Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple M2 Max özellikleri sızdırıldı

    Apple’ın daha güçlü Mac cihazlarına hayat vermesi beklenen M2 Max yonga seti ile ilgili detaylar gelmeye başladı. Önceki nesle göre önemli bir performans artışı bekleniyor.
    1

    Apple M2 Max
    Tam Boyutta Gör

    Apple’ın geçtiğimiz hafta Apple M2 yonga setini tanıtmasının ardından serinin asıl oyuncuları Apple M2 Pro ve Apple M2 Max merakla beklenmeye başladı. Hali hazırda Apple M2 Max ile ilgili bazı iddialar mevcut.

    Apple M2 Max neler sunacak?

    Apple’ın bu yıl yonga seti konusunda keskin bir ayrıma gideceği pek çok kaynaktan dile getiriliyor. iPhone 14 serisinde 5nm Apple A16 yonga seti kullanılacakken iphone 14 Pro serisinde ise 4nm Apple A16 yonga setini göreceğiz.

    Aynı konu masaüstü tarafında da olacak. Apple M2 yonga seti daha verimli bir 5nm süreci ile geliştirilmişti. Apple M2 Pro ve Apple M2 Max yonga setlerinin 3nm veya 4nm süreci ile geliştirileceği iddia ediliyor. TSMC’nin verimlilik tarafında yaşadığı bazı sorunlar Apple’ı da strateji değişikliğine itti.

    Apple M2 Max yonga setinin 12 işlemci çekirdeğine ve 38 grafik çekirdeğine kadar ölçeklendirileceği ifade ediliyor. M1 Max ise 10 çekirdek ve 32 grafik çekirdeğine kadar ölçeklendiriliyordu. Bu bakımdan çok daha iyi performans ve verimlilik değerlerine erişilmiş oluyor. Henüz Apple M2 Pro konusunda bir sızıntı mevcut değil.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Mavi Vatanı koruyacak: Sancar SİDA

    Profil resmi
    hamza5806 2 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

    Profil resmi
    hamza5806 2 gün önce

    aga kalk mavi vatan

    Profil resmi
    HA-DH 4 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11S
    Xiaomi Redmi Note 11S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ARCHITECT-MASTER
    ARCHITECT-MASTER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız