Çalınan iPhone'lar için yeni önlem: Yeni özellik iOS 17.3 ile geliyor

Tam Boyutta Gör iPhone hırsızlıkları özellikle yurt dışında sıkça yaşanıyor. Çalınan iPhone’lar uzaktan kontrolle tamamen işlevsiz hale getiriliyor ancak Apple, şimdi bu kontrolü kullanıcılara da veriyor. Hırsız kullanıcının özel şifresini bilse dahi yeni güvenlik modu sayesinde cihaz korumada olacak. Apple, iOS 17.3 ile gelecek yeni iPhone güvenlik özelliğini Çalınan Cihaz Koruması (Stolen Device Protection) olarak adlandırıyor. İşte detaylar:

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iOS 17.3 Çalıntı Cihaz Koruması özelliği nedir, nasıl açılır?

Çalınan Cihaz Koruması özelliği, ikinci bir güvenlik katmanı oluşturuyor ve şifresi bilinse dahi kullanıcının yanında olmayan telefona yetkisiz erişimi engelliyor. Telefon, sahibiyle ilişkilendirilmeyen bir konumdaysa ve bu özellik açılmışsa, iPhone, kayıtlı şifreleri göstermek gibi hassas işlemleri gerçekleştirmek veya telefonu silmek için Face ID yüz tanıma özelliğine ek olarak bir şifre isteyecek. Hırsız, yalnızca şifreyle cihazda hiçbir değişiklik yapamayacak veya bu ayarları göremeyecek. Ayrıca zorunlu bir saatlik gecikme olmadan kullanıcının Apple ID şifresi değiştirilemeyecek veya Face ID kaldırılamayacak.

Tam Boyutta Gör Çalınan Cihaz Modu, iOS’in en son geliştirici beta sürümü olan iOS 17.3 yüklü iPhone’larda kullanılabiliyor. Çalınan Cihaz Koruması özelliğini açmak için aşağıdaki adımları izleyin:

Ayarlar’a girin.

Face ID ve Parola’ya dokunun.

Çalıntı Cihaz Koruması’nı etkinleştirin.

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Çalınan iPhone'lar için yeni önlem: iOS 17.3 ile geliyor