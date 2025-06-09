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    Apple, Canlı Çeviri özelliğini duyurdu: Görüşmelerde simultane çeviri yapacak

    Yapay zeka paketi Apple Intelligence'ı geliştirmeye devam eden Apple, şimdi de Canlı Çeviri özelliği ekliyor. Canlı Çeviri ile aramalarda, mesajlarda ve FaceTime'da simultane çeviri yapılabilecek.

    Apple Intelligence canlı çeviri Tam Boyutta Gör
    Apple'ın bu akşam düzenlediği WWDC25 etkinliğinde tahmin edildiği üzere yapay zeka önemli bir yer tuttu. iOS 18 ile birlikte kullanıcılara sunmaya başladığı yapay zeka paketi Apple Intelligence'ı geliştirmeye devam eden Apple, WWDC25 sırasında Apple Intelligence'a eklenecek yeni özellikleri de duyurdu. Bunlar arasında en dikkat çekici olanlardan biri de Canlı Çeviri (Live Translation) özelliği oldu.

    Apple Intelligence, Hem Yazışmalar Hem de Görüşmeler Sırasında Simultane Çeviri Yapacak

    Farklı dillerde simultane çeviri yapabilen Canlı Çeviri (Live Translation) özelliği Aramalar, Mesajlar ve FaceTime'a entege edilecek. Bu araç, kullanıcıların hem yazışırken hem de sesli görüşmeler sırasında yapay zeka destekli simultane çeviri özelliğinden yararlanmasını sağlayacak.

    Yazışmalar sırasında mesajlar okuyan kişinin diline göre otomatik olarak çevrilecek. FaceTime görüşmeleri sırasında çeviriler yazılı olarak simultane olarak videonun üstüne eklenecek. Böylece konuşulan kişi orijinal dilinde duyulurken, aynı anda çeviri de gelecek. Görüntülü olmayan aramalarda ise çeviri sesli olarak aktarılacak.

    Canlı Çeviri, Apple tarafından geliştirilen bir yapay zeka modelinden güç alacak ve doğrudan cihaz üzerinden çalışacak. Bu da kullanıcıların yazışma ve görüşmelerinin telefon dışına çıkmasına gerek kalmadan güvenli bir şekilde çevrilmesini sağlayacak.

    Apple Intelligence'a bu yıl bitmeden Türkçe desteği de ekleneceği için, bu yeni özellik ülkemizdeki Apple kullanıcıları için de epey kullanışlı olacaktır.

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    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

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    turkelvis 3 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 4 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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