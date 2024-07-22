iOS 18'den önce son güncelleme: iOS 17.6 çok yakında yayınlanıyor

iOS 18'den önceki son güncelleme olacak
Apple, iOS 18 güncellemesinden önceki son sürüm olması beklenen iOS 17.6 üzerinde çalışıyor. Yakında yayınlanması beklenen güncellemenin iPhone'lara birkaç küçük özellik getirmesi bekleniyor.
Kaynaklardan gelen bilgilere göre Apple, bu sürümde daha çok hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmelerine odaklanacak. Ancak yine de ufak da olsa bazı değişiklikler karşımıza çıkacak. iOS 17.6 ile geleceği bilinen tek yeni özellik Apple TV kullanıcılarını ilgilendiriyor.
Şirket, MLS canlı yayınları için küçük klipler sağlayacak. Böylelikle canlı yayınların başını kaçıran Apple TV kullanıcıları karşılaşmaların kısa özetlerini izleyebilecek. Güncellemenin tam olarak hangi tarihte kullanıma sunulacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Apple, iOS 17.6 sürümünün beta güncellemesini zaten yayınladı. Bu nedenle kararlı sürümün iPhone'lara ulaşması çok uzun sürmeyecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.