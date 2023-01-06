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    iPhone 14 Pro'ların Dinamik Ada alanında ekran yanığı oluşmaya başladı

    Apple'ın yeni amiral gemisi akıllı telefonlarında ekran sorunu ortaya çıktı. iPhone 14 Pro ve Pro Max satın alan bazı kullanıcılar ekranın Dinamik Ada kısmında oluşan yanıklardan şikayet ediyor.
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    iPhone 14 Pro'ların Dinamik Ada alanında ekran yanığı şikayeti Tam Boyutta Gör

    Apple bildiğiniz üzere iPhone 14 Pro ve Pro Max akıllı telefonlarını Dinamik Ada (Dynamic Island) olarak adlandırılan yeni bir etkileşimli çentikle piyasaya sürmüştü. Ancak bazı kullanıcılar cihazlarındaki ekranın Dinamik Ada bölümünde yanıklar oluşmasından şikayet etmeye başladı.

    İnternete yansıyan fotoğraflarda Dinamik Ada'nın etrafında oluşan ekran yanıkları açık bir şekilde görülebiliyor. Etkileşimli çentiğin uygulamalardan gelen bildirimlere göre genişleyebildiğini ve hatta şekil değiştirebildiğini hatırlatalım.

    Apple yetkili servisin yanıtı

    Sorun yaşayan bir kullanıcı yetkili servis merkeziyle iletişime geçtiğini ve Apple çalışanlarının yeni akıllı telefonlarda daha önce hiç ekran yanması gibi bir sorunla karşılaşmadıklarını söylediğini ifade ediyor. Kendisi Apple Care+ uzatılmış garanti satın aldığı için ekran değişimi için herhangi bir ücret talep edilmemiş.

    Başka bir kullanıcı ise bir aydan kısa bir süre önce satın aldığı iPhone 14 Pro'da benzer bir sorun yaşadığını ve ekranın Dinamik Ada kısmında iz kaldığını söylüyor. Ekran yanması olayının ne kadar yaygın olarak görüldüğü belli değil. Apple da henüz konuyla ilgili bir yorum yapmadı.

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    abstergo78GHOST 1 saat önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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    HABERİN ETİKETLERİ
    ekran yanığı, iphone 14 pro ve
    7 etiket daha iphone 14 pro max dynamic island Dinamik Ada Teknoloji Haberleri Mobil Teknolojiler iPhone Apple
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