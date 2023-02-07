Microsoft yapay zeka etkinliğini duyurdu: ChatGPT savaşı kızışıyor

Haber basına yansıdıktan kısa bir süre sonra ChatGPT geliştiricisi OpenAI'nin CEO’su Sam Altman, Microsoft CEO'su Satya Nadella ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı paylaştı ve söz konusu etkinlik için “heyecanlı” olduğunu belirtti.
Google ve Yandex'ten rakip sohbet robotu geliyor
Microsoft geçtiğimiz ay OpenAI'ye yaptığı 10 milyar dolar yatırımla gündeme geldi. Şirket Bing arama motorunu yenilemeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde ChatGPT entegrasyonuna sahip yeni Bing arayüzü ortaya çıkmıştı.
Microsoft'un yanı sıra Google ve Yandex de ChatGPT'ye kendi alternatiflerini hazırlıyor. Google'ın sohbet robotuna Bard adı verilirken, Rus internet devi YaLM 2.0 modeli etrafında bir sistem oluşturacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?