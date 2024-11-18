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    Anlık Bildirim

    Apple, Lightning 3.5 mm kulaklık adaptörünün fişini çekmiş olabilir

    Apple’ın telefonlarından 3.5 mm kulaklık girişini kaldırmasının ardından birçok insan için hayat kurtarıcı hale gelen Ligtning 3.5 mm kulaklık adaptörü, satış hayatının sonuna gelmiş olabilir.

    Apple, Lightning 3.5 mm kulaklık adaptörünün satışı bitti mi? Tam Boyutta Gör

    Apple’ın Lightning bağlantı noktasını kullanan 3.5 mm kulaklık adaptörü, artık teknoloji tarihinin tozlu raflarında yerini almış olabilir. Apple’ın ABD’deki çevrim içi mağazasında ve dünyanın birçok bölgesinde stokları tükenmiş durumda. Ancak bazı ülkelerde, örneğin Fransa, Danimarka, Finlandiya, Norveç ve İsveç’te hâlâ satın alınabilir olduğu belirtiliyor.

    Bu adaptör, Apple’ın 2016 yılında iPhone 7 ile birlikte kulaklık girişini kaldırdığı dönemde tanıtılmış ve o dönemde kullanıcılar için büyük bir dönüşüm yaratmıştı. İlk birkaç yıl iPhone kutularında ücretsiz olarak sunulan adaptör, 2018’de iPhone XS ile birlikte kutudan çıkarıldı. Bu noktadan sonra kullanıcılar, adaptörü ayrı olarak satın almak, Lightning bağlantılı EarPods kullanmak ya da kablosuz AirPods’a geçmek zorunda kaldı. Başlangıçta bazı eleştirilere yol açsa da, AirPods’un popülerliği hızla arttı.

    Geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone 15 serisi ile birlikte Apple’ın USB-C standardına geçiş yapması, Lightning ekosisteminin sonunu hızlandırdı. Apple Store’da Lightning ile çalışan aksesuar seçenekleri, birkaç adaptör, kablo ve AirPods Max için özel bir ses kablosuyla sınırlı hale geldi. Şimdi ise Lightning bağlantılı VGA adaptörün de ABD mağazasından kaldırıldığı görülüyor.

    Bu gelişmeler, Apple’ın ürün stratejisinde yeni bir döneme işaret ediyor. USB-C’nin benimsenmesiyle birlikte, kullanıcıların da yavaş yavaş bu yeni standarda adapte olmaları bekleniyor. Teknoloji dünyasında bir dönemin kapanışı olarak nitelendirilebilecek bu değişim, hem Apple kullanıcıları hem de aksesuar üreticileri için önemli bir dönüşüm anlamına geliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 3 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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