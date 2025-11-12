iPhone 18 Pro Max, şimdiye kadar üretilmiş en ağır iPhone olacak

Tam Boyutta Gör Apple, ürünlerinde periyodik olarak büyük tasarım değişiklikleri yapmayı tercih etse de, genellikle tasarımda ufak değişiklikler yapıyor. Tanınmış bir leakerın paylaştığı gönderi doğruysa, 2026 iPhone 18 Pro Max, Apple’ın şimdiye kadar ürettiği en ağır iPhone modeli olacak.

iPhone 18 Pro Max, 240 gramın üzerinde olacak

Apple'ın iPhone 18 Pro Max'in ekran boyutunu değiştirmesi beklenmiyor. Cihaz, mevcut modelle aynı 6.9 inç ekrana sahip olacak. Ancak Weibo merkezli Instant Digital hesabına göre, iPhone 18 Pro Max'in gövdesi iPhone 17 Pro Max'ten biraz daha kalın olacak ve ağırlığı 240 gramın üzerine çıkacak.

Weibo'da yayınlanan bir diğer gönderide Instant Digital, iki nesil arasındaki farkın yaklaşık 10 gram olacağını söylüyor. Bu da gelecek yılki iPhone 18 Pro Max’in, şu anda Apple'ın ürettiği en ağır model olan iPhone 14 Pro Max'ten yaklaşık 3 gram daha ağır olacağı anlamına geliyor.

Apple'ın paslanmaz çelik yerine titanyum kullanması, iPhone 15 Pro ve iPhone 16 Pro modellerini daha hafif hale getirdi. Apple, daha sonra iPhone 17 Pro modelleri için titanyumdan daha az yoğun alüminyuma geçti ancak iç tasarımdaki değişiklikler ve biraz daha kalın tasarım ağırlığını tekrar artırdı. iPhone 17 Pro Max, 227 gramdan 233 grama çıktı.

iPhone Pro Max modellerinin ağırlıkları

iPhone XS Max: 208 gram

iPhone 11 Pro Max: 226 gram

iPhone 12 Pro Max: 228 gram

iPhone 13 Pro Max: 238 gram

iPhone 14 Pro Max: 240 gram

iPhone 15 Pro Max: 221 gram

iPhone 16 Pro Max: 227 gram

iPhone 17 Pro Max: 233 gram

iPhone 18 Pro Max: ~243 gram

iPhone 18 Pro Max'in iddia edilen daha kalın tasarımının nedeni belli değil ancak daha büyük bir pilin en olası neden olduğu düşünülüyor.

Apple'ın 18 Pro modellerinde paslanmaz çelik kullanan yeni bir buhar odası türü kullandığı söyleniyor. Ayrıca, değişken diyafram açıklığına sahip ana kamera ve Samsung tarafından geliştirilen yeni görüntü sensörü gibi kamera yükseltmeleri ve Dinamik Ada ve Face ID'de olası değişiklikler olduğu söyleniyor. Ağırlık artışının hangi donanımsal değişiklikten kaynaklandığı henüz belirsiz.

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in 2026 sonbaharında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

