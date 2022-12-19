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    Bloomberg: Apple, M2 ​​Extreme işlemciyi piyasaya sürmekten vazgeçti

    Bloomberg'den Mark Gurman'a göre Apple hala yeni Mac Pro üzerinde çalışıyor, ancak şirket yüksek performanslı işlemci M2 Extreme'e sahip bir bilgisayar çıkarmayacak.
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    Apple, M2 ??Extreme işlemciyi piyasaya sürmekten vazgeçti Tam Boyutta Gör
    Daha önce M2 Extreme yongasının temel sürümde 48 CPU çekirdeği ve 152 GPU çekirdeğine sahip olacağı bildirilmişti. Yüksek maliyetler ve üretim zorlukları nedeniyle çipin üretimi durduruldu.

    Gurman'a göre M2 Extreme çipinin üretimi zor ve oldukça pahalıydı. Apple, bu platformu üretmeyerek TSMC fabrikalarında yeni platform için ayrılan kapasiteyi daha ana akım Apple ürünlerinin üretimini arttırmak için kullanmaya karar verdi. M2 Ultra yonga seti 24 adede kadar CPU çekirdeğine, 76 GPU çekirdeğine sahip olacak ve en az 192 GB RAM ile gelecek.

    Apple'ın işlemci planları takvime uymadı

    Başlangıçta şirket, Intel işlemciler yerine Apple tarafından tasarlanan yonga setlerine tam geçişin iki yıl içinde gerçekleşeceğini söylemişti. Eğer her şey plana göre gitseydi, Mac serisinin bu bağlamda tamamen yükseltilmesi Kasım 2022 gibi erken bir tarihte sona erecekti. Ancak, bu takvime uyulamadı ve Apple'ın yonga setlerini temel alan yeni Mac Pro ve Mac mini hala beklemede.

    Apple, M2 ??Extreme işlemciyi piyasaya sürmekten vazgeçti Tam Boyutta Gör
    Gurman'a göre, M2 Pro tabanlı Mac mini ve M2 Ultra Mac Pro aktif test aşamasında ve 2023 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. M2 Pro ve M2 Max yongalarını temel alan 14 inç ve 16 inç MacBook Pro da yeni yılın başlarında piyasaya sürülecek. Gurman'a göre, yeni Apple monitörleri de geliştirme aşamasında. Uzman, M3 yonga setli iMac'in 2023'ün sonlarına kadar ortaya çıkmayacağını öngörüyor. Apple'ın yonga setini kullanan bir iMac Pro olasılığı üzerinde de çalışılıyor, ancak Gurman bunun piyasaya sürülmesinin gecikeceğine inanıyor.
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    AssetGroup 15 saat önce

    Aspiratör kullanırsınız olur biter :)

    X
    xteknik 5 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 5 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 6 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 6 gün önce

    ow ye

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    ugah6aiw 6 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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