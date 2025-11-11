iPhone 18 Pro'nun arka camında renk ayrımı olmayacak

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max’te cam ve alüminyum çerçeve arasındaki renk farkı bu denli olmayacak. Apple’ın arka cam değiştirme işlemini yenileyerek daha bütünleşik bir görünüm elde ettiği söyleniyor. Bu iddia, yine Çin'den çıkan ve Ceramic Shield'ın hafif şeffaf bir tasarıma sahip olacağını söyleyen ayrı bir söylentiyle de örtüşüyor.
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in TSMC'nin en yeni 2 nm süreciyle üretilen A20 Pro çipe ve Qualcomm modem yerine Apple'ın C2 modemine sahip olduğu bildiriliyor. Her iki modelin de Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'uyla birlikte Eylül 2026'da piyasaya sürülmesi bekleniyor.