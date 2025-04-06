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    Samsung’un yeni orta segment tabletleri güncelleme politikasıyla gündemde

    Samsung, yeni tabletleri Galaxy Tab S10 FE ve FE+’ı Android 15 ve One UI 7 ile piyasaya sürdü. Cihazlar teknik olarak beklentileri karşılasa da yazılım desteği detayları belirsizliğini koruyor.

    Galaxy Tab S10 FE ve FE+: 7 Yıllık güncelleme sözü gerçek mi? Tam Boyutta Gör

    Samsung’un merakla beklenen yeni tablet modelleri Galaxy Tab S10 FE ve S10 FE+, 3 Nisan’da Android 15 ve One UI 7 arayüzüyle raflardaki yerini aldı. Donanım anlamında orta segmentte konumlanan bu cihazlar, yazılım güncelleme politikasıyla ilgili netlik kazanmayan bir detayla gündemde.

    Genellikle yeni cihazlarının güncelleme süresini açık açık duyuran Samsung, bu iki modelin tanıtımında sessiz kalmayı tercih etti. Oysa son dönemde orta segment telefonlarına altı, amiral gemilerineyse yedi yıl destek verdiğini düşünürsek, bu durum oldukça dikkat çekici.

    Kullanıcılardan gelen sorulara Samsung müşteri hizmetlerinin verdiği cevap ise işleri daha da karıştırdı. İddiaya göre, bu tabletler yedi yıl boyunca güncelleme alacak. Ancak bu sürenin sadece güvenlik yamalarını mı yoksa Android sürüm yükseltmelerini de mi kapsadığı belirtilmedi. Açıkçası, şirketin geçmiş uygulamalarına bakıldığında yedi yıl süren desteğin hem Android hem de güvenlik güncellemelerini içerdiği görülüyor. Fakat resmi bir açıklama gelmediği sürece bu sadece bir tahmin olarak kalıyor.

    Eğer bu destek gerçekten kapsamlıysa, Galaxy Tab S10 FE serisi 2032’ye kadar güncel kalabilir. Bu da Samsung’un bu segmentte çıtayı ciddi şekilde yukarı çektiği anlamına gelir. Şimdilik tek eksik, Samsung’un bu konuda sessizliğini bozması.

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