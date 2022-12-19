Bloomberg: Apple, M2 ​​Extreme işlemciyi piyasaya sürmekten vazgeçti

Tam Boyutta Gör Daha önce M2 Extreme yongasının temel sürümde 48 CPU çekirdeği ve 152 GPU çekirdeğine sahip olacağı bildirilmişti. Yüksek maliyetler ve üretim zorlukları nedeniyle çipin üretimi durduruldu.

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Gurman'a göre M2 Extreme çipinin üretimi zor ve oldukça pahalıydı. Apple, bu platformu üretmeyerek TSMC fabrikalarında yeni platform için ayrılan kapasiteyi daha ana akım Apple ürünlerinin üretimini arttırmak için kullanmaya karar verdi. M2 Ultra yonga seti 24 adede kadar CPU çekirdeğine, 76 GPU çekirdeğine sahip olacak ve en az 192 GB RAM ile gelecek.

Apple'ın işlemci planları takvime uymadı

Başlangıçta şirket, Intel işlemciler yerine Apple tarafından tasarlanan yonga setlerine tam geçişin iki yıl içinde gerçekleşeceğini söylemişti. Eğer her şey plana göre gitseydi, Mac serisinin bu bağlamda tamamen yükseltilmesi Kasım 2022 gibi erken bir tarihte sona erecekti. Ancak, bu takvime uyulamadı ve Apple'ın yonga setlerini temel alan yeni Mac Pro ve Mac mini hala beklemede.

Tam Boyutta Gör Gurman'a göre, M2 Pro tabanlı Mac mini ve M2 Ultra Mac Pro aktif test aşamasında ve 2023 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. M2 Pro ve M2 Max yongalarını temel alan 14 inç ve 16 inç MacBook Pro da yeni yılın başlarında piyasaya sürülecek. Gurman'a göre, yeni Apple monitörleri de geliştirme aşamasında. Uzman, M3 yonga setli iMac'in 2023'ün sonlarına kadar ortaya çıkmayacağını öngörüyor. Apple'ın yonga setini kullanan bir iMac Pro olasılığı üzerinde de çalışılıyor, ancak Gurman bunun piyasaya sürülmesinin gecikeceğine inanıyor.

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