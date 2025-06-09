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Tam Boyutta Gör Apple'ın iOS 18 ile birlikte kullanıcılara sunmaya başladığı yapay zeka paketi Apple Intelligence, bu yıl yeni özelliklerle yenilenirken, daha fazla dilde destek sunmaya başlayacak. Bu yıl Apple Intelligence'a eklenecek sekiz dilden biri de Türkçe olacak. Ülkemizdeki Apple kullanıcılarının uzun süredir beklediği bu duyuru, bu akşam düzenlenen WWDC25'te geldi.

Apple Intelligence Dillerine Bu Yıl Bitmeden Türkçe de Eklenecek

Apple bu yeni dillerin Apple Intelligence'a ne zaman ekleneceği konusunda net bir tarih vermese de bu yıl bitmeden ekleneceklerini açıkladı.

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Apple Intelligence paketinde Image Playground, Genmoji, Image Wand gibi yapay zeka destekli çeşitli araçlar yer alıyor. Bu araçların yanı sıra simultane çeviri, ChatGPT destekli aramalar ve daha gelişmiş bir Siri gibi özellikler de Apple Intelligence ile birlikte Apple kullanıcılarına sunuluyor.

Apple Intelligence, Canlı Çeviri Özelliğini Arama ve Mesajlara Entege Ediyor

Farklı dillerde simultane çeviri yapabilen Canlı Çeviri (Live Translation) özelliği, Apple Intelligence'taki en dikkat çekici yeniliklerden biri olacak. Aramalar, Mesajlar, FaceTime gibi uygulamalara entegre edilecek olan Canlı Çeviri, kullanıcıların hem yazışırken hem de sesli görüşmeler sırasında yapay zeka destekli simultane çeviri özelliğinden yararlanmasını sağlayacak. Apple'ın Canlı Çeviri için geliştirdiği yapay zeka modeli doğrudan cihaz üzerinden çalışacak. Bu da kullanıcıların yazışma ve görüşmelerinin telefon dışına çıkmadan güvenli bir şekilde korunmasını sağlayacak.

Yazışmalar sırasında mesajlar okuyan kişinin diline göre otomatik olarak çevrilecek. FaceTime görüşmeleri sırasında çeviriler altyazı olarak simultane olarak eklenecek. Böylece konuşulan kişi orijinal dilinde duyulurken, aynı anda çeviri de gelecek. Görüntülü olmayan aramalarda ise çeviri sesli olarak aktarılacak.

Image Playground, herhangi bir ifadeyi kullanarak karikatür tarzında görüntüler oluşturmanıza olanak sağlıyor. Bağımsız bir uygulama olarak sunulsa da Mesajlar ve Notlar uygulamalarına da entegre şekilde çalışıyor. Özellikle Notlar uygulamasında yazdıklarınıza dayalı olarak görüntüler oluşturmanız için kullanışlı bir araç olarak dikkat çekiyor.

Genmoji, Apple'ın kullanıcılarına özel emoji oluşturma imkânı tanıyor. Normalde sadece Unicode Konsorsiyumu tarafından tanımlanan emojilerle sınırlı olan kullanıcılar, Genmoji sayesinde diledikleri her şeyi tasarlayabiliyorlar. Ancak, oluşturduğunuz bu emojilerin karşı tarafta doğru şekilde görüntülenmesi için alıcıların da iOS 18 sürümüne sahip olması gerekiyor.

Tam Boyutta Gör Image Wand ise Notlar uygulamasına entegre edilen bir diğer yapay zeka aracı. Kendi çizimlerinizi ya da basit tasarımlarınızı oluşturduğunuzda, Image Wand bu çizimleri daha profesyonel bir görünüme dönüştürerek notlarınıza eşlik edecek görseller yaratıyor. Image Wand, özellikle iPad kullanıcıları için oldukça kullanışlı bir araç.

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Apple Intelligence'a Türkçe desteği geliyor

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