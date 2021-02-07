Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple’ın sanal gerçeklik kaskı 3000$ civarında olabilir

    Prensibi gereği Apple yine üst seviyede bir ürün tasarlıyor. Apple VR kaskı 8K ekran, Apple M1 dengi yonga ve LiDAR sensörleriyle 3000$ civarında piyasaya çıkabilir.
    07 Şubat 2021, 11:00 (1 hf.)
    1,6b
    1
    6
    iPhone
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Apple’ın sanal gerçeklik kaskı 3000$ civarında olabilir
    Tam Boyutta Gör

    Apple’ın gizemli sürücüsüz araç projesinin yanında bir de sanal gerçeklik kaskı projesi mevcut. Sır gibi saklanan projenin bugüne kadar pek çok ayrıntısı internete sızdırılmıştı. Şimdi kaskın fiyatı da ortaya çıktı.

    Apple VR kaskı özellikleri ve fiyatı

    Zengin gerçeklik katmanını da entegre edecek olan sanal gerçeklik kaskı yaklaşık 4 yıldır üzerinde çalışılan bir proje. Apple’ın 2017 yılından bu yana zengin gerçeklik konusunda gerek donanımn gerekse de yazılım entegrasyonları dikkatlerden kaçmıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Apple’ın VR kaskı microLED ekran kullanacak

    Ayrıca Bkz. "Idle Museum Tycoon ile müze yönetimi eğlenceli hale geliyor"

    Sanal gerçeklik kaskı da yavaş yavaş ete kemiğe bürünmüş durumda. Kaynaklar prototip testlerinin başladığını belirtiyor. Apple M1 ile başabaş bir yonga barındıracak olan kask bu bakımdan oldukça üst seviyede yer alacak.

    İki adet ekranın 8K çözünürlük sunacağı ifade edilen kaskın LiDAR sensörleri ile dış mekanı tarayacağı belirtiliyor. Göz takip sistemi de sadece kullanıcının odaklandığı alanları daha kaliteli olarak işleyecek ve grafik birimine binen yükü azaltacak.

    Apple’ın sanal gerçeklik kaskı 3000$ civarında olabilir
    Tam Boyutta Gör

    Farklı kontrolcülerin de test edildiği kask prototipinin şimdilik biraz ağır olduğu ve Apple’ın buna ağırlık verdiği ifade ediliyor. Bu bakımdan kaskın piyasaya çıkması 2023 yılına kadar sarkabilecek.

    Ortaya çıkan bilgiler Apple’ın biraz daha kurumsal bir çalışma içerisinde olduğunu gösteriyor. Zira 3000$ bandındaki fiyat iddiası oldukça uçuk. Apple’ın son kullanıcıya sunduğu mobil cihazlarında bu tarz bir fiyat mevcut değil. Masa üstü tarafında ise belirli bir seviyeden sonra 3000$ etiketine ulaşılıyor. Bu bakımdan Apple VR kaskı uzun bir süre son kullanıcıya sunulmayabilir.



    https://www.gsmarena.com/apples_ar_vr_headset_to_have_8k_displays_and_a_3000_price_tag_claims_new_report-news-47603.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Gargagar 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Hadi biz neyse ama Amerikalılar için bile bu söylenen fiyat fazla.



