Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 18 Pro'nun arka camında renk ayrımı olmayacak

    Apple, iPhone 17 Pro modellerinde MagSafe şarjı için arka tarafın bir bölümünde cam tasarım kullandı ancak bu renk farkı yarattı. iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max, daha estetik görünüm sunacak.

    iphone 18 pro max tasarım değişikliği Tam Boyutta Gör
    Apple, mevcut iPhone 17 Pro modellerinde MagSafe şarj için arka tarafta cam bir kesik kullandı. Telefonun alüminyum çerçevesiyle Ceramic Shield olarak adlandırılan cam bölümü arasında renk farkı olması çoğu kullanıcının beğenmediği tasarımsal değişikliklerden biri oldu. Yeni bir rapora göre, bu durum iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max ile değişecek.

    iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max’te cam ve alüminyum çerçeve arasındaki renk farkı bu denli olmayacak. Apple’ın arka cam değiştirme işlemini yenileyerek daha bütünleşik bir görünüm elde ettiği söyleniyor. Bu iddia, yine Çin'den çıkan ve Ceramic Shield'ın hafif şeffaf bir tasarıma sahip olacağını söyleyen ayrı bir söylentiyle de örtüşüyor.

    iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in TSMC'nin en yeni 2 nm süreciyle üretilen A20 Pro çipe ve Qualcomm modem yerine Apple'ın C2 modemine sahip olduğu bildiriliyor. Her iki modelin de Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'uyla birlikte Eylül 2026'da piyasaya sürülmesi bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bataryasız 7 bin dolara satılan otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yüksek hızda araba titremesi kırık obp ne kadar etkiler araç kamerası aküyü bitirir mi kim polis ne demek annesini kaybedenlerin psikolojisi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Redmi 15C
    Redmi 15C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    LENOVO V14
    LENOVO V14
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum