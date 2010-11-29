Apple, iPhone kulaklıklarının üretimi için Tayvan'lı iki firma ile anlaştı

Apple, iPhone için hazırlanan kulaklıkların üretim hakkını Tayvan merkezli iki firmaya devretti. Daha önce Japonya merkezli bir firmada bulunan bu haklar yapılan ihale karşılığında Tayvan'daki iki firmaya geçti.

Japonya merkezli FOSTER firmasına karşı ihalede rakip olan Tayvan merkezli Hon Hai ve Cheng Uei firmaları 300 milyon dolarlık anlaşma karşılığında iPhone kulaklarının üretim hakkını elde etti. Firmalardan biri kulaklık, kablo ve kontrol butonlarının üretimini yapacak, diğer firma ise montaj işlemlerini üstlenecek.

2011 yılından itibaren yürürlüğe girecek kararın ardından Cheng Uei firmasının iPhone için sarj aleti üretimine başlaması da bekleniyor.