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    Apple durmuyor: M2 yongası karşınızda

    Apple M2 yonga seti önceki nesle göre ve Intel’in Alder Lake tabanlı mobil işlemcilerine göre önemli iyileştirmeler ile geliyor. Apple M2 ile firmanın yeri daha da sağlamlaşacak. 
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    Apple M2
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    ARM tabanlı masaüstü yongalara geçiş yaparak bir devrimin ateşini yakan Apple bugün gerçekleşen geliştirici etkinliğinde merakla beklenen ikinci nesil M yongasını duyurdu. Apple M2 yongası önceki nesle göre önemli iyileştirmelerle geliyor.

    Apple M2 işlemcisi neler sunuyor?

    Apple M2 yonga seti TSMC’nin ikinci nesil 5nm süreci ile tasarlanmış. Böylece daha verimli hale gelmiş. Apple bu yongaya 20 milyar transistör sığdırmayı başarmış. Apple M1 yongasında 16 milyar transistör yer alıyordu.

    Yakalanan gelişmeler ile 4 adet performans ve 4 adet verimlilik çekirdekleri toplamda yüzde 18 daha iyi performans sergileyebiliyor. 10 çekirdeğe kadar grafik birimi ise önceki nesilden yüzde 35 daha hızlı.

    Apple M2
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    16 çekirdekli yapay zekâ birimi 15.8 TOPS performans değerine ulaşabiliyor. 6K harici ekranlara destek sunulurken ProRes çözme ve şifreleme de yetenekleri arasında. Yongada ayrıca 24GB'a kadar LPDDR5 birleşik bellek desteği yer alıyor. Toplam bant genişliği ise 100GB/s ve M1 yongasına göre yüzde 50 daha fazla.

    Apple M2 özellikleri
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    Apple yine belirli Intel işlemcili dizüstüleri testlere sokmuş. Watt başına görece işlemci performansı Core i7 1255U işlemcili dizüstüne göre 1.9 kat daha fazla. Görece grafik performansı ise Core i7-1260P işlemcili dizüstüne göre 2.3 kat daha fazla. Appple M2 işlemcisi ilk etapta MacBook Air ve MacBook Pro dizüstülerde yerini aldı.

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    TOGG'un C-SUV gövdesi hazır

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    wolferto 1 gün önce

    Ben alamicam cokda dunya birincisiymis milliymis umrumda degil .fabrika var mi var istihdam saglayacakmi saglayacak dunyadaki c suv muadillerinden uygun mu bitti yeterli benim icin .on numara is yapmislar derim tasarimida on numara .tasarimindada uluslar arasi turk tasarimcimiz var kotu yorum yapani okurken yav diyorum amaci ne bunun cene yapana kadar bi civi cak :)

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    Piêr Dé Sans 3 gün önce

    Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.

    S
    serdarendermete 3 gün önce

    Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.

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    biembo 4 gün önce

    Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..

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    daysleeperxp 5 gün önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 6 gün önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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