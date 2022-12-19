Bloomberg: Apple, M2 ​​Extreme işlemciyi piyasaya sürmekten vazgeçti

Gurman'a göre M2 Extreme çipinin üretimi zor ve oldukça pahalıydı. Apple, bu platformu üretmeyerek TSMC fabrikalarında yeni platform için ayrılan kapasiteyi daha ana akım Apple ürünlerinin üretimini arttırmak için kullanmaya karar verdi. M2 Ultra yonga seti 24 adede kadar CPU çekirdeğine, 76 GPU çekirdeğine sahip olacak ve en az 192 GB RAM ile gelecek.
Apple'ın işlemci planları takvime uymadı
Başlangıçta şirket, Intel işlemciler yerine Apple tarafından tasarlanan yonga setlerine tam geçişin iki yıl içinde gerçekleşeceğini söylemişti. Eğer her şey plana göre gitseydi, Mac serisinin bu bağlamda tamamen yükseltilmesi Kasım 2022 gibi erken bir tarihte sona erecekti. Ancak, bu takvime uyulamadı ve Apple'ın yonga setlerini temel alan yeni Mac Pro ve Mac mini hala beklemede.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Aspiratör kullanırsınız olur biter :)
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...