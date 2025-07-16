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    Gemini yapay zeka, Wear OS akıllı saatlere geldi

    Google, Gemini AI'ın Wear OS akıllı saatlere geleceğini duyurmasının ardından Play Store'da güncelleme yayınlandı ve artık Gemini, Samsung Galaxy Watch ve Pixel akıllı saatlerde kullanılabiliyor.

    wear os google gemini yapay zeka Tam Boyutta Gör
    Gemini uygulaması artık Play Store’dan indirilebiliyor. Geçen haftaki duyurunun ardından daha fazla Wear OS kullanıcısı, Google Play Store'da Gemini güncellemesini görmeye başladı.

    Wear OS'te Google Gemini

    Akıllı saatten Play Store'u açıp, “Wear OS'te Google Gemini" güncellemesi için aşağı kaydırarak Uygulamaları Yönet bölümüne gidin. Uygulamayı yükledikten sonra, Google Asistan artık kullanılamayacak şekilde "Gemini artık saatinizde" bildirimini alacaksınız. "Hey Google" kısayoluyla, yan düğmeye uzun basarak, kutucuk veya saat kadranı komplikasyonuna dokunarak Gemini AI’ı başlatabiliyorsunuz.

    Gemini'yi başlattığınızda, ekranın ortasında parıltılı bir açılış ekranı beliriyor ve ardından henüz dört renge güncellenmemiş mavi-mor renkte parıltılı “Gemini'a Sor" ekranına geçiyorsunuz. Bir uygulamaya/uzantıya (Google Arama dahil) erişirken, yanıttan önce kısa bir "Bağlanıyor..." ekranı görüntüleniyor. Metne ek olarak, görsel yanıtlar görseller de içerebilirken, alt kısımda mikrofonla birlikte beğenme/beğenmeme işareti çıkıyor. Telefonlarda olduğu gibi, "Gemini hata yapabilir, bu yüzden tekrar kontrol edin" uyarısı da bulunuyor.

    Akıllı saatteki Gemini, kişiye mesaj göndermek, bilgi almak (örneğin; bir e-postada geçen restoranın konumunu öğrenme), müzik kontrol etmek (örn; spor için uygun çalma listesi hazırlamasını isteme), önemli bilgileri hatırlatmasını sağlamak gibi işlemleri bileğinizden daha hızlı yapmanıza yardımcı oluyor.

    Wear OS&#39;te Google Gemini Wear OS&#39;te Google Gemini Wear OS&#39;te Google Gemini Wear OS&#39;te Google Gemini Araçlar

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    Dünyanın en büyük demir rezervi keşfedildi

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    Epirus 1 saat önce

    ulan hiç mi herhangi bir rezervi olmaz bir ülkenin ya Yüzde 93’ü maden sahası olan il “TEMA Vakfı'nın 2019 yılından bu yana sürdürdüğü ruhsat haritası çalışmaları kapsamında, 29 ilde altın, gümüş, kömür ve bakır gibi IV. Grup maden ruhsatlarının yoğunluğu incelendi. 29 ilin yüzölçümünün ortalama %67'sinin bu madenlere ruhsatlandırılmış durumda. Gümüşhane'nin %93'ü, Kütahya'nın ise %92'si IV. Grup madencilik ruhsatlarıyla kaplanmış. Yaptığımız çalışmada sadece IV. Grup maden faaliyetlerine baktık. Bu oranlara kum, mermer, taş ocakları dahil değil.” https://gazeteoksijen.com/turkiye/1985den-beri-30-kez-degistirildi-en-tehlikeli-maden-kanunu-teklifi-tbmmde-gorusulecek-244899 Maden çıkartacağız diye, özellikle kömür, Memleketin 4 1 tarafı yıllardır talan edilmekte. İnsanlar üretimden ve yaşam alanlarından koparılmakta. Güncel durum: https://www.gazetepencere.com/gundem/ankarada-zeytinleri-icin-nobet-tutan-koyluler-aclik-grevi-karari-aldi-665635h

    L
    LastStand 1 saat önce

    anasını satayım dünyadaki bütün rezervler bizim toprakları es geçmiş ulan hiç mi herhangi bir rezervi olmaz bir ülkenin ya

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