    Onlar alışkın değil bir maaşını bir cihaza gömmeye.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    MetalWave (serdar günaydın) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    apple bu işe el atarsa belki tekrar canlanır
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    A aliceqper 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    walla hiç şaşırmam para da vermem...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    snowtger (Eren ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    39.999 TL'dan başlayan fiyatlarla.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    YaKuBuX (Metin Yakubu) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    VR SE Modelini bekliyoruz.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SC0RPI0N (S. Ç.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    çok zor 2k seçeneği ekleyerek 1200 dolar civarı başka bir model daha çıkartır
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Boyu adından daha kısa: PNY GeForce RTX 3060 12GB XLR8 Gaming REVEL EPIC-X RGB Single Fan Edition duyuruldu 1 hf. Haftalık Oyun Önerisi 12: Unto The End 1 hf. OneDrive'ın web sürümüne karanlık mod desteği geldi 1 hf. Intel Core i9-11900K Geekbench’te tek çekirdek rekoru kırdı 1 hf. Hasselblad kameralı OnePlus 9 Pro'nun görüntüleri yayınlandı 1 hf. Madenciler İran’da elektrik kesintilerine neden oluyor 1 hf. ASUS, kompakt bir premium akıllı telefon piyasaya sürecek: Zenfone Mini 1 hf. İstanbul'a Hızray geliyor: "Beylikdüzü-Sabiha Gökçen arası 1 saate inecek" 1 hf. Bu fiyata optik anahtarlı klavye?? "Geek GK61 incelemesi" 1 hf. Xiaomi "ultra hafif" bir kablosuz kulaklık çıkardı 1 hf. Efsanevi dövüş oyunu Street Fighter II, 30 yaşında 1 hf. Apple Arcade'de Bu Ay - Şubat 2021 1 hf. LG Electronics bu yıl 27 inç OLED monitörünü piyasaya sürecek 1 hf. Bilim kurgu dizisi BÖRÜ 2039’un konusu ve yayın tarihi paylaşıldı 1 hf. Sinovac tarafından geliştirilen CoronaVac, Çin'de yaygın kullanım onay aldı 1 hf. Tom Holland ve Mads Mikkelsen başrollü, kitap uyarlaması bilim kurgu filmi Chaos Walking'ten klip yayınlandı 1 hf. Laparoskopik operasyonlarda kullanılabilecek yama geliştirildi 1 hf. Eski Microsoft Edge tarayıcısı 13 Nisan’da kaldırılıyor 1 hf. Önümüzdeki iki yıl boyunca Epic Games'e özel olan daha fazla oyun çıkacak 1 hf. Popüler Mac uygulamalarının yarısı, M1 işlemci için destek sağlamıyor 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Apple’ın sanal gerçeklik kaskı 3000$ civarında olabilir Sonraki Microsoft, parolalarınız için platformlar arası otomatik doldurma özelliğini başlattı 1 hf. GameStop hisseleri ile ilgili bir film de HBO'dan geliyor 1 hf. Doctor Who: The Lonely Assassins, 19 Mart'ta mobil cihazlar için çıkış yapacak 1 hf. Galaxy F62 modeli Pazartesi günü tanıtılıyor 1 hf. Kahve yapan robot barista 1 hf. Rolls-Royce, küçük boyutlu jet motorlarında %100 Sürdürülebilir Uçak Yakıtını test ediyor 1 hf. Marvel'ın yeni 'Blade' filmi için Watchmen'in yazarıyla anlaşıldı 1 hf. Rusya, İHA’larda da etkili olacak bir çok amaçlı tanksavar sistemi geliştiriyor 1 hf. Nvidia kafa karıştıran Max-Q kararında geri adım attı 1 hf. Haftalık Dizi Önerisi 12: Lovecraft Country 1 hf. ABD Başkanı'nın değişmesi Huawei'ye uygulanan yasakları kaldırmayacak 1 hf. 12 GB VRAMli RTX 3080 Ti yakın 1 hf. Oppo F19 serisi Mart ayında piyasaya sürülecek 1 hf. Madenciler bu sefer de oyuncu dizüstülerine hücum ediyor 1 hf. Apple, zayıf satış rakamları nedeniyle iPhone 12 mini üretimini durdurabilir 1 hf. Xiaomi, Mi 11'in global lansmanında 4K TV ve elektrikli scooter da duyuracak 1 hf. GeForce NOW'ın Türkiye sunucuları Mart'ta aktif oluyor! 1 hf. Huawei telefon kilidini sesle açma işlevinin patentini aldı 1 hf. Apple ile Hyundai/ Kia arasındaki elektrikli otomobil üretim görüşmeleri askıya alındı 1 hf. Otomotivde çip krizi büyüyor: Kayıp 1 milyon adedi bulabilir Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız