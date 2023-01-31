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    Eski Apple çalışanı: Apple, kısıtlayıcı kurallarıyla çalışan haklarını ihlal ediyor

    NLRB, Apple’ın üst düzey yöneticilerinin ulusal iş yasasını ihlal ettiği yönündeki şikayetleri haklı buldu. Şikayetler Apple’da eski kıdemli çalışanlarından geldi.
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    eski apple çalışanı kural ihlali Tam Boyutta Gör
    Eski çalışanlardan biri, Apple çalışma kurallarının iş yasalarını ihlal ederek çalışanların maaşları, mesai saatleri veya diğer şartları veya koşulları tartışmasını yasakladığını iddia etti. Bir diğeri de, Tim Cook tarafından gönderilen ve sızıntı yapanları cezalandırma sözü içeren e-postanın federal yasaları ihlal ettiğini söyledi. Ayrıca Apple’ın personelin iş bilgilerini ifşa etmesini, gazetecilerle konuşmasını ve diğer eylemleri yasaklayan politikalarının da yasa dışı olduğunu iddia etti.

    Tim Cook’un gönderdiği e-posta “İster ürün IP’si ister gizli bir toplantının detayları olsun, gizli bilgilerin ifşa edilmesine müsamaha göstermiyoruz. Gizli bilgileri sızdıran kişiler buraya ait değildir.” ifadesini içeriyor. Bir gazetecinin şirket çapında toplantıyı canlı olarak tweetlemesi üzerine Tim Cook’un bu uyarıyı yaptığı söyleniyor.

    Apple’ın avukatının açıklaması ise şu yönde: “Apple, çalışanların sosyal adalet konularından maaş ödemelerine kadar çeşitli konularda duygu ve düşüncelerini paylaşmalarına izin vermekle kalmayıp, desteklediği açık ve ayrımcı olmayan bir çalışma ortamı sunar.”

    Apple, bu şikayetlerde bulunanlardan biri olan Gjøvik’i gizli bilgileri sızdırdığı gerekçesiyle kovdu ancak durum medyaya yansıtılandan farklı. Gjøvik, çalıştığı ofisin Silikon Vadisi’ndeki üçlü zehirli atık alanında inşa edildiği ve zemindeki çatlakların çalışanları kanserojen dumanlara maruz bıraktığı bilgisini EPA ile paylaştıktan sonra sonra misilleme olarak kovulduğunu düşünüyor. NLRB, Gjøvik’in çalışma koşulları hakkında konuştuğu için misilleme kolara yasa dışı bir şekilde kovulduğu yönündeki şikayetleriyle ilgili henüz bir karar vermedi.

    Kaynakça https://www.engadget.com/us-labor-regulator-says-apple-violated-workers-rights-102524891.html https://techcrunch.com/2023/01/30/labor-officials-found-that-apple-execs-infringed-on-workers-rights/
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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 4 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 5 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 6 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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