Çalınan iPhone'lar için yeni önlem: Yeni özellik iOS 17.3 ile geliyor

iOS 17.3 Çalıntı Cihaz Koruması özelliği nedir, nasıl açılır?
Çalınan Cihaz Koruması özelliği, ikinci bir güvenlik katmanı oluşturuyor ve şifresi bilinse dahi kullanıcının yanında olmayan telefona yetkisiz erişimi engelliyor. Telefon, sahibiyle ilişkilendirilmeyen bir konumdaysa ve bu özellik açılmışsa, iPhone, kayıtlı şifreleri göstermek gibi hassas işlemleri gerçekleştirmek veya telefonu silmek için Face ID yüz tanıma özelliğine ek olarak bir şifre isteyecek. Hırsız, yalnızca şifreyle cihazda hiçbir değişiklik yapamayacak veya bu ayarları göremeyecek. Ayrıca zorunlu bir saatlik gecikme olmadan kullanıcının Apple ID şifresi değiştirilemeyecek veya Face ID kaldırılamayacak.
- Ayarlar’a girin.
- Face ID ve Parola’ya dokunun.
- Çalıntı Cihaz Koruması’nı etkinleştirin.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.