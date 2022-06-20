ARM tabanlı dizüstü pazarının hakimi Apple

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Qualcomm uzun yıllar ARM tabanlı dizüstü bilgisayar sınıfına büyük yatırımlar yapıyor ve yakın döneme kadar bu sınıfta tek hakim duruma gelmişti. Apple ise sadece 1 yılda rakibini alaşağı etti.

Apple’dan büyük başarı

Apple Silicon adıyla ARM tabanlı bilgisayar yonga setleri geliştirmeye başlayan Apple hızlı bir şekilde yayılma politikası izledi. Yazılım tarafı da elinde olduğu için önemli verimlilik seviyeleri elde eden Apple büyük beğeni topladı. Haliyle tüketiciler de ARM tabanlı modellere yöneldi.

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Bugün geldiğimiz noktada ise 2021 yılı genelinde Apple hakimiyeti görüyoruz. Geçen yıl ARM tabanlı dizüstü pazarında Apple yüzde 90 gelir payı elde etti. Qualcomm ise yüzde 3 civarında kaldı. Apple M serisi yonga setlerinin rakiplerine göre Apple’a önemli bir avantaj sağladığı ifade ediliyor.

Akıllı telefon pazarına baktığımızda ise gelir olarak Qualcomm yüzde 34 civarında bir paya sahip. Apple ise yüzde 31 gelir payını elinde tutuyor. Qualcomm rakibinden daha fazla sayıda yonga satmasına rağmen Apple’ın maliyet fiyatı daha yüksek olduğu için neredeyse başa baş gidiyorlar.

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