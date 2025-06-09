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    Apple Intelligence artık telefon konuşmalarının özetini çıkarabilecek

    Apple, yapay zeka destekli özelliklerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Apple Intelligence artık telefon konuşmalarının da özetini çıkarabilecek.                      

    Apple Intelligence konuşmaları özetleyebilecek Tam Boyutta Gör
    Apple'ın bu akşam düzenlediği WWDC25 etkinliğinde tahmin edildiği üzere yapay zeka önemli bir yer tuttu. iOS 18 ile birlikte kullanıcılara sunmaya başladığı yapay zeka paketi Apple Intelligence'ı geliştirmeye devam eden Apple, iOS 26 ile birlikte ürünlerine ekleyeceği yeni yapay zeka özellklerini WWDC25'te tanıttı. Apple'ın yapay zekasının yakında kazanacağı yeteneklerden biri de aramaların özetini çıkarmak olacak.

    Apple Intelligence ses dosyalarını analiz ederek en önemli noktaları belirleyecek ve bunları özetleyerek kullanıcılara sunacak. Bu özellik, bir toplantı ya da konferans sırasında Notlar uygulaması üzerinden alınan bir ses kaydında kullanılabileceği gibi, sesli aramalarda da kullanılabilecek. Yani Apple kullanıcıları, Apple Intelligence'tan, yaptıkları bir telefon konuşmasının özetini çıkarmasını isteyebilecek.

    Bunun için Arama uygulamasına gidip görüşmeyi kaydetmeniz gerekiyor. Bu kaydı daha sonra Notlar uygulamasında bulabiliyorsunuz. Burada (Notlar uygulamasında) ilgili kayda gelip yapay zekadan bu kaydı özetlemesini isteyebiliyorsunuz.

    Apple Intelligence'ta şu an için Türkçe desteği bulunmuyor. Ancak bu durum çok yakında değişecek. Çünkü Apple bugünkü etkinlikte Apple Intelligence'a bu yıl bitmeden Türkçe desteği geleceğini açıkladı. Yani bu özellik çok yakında Türkçe yapılan görüşmeler için de kullanılabilecek

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    turkelvis 3 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 4 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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