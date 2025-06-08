Call of Duty: Black Ops 7 resmen duyuruldu; Fragman ve ilk detaylar paylaşıldı

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Tam Boyutta Gör Bu akşam gerçekleşen Xbox Games Showcase etkinliği oyun dünyası için dikkat çekici pek çok duyuruya ve paylaşıma sahne oldu. Bu bir Xbox/Microsoft etkinliği olduğu için elbette Call of Duty serisi de etkinlikte kendisine yer buldu. Artık Microsoft bünyesinde yer alan Activision, Call of Duty: Black Ops 7'yi resmi olarak duyururken, oyundan ilk fragmanı da yayınlandı.

Bu duyuru, Call of Duty serisi için bir ilkin yaşanacağı anlamına geliyor. Çünkü CoD tarihinde ilk kez üst üste iki Black Ops oyunu çıkacak. Bildiğiniz gibi serinin son oyunu, Kasım ayında çıkan Black Ops 6'ydı.

Call of Duty: Black Ops 7, 2035'te Geçecek

Oyundan yayınlanan ilk fragman, yeni Black Ops oyunundaki karakterleri Milo Ventimiglia, Kiernan Shipka, Michael Rooker gibi film ve dizilerden tanıdığımız oyuncuların canlandıracağını gösteriyor. Ventimiglia, Black Ops 2'nin de ana kahramanı olan David Mason'a hayat verecek. Manson bu oyunla birlikte seriye geri dönecek.

Treyarch ve Raven Software tarafından geliştirilen Call of Duty: Black Ops 7, serinin "en akıl karıştıracak oyunu" olarak tanımlanıyor. Hikâye, Black Ops 6'nın 40 yıl sonrasında, yani 2035'te geçecek. Yeni teknolojilerin ve psikolojik harbin dünyayı kaosun eşiğine getirdiği bu gelecekte,David Mason ve ekibi gölgeler içinde saklanan tehlikeli bir düşmana karşı mücadele edecek. İnsanların algısını manipüle eden bu düşmanın en büyük silahı, kitlelere aşıladığı korku olacak.

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Call of Duty: Black Ops 7'nin hikâye modu tek kişilik oynanabileceği gibi co-op olarak da oynanabilecek. Bunun yanı sıra tabii yine bir bir multiplayer modu da olacak. Black Ops 7 ile seriye yeni haritalar eklenirken, Zombies modu için de yeni içerikler sunulacak.

Black Ops 7; Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 ve PC'ye yönelik olarak çıkacak ve çıkar çıkmaz Game Pass'e eklenecek. Şimdilik Switch 2'ye dair bir açıklama yapılmadı. Aynı şekilde Black Ops 7 için net bir çıkış tarihi de açıklanmadı.

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Call of Duty: Black Ops 7 resmi fragmanla duyuruldu

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