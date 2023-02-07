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    Anlık Bildirim

    Microsoft yapay zeka etkinliğini duyurdu: ChatGPT savaşı kızışıyor

    Yazılım devi Microsoft yapay zeka tabanlı ChatGPT ile ilgili bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Şirket, Google'ın Bard isimli sohbet robotunu duyurmasının ardından etkinliği doğruladı.
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    Microsoft yapay zeka etkinliği duyurdu: ChatGPT savaşı kızışıyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, bugün yani 7 Şubat'ta şirketin ABD'deki genel merkezinde bir etkinlik gerçekleştireceğini duyurdu. Yazılım devi konuyla ilgili herhangi bir ayrıntı paylaşmasa da etkinlik firmanın yapay zeka alanındaki çalışmalarına odaklanacak.

    Haber basına yansıdıktan kısa bir süre sonra ChatGPT geliştiricisi OpenAI'nin CEO’su Sam Altman, Microsoft CEO'su Satya Nadella ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı paylaştı ve söz konusu etkinlik için “heyecanlı” olduğunu belirtti.

    Google ve Yandex'ten rakip sohbet robotu geliyor

    Microsoft geçtiğimiz ay OpenAI'ye yaptığı 10 milyar dolar yatırımla gündeme geldi. Şirket Bing arama motorunu yenilemeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde ChatGPT entegrasyonuna sahip yeni Bing arayüzü ortaya çıkmıştı.

    Microsoft'un yanı sıra Google ve Yandex de ChatGPT'ye kendi alternatiflerini hazırlıyor. Google'ın sohbet robotuna Bard adı verilirken, Rus internet devi YaLM 2.0 modeli etrafında bir sistem oluşturacak.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 6 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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