Dell tamircilerin sevmeyeceği dizüstü bilgisayarını tanıttı: 30 saniyede elle sökülüyor

Tam Boyutta Gör Dell, gelecek vaat eden modüler bir dizüstü bilgisayar prototipi olan Concept Luna'yı tanıttı. Esnek bir ekrana veya klavye yerine büyük bir dokunmatik ekrana sahip değil, bunun yerine tamamen standart bir görünüme ve hisse sahip. Ancak cihazı farklı kılan ise bir başka detay.

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Concept Luna neredeyse bir Lego seti gibi. Birbirine vidasız bağlanan modüllerden oluşuyor ve her şey tamamen geçmeli ve sökme işlemi için tornavida veya herhangi bir ek alet gerektirmiyor. Bileşenlerine 30 saniye içinde ayrılabiliyor. Aynı şey soğutma sistemi ve hatta ekran için de geçerli. Dizüstü bilgisayarda herhangi bir vida veya kablo yer almıyor.

Gelecekte bilgisayarları tamir etmek kolaylaşacak

Bu gelişme, örneğin ekran kırılırsa, kullanıcının kırık ekranı yenisiyle çok hızlı bir şekilde değiştirebileceği anlamına geliyor. Aynı şey donanım yükseltmeleri için de geçerli. Örneğin sadece anakart modülünü çıkarın ve yenisiyle değiştirin.

Concept Luna, dışarıdan bakıldığında Latitude serisinden 14 inçlik geleneksel bir dizüstü bilgisayarı andırıyor. Şirket, bunun sadece bir konsept olduğunu ve seri üretiminin henüz planlanmadığını belirtiyor.

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