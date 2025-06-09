Apple Intelligence artık telefon konuşmalarının özetini çıkarabilecek

Apple Intelligence ses dosyalarını analiz ederek en önemli noktaları belirleyecek ve bunları özetleyerek kullanıcılara sunacak. Bu özellik, bir toplantı ya da konferans sırasında Notlar uygulaması üzerinden alınan bir ses kaydında kullanılabileceği gibi, sesli aramalarda da kullanılabilecek. Yani Apple kullanıcıları, Apple Intelligence'tan, yaptıkları bir telefon konuşmasının özetini çıkarmasını isteyebilecek.
Bunun için Arama uygulamasına gidip görüşmeyi kaydetmeniz gerekiyor. Bu kaydı daha sonra Notlar uygulamasında bulabiliyorsunuz. Burada (Notlar uygulamasında) ilgili kayda gelip yapay zekadan bu kaydı özetlemesini isteyebiliyorsunuz.
Apple Intelligence'ta şu an için Türkçe desteği bulunmuyor. Ancak bu durum çok yakında değişecek. Çünkü Apple bugünkü etkinlikte Apple Intelligence'a bu yıl bitmeden Türkçe desteği geleceğini açıkladı. Yani bu özellik çok yakında Türkçe yapılan görüşmeler için de kullanılabilecekBu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Bize de tebrik etmek düşer.Bravo
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.