Apple, Canlı Çeviri özelliğini duyurdu: Görüşmelerde simultane çeviri yapacak

Apple Intelligence, Hem Yazışmalar Hem de Görüşmeler Sırasında Simultane Çeviri Yapacak
Farklı dillerde simultane çeviri yapabilen Canlı Çeviri (Live Translation) özelliği Aramalar, Mesajlar ve FaceTime'a entege edilecek. Bu araç, kullanıcıların hem yazışırken hem de sesli görüşmeler sırasında yapay zeka destekli simultane çeviri özelliğinden yararlanmasını sağlayacak.
Yazışmalar sırasında mesajlar okuyan kişinin diline göre otomatik olarak çevrilecek. FaceTime görüşmeleri sırasında çeviriler yazılı olarak simultane olarak videonun üstüne eklenecek. Böylece konuşulan kişi orijinal dilinde duyulurken, aynı anda çeviri de gelecek. Görüntülü olmayan aramalarda ise çeviri sesli olarak aktarılacak.
Canlı Çeviri, Apple tarafından geliştirilen bir yapay zeka modelinden güç alacak ve doğrudan cihaz üzerinden çalışacak. Bu da kullanıcıların yazışma ve görüşmelerinin telefon dışına çıkmasına gerek kalmadan güvenli bir şekilde çevrilmesini sağlayacak.
Apple Intelligence'a bu yıl bitmeden Türkçe desteği de ekleneceği için, bu yeni özellik ülkemizdeki Apple kullanıcıları için de epey kullanışlı olacaktır.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.