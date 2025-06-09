Apple, yapay zeka pil yönetimi özelliğini iPhone 17 Air ile sunabilir

Apple Intelligence pil yönetimi özelliği iOS 26 gerektirecek
Rapora göre, pil seçeneği Apple Intelligence özellik paketine dahil edilecek ve Apple, zaman içinde kullanıcılardan topladığı pil verilerinden yararlanacak. Pil modu, cihaz kullanımına bağlı olarak uygulamaların ve diğer sistem özelliklerinin güç tüketimini azaltabilecek. Ayrıca iPhone’un ne kadar sürede şarj olacağı Kilit Ekranı’ndan görülebilecek.
Apple’ın yapay zeka destekli pil yönetim aracını süper ince iPhone 17 Air modelini düşünerek tasarladığı söyleniyor. iPhone 17 Air’ın pilinin diğer iPhone 17 modellerinin pil ömrüyle aynı seviyede olmayacağını öne sürüyor. Apple, yapay zeka optimizasyonlarıyla cihazın pil ömrünü iyileştirmeyi planlıyor. Ancak bu özellik iOS 26 yüklü ve Apple Intelligence destekleyen tüm iPhone’larda kullanılabilecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.