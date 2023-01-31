Eski Apple çalışanı: Apple, kısıtlayıcı kurallarıyla çalışan haklarını ihlal ediyor

Tam Boyutta Gör Eski çalışanlardan biri, Apple çalışma kurallarının iş yasalarını ihlal ederek çalışanların maaşları, mesai saatleri veya diğer şartları veya koşulları tartışmasını yasakladığını iddia etti. Bir diğeri de, Tim Cook tarafından gönderilen ve sızıntı yapanları cezalandırma sözü içeren e-postanın federal yasaları ihlal ettiğini söyledi. Ayrıca Apple’ın personelin iş bilgilerini ifşa etmesini, gazetecilerle konuşmasını ve diğer eylemleri yasaklayan politikalarının da yasa dışı olduğunu iddia etti.

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Tim Cook’un gönderdiği e-posta “İster ürün IP’si ister gizli bir toplantının detayları olsun, gizli bilgilerin ifşa edilmesine müsamaha göstermiyoruz. Gizli bilgileri sızdıran kişiler buraya ait değildir.” ifadesini içeriyor. Bir gazetecinin şirket çapında toplantıyı canlı olarak tweetlemesi üzerine Tim Cook’un bu uyarıyı yaptığı söyleniyor.

Apple’ın avukatının açıklaması ise şu yönde: “Apple, çalışanların sosyal adalet konularından maaş ödemelerine kadar çeşitli konularda duygu ve düşüncelerini paylaşmalarına izin vermekle kalmayıp, desteklediği açık ve ayrımcı olmayan bir çalışma ortamı sunar.”

Apple, bu şikayetlerde bulunanlardan biri olan Gjøvik’i gizli bilgileri sızdırdığı gerekçesiyle kovdu ancak durum medyaya yansıtılandan farklı. Gjøvik, çalıştığı ofisin Silikon Vadisi’ndeki üçlü zehirli atık alanında inşa edildiği ve zemindeki çatlakların çalışanları kanserojen dumanlara maruz bıraktığı bilgisini EPA ile paylaştıktan sonra sonra misilleme olarak kovulduğunu düşünüyor. NLRB, Gjøvik’in çalışma koşulları hakkında konuştuğu için misilleme kolara yasa dışı bir şekilde kovulduğu yönündeki şikayetleriyle ilgili henüz bir karar vermedi.

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Apple, kısıtlayıcı kurallarıyla çalışan haklarını ihlal ediyor