Apple şimdi de Wi-Fi ve Bluetooth yongaları tasarlıyor

Tam Boyutta Gör Her ne kadar bileşen ve teknoloji üreticilerine göbekten bağlı olsa da Apple yıllardır bağımlılığını en aza indirmek için büyük yatırımlar yapıyor. Şimdilik işletim sistemi ve işlemci konusunda istediğini almış durumda. Sırada iletişim bileşenleri var.

Apple’a 5G modem de yetmiyor

Gelen bilgilere göre kendi 5G modemini geliştirerek Qualcomm’a olan bağımlılığını en aza indirmek isteyen Apple, Wi-Fi ve Bluetooth yongalarında da bağımlılığı azaltmak niyetinde. Firma yıllardır Broadcom’dan kablosuz iletişim yongaları tedariği yapıyordu.

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Kaynaklar Apple’ın 2024 yılında Qualcomm ile olan anlaşmasını sona erdirme amacında olduğunu belirtiyor. Geçtiğimiz yıllarda Intel’den satın aldığı modem bölümünün tasarımları bu noktada temel oluşturuyor.

2025 yılında ise 5G modeme Wi-Fi ve Bluetooth bağlantılarını da ekleyerek Broadcom ile olan anlaşmasını da sona erdirmek amacında. Böylece tüm kablosuz bağlantılar tek bir yongada toplanarak zar alanından da tasarruf sağlayacak.

Elbette iletişim yongaları geliştirmenin büyük zorlukları var. Patent ihlallerine takılmadan geçtikten sonra piyasada kullanılan tüm frekanslara uyum sağlamak da diğer bir problem. Bununla birlikte Intel’in uzun yıllara dayanan deneyimi kurtarıcı olabilir.

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