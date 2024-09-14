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Tam Boyutta Gör Apple, 16 Eylül'den itibaren iPad cihazlarında üçüncü taraf uygulama mağazalarına izin vermeyi planladığını duyurdu. Bu önemli değişim özellikle iPad'ler için tasarlanan işletim sistemi iPadOS 18'in yakında piyasaya sürülmesiyle birlikte gerçekleşecek.

Değişiklik 16 Eylül'de iPadOS 18'in piyasaya sürülmesiyle başlayacak

Karar, piyasa adaletini ve rekabeti teşvik etmeyi amaçlayan bir dizi kuraldan oluşan Avrupa Birliği'nin Dijital Piyasalar Yasası'na (DMA) yanıt niteliğinde. Apple'a, iPadOS'u güncellemesi ve DMA'ya uygunluğunu sağlaması için altı ay süre verildi.

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Bu direktifin sonucunda iPadOS 18'den itibaren AB'deki kullanıcılar alternatif uygulama mağazalarını yükleme seçeneğine sahip olacak. Ayrıca web tarayıcısı geliştiricileri artık iPad için kendi tarayıcı motorlarını kullanarak tarayıcı başlatabilecekler. Şu anda, AB'de iOS için beş üçüncü taraf uygulama mağazası mevcut. Yeni sistemde, uygulama geliştiricilerinin Apple ile yeni iş koşullarını kabul etmeleri gerekiyor.

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Apple, iPad'lerde üçüncü taraf uygulama mağazalarına izin veriyor