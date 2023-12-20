Apple, tüm iPhone'ları güncelledi: iOS 17.2.1 ve iOS 16.7.4 yenilikleri neler?

Tam Boyutta Gör Apple, 19 Aralık’ta iOS 17’ye ufak bir güncelleme olan iOS 17.2.1 ile birlikte yerleşik uygulamalarla ilgili sorunu çözen iOS 16.7.4 güncellemesini yayınladı.

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iOS 17.2.1 güncellemesi, önemli hata düzeltmeleri içeriyor ve tüm kullanıcılara öneriliyor. İlginç olarak bazı iPhone’larda güncellemenin pil sorununu da çözdüğü (pilin belirli koşullar altında hızla tükenmesi) belirtiliyor. iOS 16.7.4 güncellemesi ise, silinen yerleşik Apple uygulamalarının yeniden yüklenememesi sorununu gideriyor.

Güncelleme hangi modellere geldi?

iOS 16.7.4, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X gibi eski modellere yönelik bir güncelleme olarak yayınlandı. iPad tarafında iPadOS 16.7.4, 9.7 inç ve 12.9 inç iPad Pro modellerine geldi. iOS 17.2.1, iPhone XS ve üzeri tüm modellerde yüklenebiliyor.

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