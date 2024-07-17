Apple katlanabilir iPhone'a giderek yaklaşıyor

Apple katlanabilir ekranla ilgili patentleri almaya devam ediyor
Yeni patent katlanabilir bir ekranın iki yarısının nasıl bir araya gelebileceğine dair önemli bir ipucu içeriyor. Apple'ın patentini incelediğimizde merkeze doğru sivrilen bir cam ekran kullanmak istediği görülüyor. Apple katlanabilir bir ekranı menteşenin her iki tarafına yerleştirilmiş iki normal ekran olarak düşünüyor.
Apple, ekran kaplama katmanının düşme olaylarında tatmin edici bir darbe direnci göstermesini sağlamak istiyor. Bu sebeple ekran kaplama katmanının köşe ve diğer kenar kısımları inceltilmiş kısmın dışında kalan diğer kısımlara kıyasla daha kalın olabilir.
Bir iPhone veya iPad, köşesi yere çarpacak şekilde düşürülürse çok fazla hasar alma olasılığı oldukça yüksek. Bu nedenle Apple'ın gelecekteki ihtiyaçları öngörerek mevcut bir ihtiyacı karşılamayı amaçladığı düşünülüyor.
Yukarıda yer alan ilk görsel patentin inceltilmiş ekran kısmının nerede olacağını gösteren detayı içeriyor. En alttaki ikinci görsel ise Bir iPhone katlamasında inceltilmiş camın nerede gerekli olacağını gösteren patent detayını gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.