Tam Boyutta Gör Apple, geçtiğimiz günlerde iOS 18 sürümünün herkese açık beta güncellemesini yayınladı. Güncellemenin kararlı sürümü ise eylül ayında tanıtılacak iPhone 16 modelleri ile birlikte kullanıma sunulacak.

iOS 18'den önceki son güncelleme olacak

Apple, iOS 18 güncellemesinden önceki son sürüm olması beklenen iOS 17.6 üzerinde çalışıyor. Yakında yayınlanması beklenen güncellemenin iPhone'lara birkaç küçük özellik getirmesi bekleniyor.

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Kaynaklardan gelen bilgilere göre Apple, bu sürümde daha çok hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmelerine odaklanacak. Ancak yine de ufak da olsa bazı değişiklikler karşımıza çıkacak. iOS 17.6 ile geleceği bilinen tek yeni özellik Apple TV kullanıcılarını ilgilendiriyor.

Şirket, MLS canlı yayınları için küçük klipler sağlayacak. Böylelikle canlı yayınların başını kaçıran Apple TV kullanıcıları karşılaşmaların kısa özetlerini izleyebilecek. Güncellemenin tam olarak hangi tarihte kullanıma sunulacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Apple, iOS 17.6 sürümünün beta güncellemesini zaten yayınladı. Bu nedenle kararlı sürümün iPhone'lara ulaşması çok uzun sürmeyecek.

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iOS 18'den önce son güncelleme: iOS 17.6 çok yakında yayınlanıyor