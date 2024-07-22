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    Anlık Bildirim

    iOS 18'den önce son güncelleme: iOS 17.6 çok yakında yayınlanıyor

    Apple, iOS 18'den önceki son güncellemesi iOS 17.6'yı yakın zamanda yayınlamaya hazırlanıyor. iOS 17.6 sürümünün öncelikle hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler içereceği varsayılıyor.
    iOS 18'den önce son güncelleme: iOS 17.6 çok yakında yayınlanıyor Tam Boyutta Gör
    Apple, geçtiğimiz günlerde iOS 18 sürümünün herkese açık beta güncellemesini yayınladı. Güncellemenin kararlı sürümü ise eylül ayında tanıtılacak iPhone 16 modelleri ile birlikte kullanıma sunulacak.

    iOS 18'den önceki son güncelleme olacak

    Apple, iOS 18 güncellemesinden önceki son sürüm olması beklenen iOS 17.6 üzerinde çalışıyor. Yakında yayınlanması beklenen güncellemenin iPhone'lara birkaç küçük özellik getirmesi bekleniyor.

    Kaynaklardan gelen bilgilere göre Apple, bu sürümde daha çok hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmelerine odaklanacak. Ancak yine de ufak da olsa bazı değişiklikler karşımıza çıkacak. iOS 17.6 ile geleceği bilinen tek yeni özellik Apple TV kullanıcılarını ilgilendiriyor.

    Şirket, MLS canlı yayınları için küçük klipler sağlayacak. Böylelikle canlı yayınların başını kaçıran Apple TV kullanıcıları karşılaşmaların kısa özetlerini izleyebilecek. Güncellemenin tam olarak hangi tarihte kullanıma sunulacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Apple, iOS 17.6 sürümünün beta güncellemesini zaten yayınladı. Bu nedenle kararlı sürümün iPhone'lara ulaşması çok uzun sürmeyecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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