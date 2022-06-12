Apple M2 Max özellikleri sızdırıldı

Tam Boyutta Gör

Apple’ın geçtiğimiz hafta Apple M2 yonga setini tanıtmasının ardından serinin asıl oyuncuları Apple M2 Pro ve Apple M2 Max merakla beklenmeye başladı. Hali hazırda Apple M2 Max ile ilgili bazı iddialar mevcut.

Apple M2 Max neler sunacak?

Apple’ın bu yıl yonga seti konusunda keskin bir ayrıma gideceği pek çok kaynaktan dile getiriliyor. iPhone 14 serisinde 5nm Apple A16 yonga seti kullanılacakken iphone 14 Pro serisinde ise 4nm Apple A16 yonga setini göreceğiz.

macOS Ventura ile gelen Continuity Camera nedir? 4 gün önce eklendi

Aynı konu masaüstü tarafında da olacak. Apple M2 yonga seti daha verimli bir 5nm süreci ile geliştirilmişti. Apple M2 Pro ve Apple M2 Max yonga setlerinin 3nm veya 4nm süreci ile geliştirileceği iddia ediliyor. TSMC’nin verimlilik tarafında yaşadığı bazı sorunlar Apple’ı da strateji değişikliğine itti.

Apple M2 Max yonga setinin 12 işlemci çekirdeğine ve 38 grafik çekirdeğine kadar ölçeklendirileceği ifade ediliyor. M1 Max ise 10 çekirdek ve 32 grafik çekirdeğine kadar ölçeklendiriliyordu. Bu bakımdan çok daha iyi performans ve verimlilik değerlerine erişilmiş oluyor. Henüz Apple M2 Pro konusunda bir sızıntı mevcut değil.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.