yapımcısı, PlayStation için özel olarak geliştirilen yeni bir oyun üzerinde çalışıyor 19 sa. Dungeon of the Endless: Apogee, mobil cihazlar için yayınlandı 20 sa. Avatar ve Endgame arasındaki gişe farkı hızla açılıyor 20 sa. Volkswagen, elektrikli otomobiller için pil maliyetini yarıya indirmeyi hedefliyor 21 sa. Steam'de Ubisoft oyunları indirime girdi: %80'e varan fırsatlar 21 sa. Huawei'nin Harmony işletim sistemini hangi modellere getireceği sızdı 21 sa. Mobil oyun Tomb Raider Reloaded, bazı bölgelerde erişime açıldı 22 sa. realme C25 haftaya tanıtılıyor 22 sa. Karbon fiberli dizüstü bilgisayar | Acer Book RS'i kullandık 22 sa. Macera oyunu The Cube Escape Collection, ücretsiz olarak mobil cihazlar için yayınlandı 23 sa. Apple, yakında iOS yazılım güncellemesinden bağımsız olarak güvenlik güncellemeleri sunabilir 23 sa. Turkcell Dergilik uygulamasına Podcast özelliği geldi 23 sa. Warner Bros, DC karakterleri Batgirl ve Zatanna için projelerinin olduğunu onayladı 1 gün Instagram, yetişkinlerin kendilerini takip etmeyen gençlere mesaj göndermesini yasaklıyor 1 gün iQOO Neo5 tanıtıldı: Snapdragon 870, 12GB RAM ve oyun optimizasyonları 1 gün Amazfit markası geçen yıl 45 milyon adet sattı 1 gün Gerçekçi grafiklere sahip FPS kovboy oyunu Wild West Dynasty duyuruldu 1 gün Huawei yeni gelir kaynağını buldu: Apple ve Samsung'tan 5G patent ücreti alacak Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız