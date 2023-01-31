Eski Apple çalışanı: Apple, kısıtlayıcı kurallarıyla çalışan haklarını ihlal ediyor

Tim Cook’un gönderdiği e-posta “İster ürün IP’si ister gizli bir toplantının detayları olsun, gizli bilgilerin ifşa edilmesine müsamaha göstermiyoruz. Gizli bilgileri sızdıran kişiler buraya ait değildir.” ifadesini içeriyor. Bir gazetecinin şirket çapında toplantıyı canlı olarak tweetlemesi üzerine Tim Cook’un bu uyarıyı yaptığı söyleniyor.
Apple’ın avukatının açıklaması ise şu yönde: “Apple, çalışanların sosyal adalet konularından maaş ödemelerine kadar çeşitli konularda duygu ve düşüncelerini paylaşmalarına izin vermekle kalmayıp, desteklediği açık ve ayrımcı olmayan bir çalışma ortamı sunar.”
Apple, bu şikayetlerde bulunanlardan biri olan Gjøvik’i gizli bilgileri sızdırdığı gerekçesiyle kovdu ancak durum medyaya yansıtılandan farklı. Gjøvik, çalıştığı ofisin Silikon Vadisi’ndeki üçlü zehirli atık alanında inşa edildiği ve zemindeki çatlakların çalışanları kanserojen dumanlara maruz bıraktığı bilgisini EPA ile paylaştıktan sonra sonra misilleme olarak kovulduğunu düşünüyor. NLRB, Gjøvik’in çalışma koşulları hakkında konuştuğu için misilleme kolara yasa dışı bir şekilde kovulduğu yönündeki şikayetleriyle ilgili henüz bir karar vermedi.Kaynakça https://www.engadget.com/us-labor-regulator-says-apple-violated-workers-rights-102524891.html https://techcrunch.com/2023/01/30/labor-officials-found-that-apple-execs-infringed-on-workers-rights/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?