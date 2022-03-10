Geekbench: Yeni iPhone SE, iPhone 13 ile eşdeğer performansa sahip

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Apple'ın amiral gemisi akıllı telefon modeli iPhone 13 ile aynı yonga setini paylaşan iPhone SE 3'ün ilk performans testi sonuçları paylaşıldı. Geekbench testine tabi tutulan telefonun almış olduğu skorlar gösteriyor ki; yeni iPhone SE ve iPhone 13 neredeyse aynı güçte.

iPhone SE 3'ün RAM miktarı belli oldu 8 sa. önce eklendi

Apple'ın herhangi bir kısıtlamaya gitmediği görülüyor

A15 Bionic çipli yeni iPhone SE'nin Geekbench puanlarına bakacak olursak; telefonun tek çekirdek testinden 1695, çoklu çekirdek testinden ise 4021 puan aldığı görülüyor. İşbu iPhone SE 3 ile aynı çipe ev sahipliği yapan iPhone 13'ün test skorlarına geldiğinde ise telefonun tek çekirdek puanının 1672, çok çekirdek puanının ise 4481 olduğu görülüyor. İki telefonun almış olduğu skorlar yer yer değişkenlik gösterebilir olup, aradaki farkın gerçek kullanım senaryolarında hissedilmeyeceğini söyleyebiliriz.

Ancak söz konusu termal ısı başarımı olduğunda, iPhone 13'ün boyut avantajından dolayı işlemci üzerindeki ısıyı dışarı atma ve yük altındayken mevcut performansı koruma konusunda iPhone SE 3'ten daha iyi performans sergileyebilir.

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Yeni iPhone SE, iPhone 13 ile eşdeğer performansa sahip