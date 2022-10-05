Apple'dan iOS 16.1 öncesinde iOS 16.0.3 güncellemesi geliyor: Birçok sorunu giderecek

Apple'ın yayınlayacağı bir sonraki yazılım güncellemesi iOS 16.1 olmayacak gibi görünüyor. MacRumors internet sitesinin haberine göre şirket bunun öncesinde muhtemelen iOS 16.0.3'ü yayınlayacak. Bu sürüm iOS 16'daki hataları düzeltmeyi amaçlayan güncellemeler zincirini devam ettirecek.
Söz konusu güncellemenin mobil işletim sistemi kullanıcılarının aynı anda yaşadığı birkaç can sıkıcı sorunu aynı anda çözmesi bekleniyor. Kamera titremesi ve kopyala/yapıştır izin ekranının sık görülmesi gibi hataları gideren iOS 16.0.2 güncellemesinin ardından kullanıcılar yeni sorunlar bildirmişti:
- Bir metin dizesinin Mail uygulamasını çökertmesi
- Sinematik modda çekilen videoları düzenlerken yaşanan sorunlar
- CarPlay telefon görüşmeleri sırasında düşük ses seviyesi
- Bazı iPhone'larda düşük parlaklıkta ekran titremesi
Ekim ortasına kadar yayınlanacak
Aktarılan bilgilere göre iOS 16.0.3 ile yukarıda listelenenler de dahil olmak üzere mevcut tüm sorunlar giderilmesi hedefleniyor. Güncellemenin dağıtımına en geç 14 Ekim'de başlanacak. Ardından Apple çok sayıda yeni özellik içeren iOS 16.1 güncellemesini yayınlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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