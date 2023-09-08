iPhone 15 Pro ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı

iPhone 15 Pro ilk kez canlı olarak görüntülendi
Bildiğiniz üzere daha önce iPhone 15 ve 15 Pro ailesine ait birçok görüntü paylaşıldı. Ancak bu görüntüler çoğunlukla sızıntıları temel alan CAD tasarımlarıyladı. Bugün ise Apple’ın en büyük ortağı Foxconn'un Hindistan tesisinden iPhone 15 Pro ve cihazın kutusunu içeren yeni görüntüler sızdırıldı.
Kutu tasarımı ve içeriği belli oldu
Ayrıca iPhone 15 serisinde yer alan tüm modellerin ''Dynamics Island'' yükseltmesi alacağı doğrulandı. Yani iPhone'larda alışık olduğumuz ekran çentiği tarih olacak diyebiliriz. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi iPhone 15 ve 15 Pro modellerinin 12 Eylül tarihli Apple etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Bu etkinliğe Apple Watch 9, iOS 17 ve Apple Watch Ultra 2 gibi önemli duyurular da eşlik edebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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