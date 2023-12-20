Apple, tüm iPhone'ları güncelledi: iOS 17.2.1 ve iOS 16.7.4 yenilikleri neler?

iOS 17.2.1 güncellemesi, önemli hata düzeltmeleri içeriyor ve tüm kullanıcılara öneriliyor. İlginç olarak bazı iPhone’larda güncellemenin pil sorununu da çözdüğü (pilin belirli koşullar altında hızla tükenmesi) belirtiliyor. iOS 16.7.4 güncellemesi ise, silinen yerleşik Apple uygulamalarının yeniden yüklenememesi sorununu gideriyor.
Güncelleme hangi modellere geldi?
iOS 16.7.4, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X gibi eski modellere yönelik bir güncelleme olarak yayınlandı. iPad tarafında iPadOS 16.7.4, 9.7 inç ve 12.9 inç iPad Pro modellerine geldi. iOS 17.2.1, iPhone XS ve üzeri tüm modellerde yüklenebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.