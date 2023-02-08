Apple'ın yayınladığı macOS güncellemesi Safari tarayıcısında soruna neden oldu

Güncellemeden sonra favorilere eklenen sitelerinin logoları yerine boş kutucuklar veya sitelerin adlarının ilk harfleri görünüyor. Hatayı fark eden kullanıcılar Ocak ayı itibarıyla şikayette bulunmaya başladı. Etkilenen kişi sayısına bakılırsa sorun oldukça yaygın.
Apple'dan henüz ses yok
Apple henüz konuyla ilgili herhangi bir yorum yapmadı. Hata da giderilmiş değil. Kullanıcılar uygulanan kritik güvenlik düzeltmeleri nedeniyle macOS 11.7.3'te kalmak zorunda. macOS Monterey ve macOS Ventura'da ise böyle bir sorun yaşanmadığı bildiriliyor.
Büyük olasılıkla şirket yakında Safari internet tarayıcısındaki bu hatayı ortadan kaldıracak başka bir güncelleme yayınlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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