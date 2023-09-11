Apple, iPhone mini serisinin fişini çekebilir

Tam Boyutta Gör Apple 2020'de iPhone 12 mini'yi ve bir yıl sonra da iPhone 13 mini'yi tanıttığında küçük telefon hayranları oldukça memnun olmuştu. Ancak son raporlara göre yaklaşık üç yıllık kullanılabilirliğin ardından bu 5,4 inçlik cihazlar için yolun sonuna gelinmiş gibi görünüyor. Zira Apple’ın iPhone mini üretimini noktalandıracağı söyleniyor.

iPhone mini üretimi kesiliyor

Bloomberg'den Mark Gurman'ın belirttiği gibi, iPhone 13 mini stokları azalıyor ve hızlı bir şekilde de stoklar güncellenmiyor. Bu kıtlık, Apple'ın yarın gerçekleştireceği "Wonderlust" etkinliğinde yeni iPhone'ları duyurmasının ardından iPhone 13 mini'nin üretiminin durdurulabileceğini gösteriyor.

Apple geçen yıl iPhone 14 mini'yi piyasaya sürmedi, ancak iPhone 13 mini'yi daha düşük maliyetli bir seçenek olarak ABD'de 599 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunmuştu. Apple'ın Salı günü iPhone 15 serisini tanıttıktan sonra cihazın üretimini durdurması muhtemel görünüyor. Apple'ın yeni serisi muhtemelen 6.1 inç iPhone 15, 6.7 inç iPhone 15 Plus, 6.1 inç iPhone 15 Pro, 6.7 inç iPhone 15 Pro Max, 4.7 inç iPhone SE ve 6.1 inç iPhone 13'ten oluşacak.

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Bununla birlikte iPhone mini serisi tamamen tarihe karışabilir. Zira daha küçük bir iPhone için bastırılmış bir talep olduğu düşünülüyordu ancak gerçek veriler iPhone mini'nin diğer iPhone modellerine göre düşük satışlara sahip olduğunu gösterdi. Nisan 2022'de araştırma firması CIRP, iPhone 13 mini'nin o yılın ilk çeyreğinde ABD'deki toplam iPhone 13 satışlarının yalnızca yüzde 3'ünü oluşturduğunu tahmin etmişti. Bu durum küresel ölçekte de benzer. İleriye dönük olarak, Apple'dan küçük bir iPhone isteyen müşteriler giriş seviyesi iPhone SE ile yetinmek zorunda kalacak, ancak bu cihazın bile önümüzdeki bir veya iki yıl içinde daha büyük bir 6,1 inç ekranla güncelleneceği söyleniyor.

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