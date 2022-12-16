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    Anlık Bildirim

    Dell tamircilerin sevmeyeceği dizüstü bilgisayarını tanıttı: 30 saniyede elle sökülüyor

    Dell herhangi bir alet kullanmadan hızlı bir şekilde sökülebilen Concept Luna dizüstü bilgisayarını tanıttı. Kullanıcıların kendi bilgisayarlarını tamir etmelerini kolaylaştıracak.
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    Dell tamircilerin sevmeyeceği dizüstü bilgisayarını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Dell, gelecek vaat eden modüler bir dizüstü bilgisayar prototipi olan Concept Luna'yı tanıttı. Esnek bir ekrana veya klavye yerine büyük bir dokunmatik ekrana sahip değil, bunun yerine tamamen standart bir görünüme ve hisse sahip.  Ancak cihazı farklı kılan ise bir başka detay.

    Concept Luna neredeyse bir Lego seti gibi. Birbirine vidasız bağlanan modüllerden oluşuyor ve her şey tamamen geçmeli ve sökme işlemi için tornavida veya herhangi bir ek alet gerektirmiyor. Bileşenlerine 30 saniye içinde ayrılabiliyor. Aynı şey soğutma sistemi ve hatta ekran için de geçerli. Dizüstü bilgisayarda herhangi bir vida veya kablo yer almıyor.

    Gelecekte bilgisayarları tamir etmek kolaylaşacak

    Bu gelişme, örneğin ekran kırılırsa, kullanıcının kırık ekranı yenisiyle çok hızlı bir şekilde değiştirebileceği anlamına geliyor. Aynı şey donanım yükseltmeleri için de geçerli. Örneğin sadece anakart modülünü çıkarın ve yenisiyle değiştirin.

    Concept Luna, dışarıdan bakıldığında Latitude serisinden 14 inçlik geleneksel bir dizüstü bilgisayarı andırıyor. Şirket, bunun sadece bir konsept olduğunu ve seri üretiminin henüz planlanmadığını belirtiyor.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 2 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 2 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 3 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 3 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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