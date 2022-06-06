Apple durmuyor: M2 yongası karşınızda

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ARM tabanlı masaüstü yongalara geçiş yaparak bir devrimin ateşini yakan Apple bugün gerçekleşen geliştirici etkinliğinde merakla beklenen ikinci nesil M yongasını duyurdu. Apple M2 yongası önceki nesle göre önemli iyileştirmelerle geliyor.

Apple M2 işlemcisi neler sunuyor?

Apple M2 yonga seti TSMC’nin ikinci nesil 5nm süreci ile tasarlanmış. Böylece daha verimli hale gelmiş. Apple bu yongaya 20 milyar transistör sığdırmayı başarmış. Apple M1 yongasında 16 milyar transistör yer alıyordu.

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Yakalanan gelişmeler ile 4 adet performans ve 4 adet verimlilik çekirdekleri toplamda yüzde 18 daha iyi performans sergileyebiliyor. 10 çekirdeğe kadar grafik birimi ise önceki nesilden yüzde 35 daha hızlı.

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16 çekirdekli yapay zekâ birimi 15.8 TOPS performans değerine ulaşabiliyor. 6K harici ekranlara destek sunulurken ProRes çözme ve şifreleme de yetenekleri arasında. Yongada ayrıca 24GB'a kadar LPDDR5 birleşik bellek desteği yer alıyor. Toplam bant genişliği ise 100GB/s ve M1 yongasına göre yüzde 50 daha fazla.

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Apple yine belirli Intel işlemcili dizüstüleri testlere sokmuş. Watt başına görece işlemci performansı Core i7 1255U işlemcili dizüstüne göre 1.9 kat daha fazla. Görece grafik performansı ise Core i7-1260P işlemcili dizüstüne göre 2.3 kat daha fazla. Appple M2 işlemcisi ilk etapta MacBook Air ve MacBook Pro dizüstülerde yerini aldı.

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