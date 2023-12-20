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    Anlık Bildirim

    Apple, tüm iPhone'ları güncelledi: iOS 17.2.1 ve iOS 16.7.4 yenilikleri neler?

    Apple, beklenen iOS 17.2.1 güncellemesini yayınladı. Sürpriz bir şekilde daha eski modeller için de iOS 16.7.4 güncellemesi geldi. Peki, güncellemeler iPhone'lara neler getirdi?
    apple iphone ios 16.7.4 & ios 17.2.1 indir Tam Boyutta Gör
    Apple, 19 Aralık’ta iOS 17’ye ufak bir güncelleme olan iOS 17.2.1 ile birlikte yerleşik uygulamalarla ilgili sorunu çözen iOS 16.7.4 güncellemesini yayınladı.

    iOS 17.2.1 güncellemesi, önemli hata düzeltmeleri içeriyor ve tüm kullanıcılara öneriliyor. İlginç olarak bazı iPhone’larda güncellemenin pil sorununu da çözdüğü (pilin belirli koşullar altında hızla tükenmesi) belirtiliyor. iOS 16.7.4 güncellemesi ise, silinen yerleşik Apple uygulamalarının yeniden yüklenememesi sorununu gideriyor.

    Güncelleme hangi modellere geldi?

    iOS 16.7.4, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X gibi eski modellere yönelik bir güncelleme olarak yayınlandı. iPad tarafında iPadOS 16.7.4, 9.7 inç ve 12.9 inç iPad Pro modellerine geldi. iOS 17.2.1, iPhone XS ve üzeri tüm modellerde yüklenebiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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