Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Vivo S20’nin performans testi sonuçları, iddialı bir cihaza işaret ediyor

    Çinli teknoloji şirketi Vivo tarafından geliştirilen ve son zamanlarda pek çok sızıntı ile karşımıza çıkan Vivo S20, şimdi de performans testi sonuçları ile gündemde.

    Vivo S20’nin performans testi sonuçları sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Vivo, yeni S20 serisi akıllı telefonlarıyla kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu orta segment modellerin, Vivo S20 ve S20 Pro, ay sonuna kadar tanıtılması bekleniyor. Tanıtım öncesinde, serinin temel modeli olan Vivo S20’nin performans test sonuçları Geekbench platformunda ortaya çıktı. Testlerde cihaz, tek çekirdekte 1222, çok çekirdekte ise 3417 puan aldı. Bu sonuçlar, cihazın iddialı bir işlemciye sahip olduğunu gösteriyor.

    Cihazın, 2.63 GHz hızında çalışan bir ana çekirdek, 2.40 GHz hızında üç orta düzey çekirdek ve 1.8 GHz hızında dört verimlilik çekirdeği bulunan bir işlemciyle donatıldığı görülüyor. Bu özelliklerin Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisini işaret ettiği düşünülüyor. Ayrıca cihaz, 16 GB RAM kapasitesiyle oldukça güçlü bir performans vaat ediyor ve en güncel Android 15 işletim sistemiyle çalışıyor.

    S20’nin özelliklerine dair daha önce sızdırılan bilgiler, cihazın farklı RAM ve depolama seçenekleriyle geleceğini gösteriyor. 8 GB, 12 GB ve 16 GB RAM kapasitelerine ek olarak, 128 GB’den 1 TB’a kadar değişen depolama alternatifleri sunulacağı belirtiliyor. Cihazın ekran tarafında ise 6.67 inç büyüklüğünde ve 1.5K çözünürlükte AMOLED bir panel bulunması bekleniyor. Kamera özellikleri açısından, arka tarafta 50 MP ana kamera ile birlikte 8 MP ikinci bir sensör yer alacak. Ön kamerada ise 50 MP çözünürlüğünde bir sensör kullanıcıları bekliyor.

    Batarya kapasitesinin 6365 mAh olduğu ve Vivo tarafından muhtemelen 6500 mAh olarak lanse edileceği bildiriliyor. Ayrıca cihaz, 90W hızlı şarj desteğiyle kısa sürede şarj olabilecek. Ancak kablosuz şarj desteğinin bulunmadığı ifade ediliyor. Güvenlik için ekrana gömülü bir parmak izi okuyucu da cihazın özellikleri arasında yer alabilir.

    Vivo’nun S20 serisi için resmi lansman tarihi henüz açıklanmasa da, cihazların 28 Kasım 2024’te tanıtılabileceği konuşuluyor. Öte yandan, serinin en büyük rakibi Oppo Reno 13 serisinin 25 Kasım’da tanıtılacağı bilgisi, Vivo’nun bu tarihten kısa bir süre sonra sahneye çıkma ihtimalini artırıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    coraspirin 2 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 4 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    this epic games account is already linked to a different rockstar games account sıfır araç cayma hakkı evde siyah çekirge evde kırkayak neden olur iş bulamamak

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Oppo A60
    Oppo A60
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17 B13VFK-872XTR
    MSI KATANA 17 B13VFK-872XTR
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız