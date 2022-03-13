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    Apple, iPhone kutularından aksesuarları çıkartarak rekor kazanç sağladı

    Apple, tüm iPhone kutularından şarj aletlerini ve kulaklıkları kaldırarak 6,5 milyar dolar kazanç elde etti. Ayrıca sattığı şarj aletleri ve kulaklıklarsa bu kazanca dahil değil.

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    Apple, iPhone kutularında eksikliğe giderek rekor kazanç sağladı
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    Apple, geçtiğimiz yıl iPhone 12 serisini tanıttıktan sonra tüm iPhone kutularından şarj aletlerini ve kulaklıkları kaldırma kararı almıştı. Brezilya ve Fransa gibi bazı ülkeler, tüketici kanunları gereği bunu kabul etmemiş hatta Brezilya, Apple'a para cezası vermişti. Ancak Apple, birçok ülkede iPhone kutularından aksesuarları kaldırarak çok fazla kâr elde etti.

    Geçtiğimiz yıl Apple, doğayı korumak amacıyla tüm iPhone kutularında aksesuarları kaldırdı. Böylece Apple, nakliye yapılırken kullanıcılara daha fazla telefon gönderilmesine olanak sağladı ve bunun yıllık karbon emisyonlarını 2 milyon metrik ton azalttığını söyledi.

    Apple, iPhone kutularından aksesuarları çıkartarak nakliye masraflarından yüzde 40 oranında tasarruf sağladı

    iPhone kullanıcıları, şarj cihazlarının ve kulaklıkların iPhone kutularından kaldırılmasının, çevreye yardımcı olmak amacıyla değil Apple'ın daha çok kâr elde edebilmesi amacıyla yapıldığını düşünüyor. Kullanıcılar bu düşüncelerinde pek de haksız değiller. Çünkü sadeleştirdiği iPhone kutuları sayesinde Apple'ın, bir paketten fazlasıyla tasarruf sağladığı ortaya çıktı.

    Apple, iPhone kutularında eksikliğe giderek rekor kazanç sağladı
    Tam Boyutta Gör

    Apple'ın, iPhone kutusundan aksesuarları çıkararak her satılan iPhone için 35 dolar civarında kazanç sağladığı tahmin ediliyor. Kutunun boyutunu küçültmek, Apple'ın nakliye maliyetlerini %40 oranında düşürmesine yardımcı oldu. 

    Daily Mail'e göre Apple, şarj cihazını ve kulaklıkları kutudan çıkararak şimdiye kadar toplam 5 milyar sterlin tasarruf etti. Bu da yaklaşık olarak 6,5 milyar dolara tekabül ediyor. Ancak Apple, aksesuarları iPhone kutusundan çıkardığında cihazlarının fiyatını düşürmedi. Aynı zamanda, yeni şarj cihazı almak isteyen iPhone kullanıcıları, şarj cihazı ve kulaklık almak için fazladan 38 dolar harcamak zorunda kaldı. Böylece Apple, aksesuar satışlarından yaklaşık 293.4 milyon dolar kazanç sağlayarak rekor bir kazanca imza attı.

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