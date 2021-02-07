Apple’ın sanal gerçeklik kaskı 3000$ civarında olabilir

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Apple’ın gizemli sürücüsüz araç projesinin yanında bir de sanal gerçeklik kaskı projesi mevcut. Sır gibi saklanan projenin bugüne kadar pek çok ayrıntısı internete sızdırılmıştı. Şimdi kaskın fiyatı da ortaya çıktı.

Apple VR kaskı özellikleri ve fiyatı

Zengin gerçeklik katmanını da entegre edecek olan sanal gerçeklik kaskı yaklaşık 4 yıldır üzerinde çalışılan bir proje. Apple’ın 2017 yılından bu yana zengin gerçeklik konusunda gerek donanımn gerekse de yazılım entegrasyonları dikkatlerden kaçmıyor.

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Sanal gerçeklik kaskı da yavaş yavaş ete kemiğe bürünmüş durumda. Kaynaklar prototip testlerinin başladığını belirtiyor. Apple M1 ile başabaş bir yonga barındıracak olan kask bu bakımdan oldukça üst seviyede yer alacak.

İki adet ekranın 8K çözünürlük sunacağı ifade edilen kaskın LiDAR sensörleri ile dış mekanı tarayacağı belirtiliyor. Göz takip sistemi de sadece kullanıcının odaklandığı alanları daha kaliteli olarak işleyecek ve grafik birimine binen yükü azaltacak.

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Farklı kontrolcülerin de test edildiği kask prototipinin şimdilik biraz ağır olduğu ve Apple’ın buna ağırlık verdiği ifade ediliyor. Bu bakımdan kaskın piyasaya çıkması 2023 yılına kadar sarkabilecek.

Ortaya çıkan bilgiler Apple’ın biraz daha kurumsal bir çalışma içerisinde olduğunu gösteriyor. Zira 3000$ bandındaki fiyat iddiası oldukça uçuk. Apple’ın son kullanıcıya sunduğu mobil cihazlarında bu tarz bir fiyat mevcut değil. Masa üstü tarafında ise belirli bir seviyeden sonra 3000$ etiketine ulaşılıyor. Bu bakımdan Apple VR kaskı uzun bir süre son kullanıcıya sunulmayabilir.

https://www.gsmarena.com/apples_ar_vr_headset_to_have_8k_displays_and_a_3000_price_tag_claims_new_report-news-47603.php

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