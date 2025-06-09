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    Anlık Bildirim

    Apple, yapay zeka pil yönetimi özelliğini iPhone 17 Air ile sunabilir

    Apple'ın iOS 26 ile yapay zeka tabanlı pil yönetimi özelliğini tanıtması bekleniyordu. Yeni rapor, Apple Intelligence destekli bu özelliğin iPhone 17 Air ile kullanıma sunulacağını söylüyor.

    ios 26 yapay zeka pil yönetimi iphone 17 air Tam Boyutta Gör
    Mayıs ayında bir rapor, Apple’ın iOS 26 güncellemesiyle iPhone’un pil ömrünü daha iyi yönetmesine yardımcı olacak yapay zeka özelliği sunacağını ortaya çıkarmıştı. iOS 26 ile iPhone, kullanıcının telefonu nasıl kullandığını analiz edecek ve mümkün olan zamanlarda ayarlamalar yaparak pil kullanımını azaltacak ancak bu özellik iPhone 17 Air çıkışına kadar sunulmayacak.

    Apple Intelligence pil yönetimi özelliği iOS 26 gerektirecek

    Rapora göre, pil seçeneği Apple Intelligence özellik paketine dahil edilecek ve Apple, zaman içinde kullanıcılardan topladığı pil verilerinden yararlanacak. Pil modu, cihaz kullanımına bağlı olarak uygulamaların ve diğer sistem özelliklerinin güç tüketimini azaltabilecek. Ayrıca ‌iPhone’un ne kadar sürede şarj olacağı Kilit Ekranı’ndan görülebilecek.

    Apple’ın yapay zeka destekli pil yönetim aracını süper ince iPhone 17 Air modelini düşünerek tasarladığı söyleniyor. ‌iPhone 17 Air‌’ın pilinin diğer iPhone 17 modellerinin pil ömrüyle aynı seviyede olmayacağını öne sürüyor. Apple, yapay zeka optimizasyonlarıyla ‌cihazın pil ömrünü iyileştirmeyi planlıyor. Ancak bu özellik iOS 26 yüklü ve Apple Intelligence destekleyen tüm iPhone’larda kullanılabilecek.

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    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

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    turkelvis 3 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 4 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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