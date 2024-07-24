Apple, iOS 18 ve iPadOS 18 beta 4 sürümünü yayınladı

Apple, iOS 18 ve iPadOS 18 beta 4 sürümlerini geliştiricilere sundu. Yayınlanan yeni beta sürümü iOS 18 Beta 3’ün yayınlanmasından sadece bir hafta sonra sunuldu. iOS 18 Beta 4, geliştiriciler için bazı önemli değişiklikler içeriyor.
Apple, iOS 18 ve iPadOS 18'in dördüncü beta sürümünü geliştiriciler için yayınladı
Önceki beta sürümlerinde olduğu gibi, yeni ana ekran özelliği, uygulama simgelerinin karanlık modda görünmesini sağlıyor. Ayrıca, yeni dinamik duvar kağıdı sistemi gibi yenilikler de mevcut. Ancak bu sürümde ne gibi yeni özellikler olduğu konusunda daha detaylı bir bilgi paylaşılmadı.
Detaylar güncelleme incelendikçe ortaya çıkacak. Apple’ın bu yeni yazılım sürümünün sonbaharda tamamlanması ve genel kullanıma sunulması bekleniyor. Beta sürümü birincil cihazlarda kullanılırken performans ve kararlılık sorunları yaşanabilir.
iOS 18 şu an sadece geliştirici beta test kullanıcılarına sunuldu. Gelecek hafta halka açık beta test kullanıcıları için yeni bir sürüm yayınlanması da beklentiler arasında. Geçen hafta yayınlanan iOS 18 Beta 3, iPhone kullanıcıları için birkaç önemli yenilik getirmişti. Bu sürümde de aynı özellikler geliştirildi ve bazı hatalar giderildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.