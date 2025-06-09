Apple, yapay zeka pil yönetimi özelliğini iPhone 17 Air ile sunabilir

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Mayıs ayında bir rapor, Apple’ın iOS 26 güncellemesiyle iPhone’un pil ömrünü daha iyi yönetmesine yardımcı olacak yapay zeka özelliği sunacağını ortaya çıkarmıştı. iOS 26 ile iPhone, kullanıcının telefonu nasıl kullandığını analiz edecek ve mümkün olan zamanlarda ayarlamalar yaparak pil kullanımını azaltacak ancak bu özellik iPhone 17 Air çıkışına kadar sunulmayacak.

iOS 26 ile AirPods yeni özellikler kazanacak 4 gün önce eklendi

Apple Intelligence pil yönetimi özelliği iOS 26 gerektirecek

Rapora göre, pil seçeneği Apple Intelligence özellik paketine dahil edilecek ve Apple, zaman içinde kullanıcılardan topladığı pil verilerinden yararlanacak. Pil modu, cihaz kullanımına bağlı olarak uygulamaların ve diğer sistem özelliklerinin güç tüketimini azaltabilecek. Ayrıca ‌iPhone’un ne kadar sürede şarj olacağı Kilit Ekranı’ndan görülebilecek.

Apple’ın yapay zeka destekli pil yönetim aracını süper ince iPhone 17 Air modelini düşünerek tasarladığı söyleniyor. ‌iPhone 17 Air‌’ın pilinin diğer iPhone 17 modellerinin pil ömrüyle aynı seviyede olmayacağını öne sürüyor. Apple, yapay zeka optimizasyonlarıyla ‌cihazın pil ömrünü iyileştirmeyi planlıyor. Ancak bu özellik iOS 26 yüklü ve Apple Intelligence destekleyen tüm iPhone’larda kullanılabilecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

iOS 26 yapay zeka pil yönetimi, iPhone 17 Air ile sunulabilir

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: