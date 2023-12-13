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    Anlık Bildirim

    Çalınan iPhone'lar için yeni önlem: Yeni özellik iOS 17.3 ile geliyor

    Apple, iOS 17.3 beta sürümünü yayınladı ve güncelleme yeni bir güvenlik özelliği içeriyor; Çalınan cihaz koruması. Çalıntı cihaz koruma özelliğiyle iPhone hırsızlıklarının önüne geçilecek.
    ios 17.3 çalınan cihaz koruması (stolen device protection) özelliği Tam Boyutta Gör
    iPhone hırsızlıkları özellikle yurt dışında sıkça yaşanıyor. Çalınan iPhone’lar uzaktan kontrolle tamamen işlevsiz hale getiriliyor ancak Apple, şimdi bu kontrolü kullanıcılara da veriyor. Hırsız kullanıcının özel şifresini bilse dahi yeni güvenlik modu sayesinde cihaz korumada olacak. Apple, iOS 17.3 ile gelecek yeni iPhone güvenlik özelliğini Çalınan Cihaz Koruması (Stolen Device Protection) olarak adlandırıyor. İşte detaylar:

    iOS 17.3 Çalıntı Cihaz Koruması özelliği nedir, nasıl açılır?

    Çalınan Cihaz Koruması özelliği, ikinci bir güvenlik katmanı oluşturuyor ve şifresi bilinse dahi kullanıcının yanında olmayan telefona yetkisiz erişimi engelliyor. Telefon, sahibiyle ilişkilendirilmeyen bir konumdaysa ve bu özellik açılmışsa, iPhone, kayıtlı şifreleri göstermek gibi hassas işlemleri gerçekleştirmek veya telefonu silmek için Face ID yüz tanıma özelliğine ek olarak bir şifre isteyecek. Hırsız, yalnızca şifreyle cihazda hiçbir değişiklik yapamayacak veya bu ayarları göremeyecek. Ayrıca zorunlu bir saatlik gecikme olmadan kullanıcının Apple ID şifresi değiştirilemeyecek veya Face ID kaldırılamayacak.

    iOS 17.3 çalınan cihaz koruması nasıl açılır Tam Boyutta Gör
    Çalınan Cihaz Modu, iOS’in en son geliştirici beta sürümü olan iOS 17.3 yüklü iPhone’larda kullanılabiliyor. Çalınan Cihaz Koruması özelliğini açmak için aşağıdaki adımları izleyin:
    • Ayarlar’a girin.
    • Face ID ve Parola’ya dokunun.
    • Çalıntı Cihaz Koruması’nı etkinleştirin.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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