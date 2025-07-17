Apple'ın yeni patenti doğrulandı: Kameralı Apple Watch'a yeşil ışık

iPhone ve Apple Watch için geliyor
Apple Insider'ın paylaştığı detaylara göre Apple, "iki aşamalı ekranlı elektronik cihazlar" başlıklı yeni bir patent aldı. Bu patent ise, ekranın iki katmandan oluşan bir yapıya sahip olabileceğini gösteriyor. İç katman pikselleri gösterirken, dış katman ışık modülasyonu sağlayarak kamera ve flaş gibi bileşenleri gerektiğinde görünür hale getiriyor. Bu sayede hem estetikten ödün verilmiyor hem de işlevsellik korunuyor.
Aslına bakacak olursak patent, kamera çıkıntılarının ya da ekran üzerindeki çentiklerin modern cihazların tasarımını etkilediğini vurguluyor. Apple'ın amacı, bu bileşenleri tamamen görünmez hâle getirerek cihazın formunu korumak. Kaçıranlar için Apple Watch'un bilekten görüntülü görüşme yapabilen bir cihaza dönüşmesi uzun süredir gündemde. Dolayısıyla Apple'ın ilk olarak akıllı saat modelleri daha sonrasında iPhone'lara odaklanması bekleniyor.
Elbette her patent, mutlaka nihai ürüne dönüşmüyor. Ancak Apple’ın bu alanda çalıştığı artık resmi olarak doğruladı. Şirketin şu an kameralı bir Watch modeli planlamadığı bilinse de, uzun vadede ekran altı kamera teknolojisiyle birlikte bu tablo değişebilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: