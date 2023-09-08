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    iPhone 15 Pro ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı

    iPhone 15 Pro ve telefonun kutusunu gösteren yeni görüntüler internete sızdırıldı. Peki yeni iPhone ailesinin tepe modeli nasıl görünüyor. İşte karşınızda iPhone 15 Pro...
    iPhone 15 Pro ilk kez canlı olarak görüntülendi! İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Apple, yeni nesil iPhone 15 ve 15 Pro modellerini 12 Eylül tarihli Wonderlust etkinliğinde duyurmayı planlıyor. Dolayısıyla lansmana sayılı günler kala, iPhone 15 serisi yavaş yavaş netleşmeyi başladı. Öyle ki bu sızıntılar durmak bilmiyor. Son olarak iPhone 15 Pro'nun canlı görüntüleri internete sızdı. İşte iPhone 15 Pro ve kutu tasarımı...

    iPhone 15 Pro ilk kez canlı olarak görüntülendi

    Bildiğiniz üzere daha önce iPhone 15 ve 15 Pro ailesine ait birçok görüntü paylaşıldı. Ancak bu görüntüler çoğunlukla sızıntıları temel alan CAD tasarımlarıyladı. Bugün ise Apple’ın en büyük ortağı Foxconn'un Hindistan tesisinden iPhone 15 Pro ve cihazın kutusunu içeren yeni görüntüler sızdırıldı. 

    iPhone 15 Pro ilk kez canlı olarak görüntülendi! İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Yukarıda yer alan fotoğrafta iPhone 15 Pro'nun iki farklı renk seçeneğine ek olarak ambalaj tasarımı ve paket içeriği de görebiliyoruz. Öyle ki akıllı telefona üzerinde iPhone 15 Pro'nun ön kısmı bulunan beyaz renkli bir kutu eşlik ediyor. Bunun içerisinde ise, uzun süredir beklenen USB-C konektörü için bir kabloya yer verilmiş. 

    Kutu tasarımı ve içeriği belli oldu 

    iPhone 15 Pro ilk kez canlı olarak görüntülendi! İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Bilmeyenler için iPhone 15 Pro ve Pro Max, temel iPhone 15 modellerine kıyasla önemli yükseltmeler içerecek. Öyle ki bunlar arasında, 3 nm Apple A17 Bionic işlemci, titanyum kaplama ve özelleştirilebilir bir eylem düğmesi yer alıyor. iPhone 15 ve 15 Plus ise Apple A16 işlemci ve alüminyum kasa ile tanıtılacak.

    Ayrıca iPhone 15 serisinde yer alan tüm modellerin ''Dynamics Island'' yükseltmesi alacağı doğrulandı. Yani iPhone'larda alışık olduğumuz ekran çentiği tarih olacak diyebiliriz. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi iPhone 15 ve 15 Pro modellerinin 12 Eylül tarihli Apple etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Bu etkinliğe Apple Watch 9, iOS 17 ve Apple Watch Ultra 2 gibi önemli duyurular da eşlik edebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 2 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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