Tam Boyutta Gör Apple'ın iPhone Fold'dan vazgeçtiğine dair söylentiler olsa da Apple'ın şu anda iki model üzerinde çalıştığı iddia edildi ve konu hakkında sayısız patent başvurusu yapıldı. Apple'ın yakın zamanda Dayanıklı Katlanabilir Ekranlı Elektronik Cihazlar adlı patent başvurusu kabul edildi.

Apple katlanabilir ekranla ilgili patentleri almaya devam ediyor

Yeni patent katlanabilir bir ekranın iki yarısının nasıl bir araya gelebileceğine dair önemli bir ipucu içeriyor. Apple'ın patentini incelediğimizde merkeze doğru sivrilen bir cam ekran kullanmak istediği görülüyor. Apple katlanabilir bir ekranı menteşenin her iki tarafına yerleştirilmiş iki normal ekran olarak düşünüyor.

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Apple, ekran kaplama katmanının düşme olaylarında tatmin edici bir darbe direnci göstermesini sağlamak istiyor. Bu sebeple ekran kaplama katmanının köşe ve diğer kenar kısımları inceltilmiş kısmın dışında kalan diğer kısımlara kıyasla daha kalın olabilir.

Bir iPhone veya iPad, köşesi yere çarpacak şekilde düşürülürse çok fazla hasar alma olasılığı oldukça yüksek. Bu nedenle Apple'ın gelecekteki ihtiyaçları öngörerek mevcut bir ihtiyacı karşılamayı amaçladığı düşünülüyor.

Yukarıda yer alan ilk görsel patentin inceltilmiş ekran kısmının nerede olacağını gösteren detayı içeriyor. En alttaki ikinci görsel ise Bir iPhone katlamasında inceltilmiş camın nerede gerekli olacağını gösteren patent detayını gösteriyor.

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Apple katlanabilir iPhone'a giderek yaklaşıyor