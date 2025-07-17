Apple'ın yeni patenti doğrulandı: Kameralı Apple Watch'a yeşil ışık

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple, Apple Watch'a kamera entegre etme planlarını bir adım ileri taşıyor. Şirket, hem iPhone hem de Apple Watch gibi ekranlı cihazlara uygulanabilecek, ekran altına gizlenen kamera ve flaş sistemine dair yeni bir patent aldı. Söz konusu teknoloji, kullanılmadığında görünmeyen, yalnızca ihtiyaç anında aktif hale gelen bir kamera tasarımı içeriyor.

iPhone ve Apple Watch için geliyor

Apple Insider'ın paylaştığı detaylara göre Apple, "iki aşamalı ekranlı elektronik cihazlar" başlıklı yeni bir patent aldı. Bu patent ise, ekranın iki katmandan oluşan bir yapıya sahip olabileceğini gösteriyor. İç katman pikselleri gösterirken, dış katman ışık modülasyonu sağlayarak kamera ve flaş gibi bileşenleri gerektiğinde görünür hale getiriyor. Bu sayede hem estetikten ödün verilmiyor hem de işlevsellik korunuyor.

Aslına bakacak olursak patent, kamera çıkıntılarının ya da ekran üzerindeki çentiklerin modern cihazların tasarımını etkilediğini vurguluyor. Apple'ın amacı, bu bileşenleri tamamen görünmez hâle getirerek cihazın formunu korumak. Kaçıranlar için Apple Watch'un bilekten görüntülü görüşme yapabilen bir cihaza dönüşmesi uzun süredir gündemde. Dolayısıyla Apple'ın ilk olarak akıllı saat modelleri daha sonrasında iPhone'lara odaklanması bekleniyor.

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Elbette her patent, mutlaka nihai ürüne dönüşmüyor. Ancak Apple’ın bu alanda çalıştığı artık resmi olarak doğruladı. Şirketin şu an kameralı bir Watch modeli planlamadığı bilinse de, uzun vadede ekran altı kamera teknolojisiyle birlikte bu tablo değişebilir.

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