Apple, iPhone kulaklıklarının üretimi için Tayvan'lı iki firma ile anlaştı

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Apple, iPhone için hazırlanan kulaklıkların üretim hakkını Tayvan merkezli iki firmaya devretti. Daha önce Japonya merkezli bir firmada bulunan bu haklar yapılan ihale karşılığında Tayvan'daki iki firmaya geçti.
Japonya merkezli FOSTER firmasına karşı ihalede rakip olan Tayvan merkezli Hon Hai ve Cheng Uei firmaları 300 milyon dolarlık anlaşma karşılığında iPhone kulaklarının üretim hakkını elde etti. Firmalardan biri kulaklık, kablo ve kontrol butonlarının üretimini yapacak, diğer firma ise montaj işlemlerini üstlenecek.
2011 yılından itibaren yürürlüğe girecek kararın ardından Cheng Uei firmasının iPhone için sarj aleti üretimine başlaması da bekleniyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Malzeme kalitesi olarak iPhone kullandınız mı bilmiyorum ama defalarca yere düşmesine rağmen hiç bir şey olmadı çok şükür, inşallah da olmaz. Malzeme kalitesi gayet iyi yani (3g). Fakat aynı şeyi javalı ericssonum (Z710i) veya Nokia 1600ım hatta yüzlerce lira vermeme rağmen her tarafı dağılan ve kamerası kırmızı çeken symbianlı 3250'im için söyleyemem. Bu telefonlar akıllı telefon değil ancak sizin bakış açınıza göre sanayisi olan yerlerde üretilmiş, fakat sonuç ortada. Bir çok akıllı telefon belli standartlarla üretiliyor zaten, bakarsanız cayır cayır yanarken bile müzik çalmaya devam ediyorlar (gerçekten yanarken) bir süre daha.
Android geleceği olan bir sistem ancak nasıl bugüne kadar onca üründe kullanılmasına rağmen Windows, MacOS'u silemediyse ve hala güvenliği konusunda MacOS'dan daha az güvenilir bir sistem olarak biliniyorsa, Android de bana göre iOS'u silebilecek ya da açık ara geçebilecek bir sistem değil. Android ve iOS arasındaki çekişme PCdeki Windows ve MacOS gibi sürer gider ancak. Bir çok firma Androidi tercih ediyor WinMo yerine, dolayısıyla bir çok model seçeneği oluyor iPhoneun aksine ancak bu işletim sistemi güncellemelerinin gecikmesine yol açabiliyor gördüğümüz gibi. Apple elbette bir süre sonra eski ürünlerine daha az destek verecektir fakat bunu yapan yine sadece Apple gibi davranmak yanlış olur. Teknoloji ilerledikçe daha kuvvetli Android telefonlar çıkacak ve eskiler, onların çalıştırdıklarını çalıştıramayacak, belki aynı işletim sistemi versiyonuna bile sahip olamayacaklar, bu da kar amaçlı her firma için çok doğal bir şey.
Örnek verdiğiniz 2400 lira iPhone 4'ü ülkemize paralel ithalat veya bireysel olarak sokan insanların verdiği fiyattır bildiğim kadarıyla. Resmi olarak bu fiyata satan Türkiye garantili cihaz varsa bilmiyorum ancak olduğunu da sanmıyorum.
Orada Apple'ı savunmak mı var yoksa fiyat yüksekliğinin sebebini eleştirmek mi var onu bir inceleyin önce. "Babanın malı" falan gibi cümleler hoş değil, babamın malıyla bu kadar ilgili olmayın isterseniz...
Bazı şeyleri eleştirmeden önce iyice okumak lazım, yorumum uzun gelmiş olabilir ama okumuyorsanız cevap da yazmayın. Buyrun yine uzun bir yorum.
İçine Android veya Windows koyup azıcık ram ve işlemci gücüyle piyasaya çıkan telefonlar iPhonedan daha üstünse size göre, bu gözü kapalı eleştiriden başka bir şey olmaz. Piyasada sadece HD 2 gibi 1 ghz işlemcili 512 mb ramli akıllı telefonlar yok ama belli ki siz henüz diğerlerinin varlığından haberdar değilsiniz. Çok yakın zamanda örneğin akıllı telefon olarak çıkartılan Turkcell T10. İçinde Android var, yeni çıktı ve akıllı telefon deniyor. Bana bu telefonun iPhonedan ya da 1000 lira üzerindeki herhangi bir gerçek akıllı telefondan üstün yanını söyleyebilir misiniz?
Fiyat meselesinde büyük pay ithal mal olması ve yüksek vergiler eklenmesidir. Ülkemizde üretilseydi örneğin daha düşük fiyatlarla elimize geçebilirdi veya vergiler daha az olsaydı. Sonuçta HTC'de gerçek akıllı telefonlarını 1000+ liraya Apple'da Iphoneunu 1000+ liraya satıyor. Mesele Appleın fiyatlandırması değil ülkemizde, devletin vergilendirmesi ve ithalatçıların at koşturması bunu anlamak lazım eleştirmeden önce.
Hocam Babanın malı gibi derken hakaret anlamında demedim yanlış anlamana gerek yok...yinede anladıysan kötü manada demedim kusura bakma...geri çekeyim lafımı...Şimdi verdiğiniz örnekle Turkcell'in telefonu verdiğin örnekse müsade etde okadar fark olsun Türkcell yaptığı telefondan ne hayır gelir...ben bir çok mobil markadan bahsettim HTC,Sony Ericsson,Motorola gibi...bu isimlerin dandik bir akıllısı yoktur...artı Android denen sistem versiyonlarıyla birlikte tüm cihazlara orantılı hizmet vermekte ...burda fiziksel üreticinin kalitesi ön plana cıkıyor...cihazın ergonomisi sağlamlığı uzun ömrü vs... İphone fiziksel kalitesi ve üreten bir sanayisi olmadığı için benim kriterlerimi girmemekte...cabası fiyatları ne kadar vergisi,işlemcisi bilmem nesi olursa olsun 2400 ytl bir iphone taşımak için ikide badigart la korumak lazım aleti!..
Konuya gelecek olursak, neredeyse bütün firmaların verdiği şarj kabloları, kulaklıklar, usb kabloları gibi cihaz harici parçalar ister Japonyada ister Tayvanda üretilsin dayanıklılıkları düşük oluyor. Çok güzel ses veren bir kulaklık bir bakmışsınız 3 ay zor dayanmış. İkisinin ortasını yakaladıkları gün çok mutlu olacağım gerçekten.
Hocam Apple'i Babanın malı gibi savunmanı pek normal görmedim!birde bu içine bir şey koymayıp sadece Android ve Windows koyup sadece akıllı telefon olayı nasıl oluyor?içinde Android olan Windows olan her cihaz iphone'in yaptıklarını fazlası fazlasına yapmakta onu bırak java lar bile yapmakta...içine hiç bir şey koymayan biri varsa onu iphone kullananlar iyi bilir burda bedava avukatlık yapmana gerek yok...
ne kadr yanlış bir analiz..
yazıda okuduğunuz gibi sadece kulaklıklar için 300 m. $ vermiş adamlar ki kulaklık gibi bi dünya parçası var sadece iphonenun
hem 1500 TL dediğiniz Türkiye fiyatlarıdır.yarısı vergidir.
amerikada 499 dolara satılıyor bu cihazlar bu kadr karalama yapmayın arkadaşlar.