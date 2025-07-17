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    Apple'ın yeni patenti doğrulandı: Kameralı Apple Watch'a yeşil ışık

    Apple, ekran içine gizlenen kamera ve flaş sistemine ilişkin yeni bir patent aldı. Teknoloji, Apple Watch'a entegre edilebilir ve bilekten görüntülü görüşmenin yolunu açabilir.

    Apple'ın yeni patenti doğrulandı: Kameralı Apple Watch geliyor Tam Boyutta Gör
    Apple, Apple Watch'a kamera entegre etme planlarını bir adım ileri taşıyor. Şirket, hem iPhone hem de Apple Watch gibi ekranlı cihazlara uygulanabilecek, ekran altına gizlenen kamera ve flaş sistemine dair yeni bir patent aldı. Söz konusu teknoloji, kullanılmadığında görünmeyen, yalnızca ihtiyaç anında aktif hale gelen bir kamera tasarımı içeriyor.

    iPhone ve Apple Watch için geliyor

    Apple Insider'ın paylaştığı detaylara göre Apple, "iki aşamalı ekranlı elektronik cihazlar" başlıklı yeni bir patent aldı. Bu patent ise, ekranın iki katmandan oluşan bir yapıya sahip olabileceğini gösteriyor. İç katman pikselleri gösterirken, dış katman ışık modülasyonu sağlayarak kamera ve flaş gibi bileşenleri gerektiğinde görünür hale getiriyor. Bu sayede hem estetikten ödün verilmiyor hem de işlevsellik korunuyor.

    Aslına bakacak olursak patent, kamera çıkıntılarının ya da ekran üzerindeki çentiklerin modern cihazların tasarımını etkilediğini vurguluyor. Apple'ın amacı, bu bileşenleri tamamen görünmez hâle getirerek cihazın formunu korumak. Kaçıranlar için Apple Watch'un bilekten görüntülü görüşme yapabilen bir cihaza dönüşmesi uzun süredir gündemde. Dolayısıyla Apple'ın ilk olarak akıllı saat modelleri daha sonrasında iPhone'lara odaklanması bekleniyor.

    Elbette her patent, mutlaka nihai ürüne dönüşmüyor. Ancak Apple’ın bu alanda çalıştığı artık resmi olarak doğruladı. Şirketin şu an kameralı bir Watch modeli planlamadığı bilinse de, uzun vadede ekran altı kamera teknolojisiyle birlikte bu tablo değişebilir.

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