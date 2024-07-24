Apple, iOS 18 ve iPadOS 18 beta 4 sürümlerini geliştiricilere sundu. Yayınlanan yeni beta sürümü iOS 18 Beta 3’ün yayınlanmasından sadece bir hafta sonra sunuldu. iOS 18 Beta 4, geliştiriciler için bazı önemli değişiklikler içeriyor.

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Önceki beta sürümlerinde olduğu gibi, yeni ana ekran özelliği, uygulama simgelerinin karanlık modda görünmesini sağlıyor. Ayrıca, yeni dinamik duvar kağıdı sistemi gibi yenilikler de mevcut. Ancak bu sürümde ne gibi yeni özellikler olduğu konusunda daha detaylı bir bilgi paylaşılmadı.

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Detaylar güncelleme incelendikçe ortaya çıkacak. Apple’ın bu yeni yazılım sürümünün sonbaharda tamamlanması ve genel kullanıma sunulması bekleniyor. Beta sürümü birincil cihazlarda kullanılırken performans ve kararlılık sorunları yaşanabilir.

iOS 18 şu an sadece geliştirici beta test kullanıcılarına sunuldu. Gelecek hafta halka açık beta test kullanıcıları için yeni bir sürüm yayınlanması da beklentiler arasında. Geçen hafta yayınlanan iOS 18 Beta 3, iPhone kullanıcıları için birkaç önemli yenilik getirmişti. Bu sürümde de aynı özellikler geliştirildi ve bazı hatalar giderildi.

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Apple, iOS 18 ve iPadOS 18 beta 4 sürümünü yayınladı