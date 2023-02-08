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    Anlık Bildirim

    Apple'ın yayınladığı macOS güncellemesi Safari tarayıcısında soruna neden oldu

    Apple'ın yayınladığı macOS Big Sur 11.7.3 güncellemesi Safari'de soruna neden oldu. Mac kullanıcıları güncellemeden sonra internet tarayıcısında yeni bir hata ortaya çıktığını söylüyor.
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    Apple'ın yayınladığı macOS güncellemesi Safari tarayıcısını bozdu Tam Boyutta Gör
    Apple'ın eski Mac bilgisayarlar için yayınladığı son güncelleme Safari internet tarayıcısındaki "Favoriler" bölümünü bozdu. Geçen ay kullanıma sunulan macOS Big Sur 11.7.3 sürümünden bahsediyoruz. Söz konusu hata çok sayıda kullanıcıyı etkilemiş görünüyor.

    Güncellemeden sonra favorilere eklenen sitelerinin logoları yerine boş kutucuklar veya sitelerin adlarının ilk harfleri görünüyor. Hatayı fark eden kullanıcılar Ocak ayı itibarıyla şikayette bulunmaya başladı. Etkilenen kişi sayısına bakılırsa sorun oldukça yaygın.

    Apple'ın yayınladığı macOS güncellemesi Safari tarayıcısını bozdu Tam Boyutta Gör

    Apple'dan henüz ses yok

    Apple henüz konuyla ilgili herhangi bir yorum yapmadı. Hata da giderilmiş değil. Kullanıcılar uygulanan kritik güvenlik düzeltmeleri nedeniyle macOS 11.7.3'te kalmak zorunda. macOS Monterey ve macOS Ventura'da ise böyle bir sorun yaşanmadığı bildiriliyor.

    Büyük olasılıkla şirket yakında Safari internet tarayıcısındaki bu hatayı ortadan kaldıracak başka bir güncelleme yayınlayacak.

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