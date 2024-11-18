Apple, Lightning 3.5 mm kulaklık adaptörünün fişini çekmiş olabilir

Apple’ın Lightning bağlantı noktasını kullanan 3.5 mm kulaklık adaptörü, artık teknoloji tarihinin tozlu raflarında yerini almış olabilir. Apple’ın ABD’deki çevrim içi mağazasında ve dünyanın birçok bölgesinde stokları tükenmiş durumda. Ancak bazı ülkelerde, örneğin Fransa, Danimarka, Finlandiya, Norveç ve İsveç’te hâlâ satın alınabilir olduğu belirtiliyor.
Bu adaptör, Apple’ın 2016 yılında iPhone 7 ile birlikte kulaklık girişini kaldırdığı dönemde tanıtılmış ve o dönemde kullanıcılar için büyük bir dönüşüm yaratmıştı. İlk birkaç yıl iPhone kutularında ücretsiz olarak sunulan adaptör, 2018’de iPhone XS ile birlikte kutudan çıkarıldı. Bu noktadan sonra kullanıcılar, adaptörü ayrı olarak satın almak, Lightning bağlantılı EarPods kullanmak ya da kablosuz AirPods’a geçmek zorunda kaldı. Başlangıçta bazı eleştirilere yol açsa da, AirPods’un popülerliği hızla arttı.
Geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone 15 serisi ile birlikte Apple’ın USB-C standardına geçiş yapması, Lightning ekosisteminin sonunu hızlandırdı. Apple Store’da Lightning ile çalışan aksesuar seçenekleri, birkaç adaptör, kablo ve AirPods Max için özel bir ses kablosuyla sınırlı hale geldi. Şimdi ise Lightning bağlantılı VGA adaptörün de ABD mağazasından kaldırıldığı görülüyor.
Bu gelişmeler, Apple’ın ürün stratejisinde yeni bir döneme işaret ediyor. USB-C’nin benimsenmesiyle birlikte, kullanıcıların da yavaş yavaş bu yeni standarda adapte olmaları bekleniyor. Teknoloji dünyasında bir dönemin kapanışı olarak nitelendirilebilecek bu değişim, hem Apple kullanıcıları hem de aksesuar üreticileri için önemli bir dönüşüm anlamına geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir