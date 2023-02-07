Microsoft yapay zeka etkinliğini duyurdu: ChatGPT savaşı kızışıyor

Tam Boyutta Gör Microsoft, bugün yani 7 Şubat'ta şirketin ABD'deki genel merkezinde bir etkinlik gerçekleştireceğini duyurdu. Yazılım devi konuyla ilgili herhangi bir ayrıntı paylaşmasa da etkinlik firmanın yapay zeka alanındaki çalışmalarına odaklanacak.

Google BArd sohbet robotu duyuruldu 6 sa. önce eklendi

Haber basına yansıdıktan kısa bir süre sonra ChatGPT geliştiricisi OpenAI'nin CEO’su Sam Altman, Microsoft CEO'su Satya Nadella ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı paylaştı ve söz konusu etkinlik için “heyecanlı” olduğunu belirtti.

Google ve Yandex'ten rakip sohbet robotu geliyor

Microsoft geçtiğimiz ay OpenAI'ye yaptığı 10 milyar dolar yatırımla gündeme geldi. Şirket Bing arama motorunu yenilemeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde ChatGPT entegrasyonuna sahip yeni Bing arayüzü ortaya çıkmıştı.

Microsoft'un yanı sıra Google ve Yandex de ChatGPT'ye kendi alternatiflerini hazırlıyor. Google'ın sohbet robotuna Bard adı verilirken, Rus internet devi YaLM 2.0 modeli etrafında bir sistem oluşturacak.

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Microsoft yapay zeka etkinliği duyurdu: ChatGPT savaşı kızışıyor