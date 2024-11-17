Vivo S20’nin performans testi sonuçları, iddialı bir cihaza işaret ediyor

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Vivo, yeni S20 serisi akıllı telefonlarıyla kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu orta segment modellerin, Vivo S20 ve S20 Pro, ay sonuna kadar tanıtılması bekleniyor. Tanıtım öncesinde, serinin temel modeli olan Vivo S20’nin performans test sonuçları Geekbench platformunda ortaya çıktı. Testlerde cihaz, tek çekirdekte 1222, çok çekirdekte ise 3417 puan aldı. Bu sonuçlar, cihazın iddialı bir işlemciye sahip olduğunu gösteriyor.

Cihazın, 2.63 GHz hızında çalışan bir ana çekirdek, 2.40 GHz hızında üç orta düzey çekirdek ve 1.8 GHz hızında dört verimlilik çekirdeği bulunan bir işlemciyle donatıldığı görülüyor. Bu özelliklerin Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisini işaret ettiği düşünülüyor. Ayrıca cihaz, 16 GB RAM kapasitesiyle oldukça güçlü bir performans vaat ediyor ve en güncel Android 15 işletim sistemiyle çalışıyor.

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S20’nin özelliklerine dair daha önce sızdırılan bilgiler, cihazın farklı RAM ve depolama seçenekleriyle geleceğini gösteriyor. 8 GB, 12 GB ve 16 GB RAM kapasitelerine ek olarak, 128 GB’den 1 TB’a kadar değişen depolama alternatifleri sunulacağı belirtiliyor. Cihazın ekran tarafında ise 6.67 inç büyüklüğünde ve 1.5K çözünürlükte AMOLED bir panel bulunması bekleniyor. Kamera özellikleri açısından, arka tarafta 50 MP ana kamera ile birlikte 8 MP ikinci bir sensör yer alacak. Ön kamerada ise 50 MP çözünürlüğünde bir sensör kullanıcıları bekliyor.

Batarya kapasitesinin 6365 mAh olduğu ve Vivo tarafından muhtemelen 6500 mAh olarak lanse edileceği bildiriliyor. Ayrıca cihaz, 90W hızlı şarj desteğiyle kısa sürede şarj olabilecek. Ancak kablosuz şarj desteğinin bulunmadığı ifade ediliyor. Güvenlik için ekrana gömülü bir parmak izi okuyucu da cihazın özellikleri arasında yer alabilir.

Vivo’nun S20 serisi için resmi lansman tarihi henüz açıklanmasa da, cihazların 28 Kasım 2024’te tanıtılabileceği konuşuluyor. Öte yandan, serinin en büyük rakibi Oppo Reno 13 serisinin 25 Kasım’da tanıtılacağı bilgisi, Vivo’nun bu tarihten kısa bir süre sonra sahneye çıkma ihtimalini artırıyor.

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