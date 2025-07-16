Gemini yapay zeka, Wear OS akıllı saatlere geldi

Wear OS'te Google Gemini
Akıllı saatten Play Store'u açıp, “Wear OS'te Google Gemini" güncellemesi için aşağı kaydırarak Uygulamaları Yönet bölümüne gidin. Uygulamayı yükledikten sonra, Google Asistan artık kullanılamayacak şekilde "Gemini artık saatinizde" bildirimini alacaksınız. "Hey Google" kısayoluyla, yan düğmeye uzun basarak, kutucuk veya saat kadranı komplikasyonuna dokunarak Gemini AI’ı başlatabiliyorsunuz.
Gemini'yi başlattığınızda, ekranın ortasında parıltılı bir açılış ekranı beliriyor ve ardından henüz dört renge güncellenmemiş mavi-mor renkte parıltılı “Gemini'a Sor" ekranına geçiyorsunuz. Bir uygulamaya/uzantıya (Google Arama dahil) erişirken, yanıttan önce kısa bir "Bağlanıyor..." ekranı görüntüleniyor. Metne ek olarak, görsel yanıtlar görseller de içerebilirken, alt kısımda mikrofonla birlikte beğenme/beğenmeme işareti çıkıyor. Telefonlarda olduğu gibi, "Gemini hata yapabilir, bu yüzden tekrar kontrol edin" uyarısı da bulunuyor.
Akıllı saatteki Gemini, kişiye mesaj göndermek, bilgi almak (örneğin; bir e-postada geçen restoranın konumunu öğrenme), müzik kontrol etmek (örn; spor için uygun çalma listesi hazırlamasını isteme), önemli bilgileri hatırlatmasını sağlamak gibi işlemleri bileğinizden daha hızlı yapmanıza yardımcı oluyor.
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