Apple M2 Ultra tanıtıldı! Apple'ın tek rakibi yine kendisi

Apple M2 Ultra sahne aldı
Apple M2 Ultra, M2, M2 Pro ve M2 Max modellerinde karşımıza çıkan ikinci nesil Apple Silicon mimarisini temel alıyor. Bu bağlamda yeni işlemci için Apple'ın şimdiye kadar ürettiği en güçlü yonga seti diyebiliriz. Öyle ki Apple, herhangi bir kişisel bilgisayarda bulabileceğiniz en güçlü çip olduğunu iddia ediyor.
Kağıt üzerinde Apple M2 Ultra, standart M2 işlemciden daha büyük bir kalıpla 134 milyar transistör içeriyor. M2 Max'in ise 67 milyar transistöre sahip olduğu hatırlatalım. Dolayısıyla M2 Max'i ikiye katlayan işlemcide 24 CPU çekirdeği, 76 GPU çekirdeği, 32 Neural Engine ve 192GB'a kadar birleşik bellek desteği bulunuyor.
Apple'ın aktardığına göre M2 Ultra, After Effects'te %50'ye kadar daha hızlı işlem gücüne ek olarak en güçlü Intel tabanlı iMac'ten 4 kat daha hızlı. Ayrıca 22 8K ProRes video akışına da destek sunacak. Apple M2 Ultra, şu an için yalnızca iki cihaza eşlik edecek. Bunlar ise yeni nesil Mac Studio ve Mac Pro. Haber güncelleniyor..
M2 Ultra özellikleri
- Transistör: 134 milyon transistör
- CPU çekirdek sayısı: 24 çekirdek
- GPU çekirdek sayısı: 76 çekirdek
- Neural Engine: 32 çekirdek (Saniyede 31,6 trilyon işlem kapasitesi)
- Bellek Bant Genişliği: 800GB/sn
- Mimari: UltraFision
- Üretim Teknolojisi: 2.nesil 5nm
- Diğer: ProRes encode ve decode, 6 adede kadar Apple Pro XDR desteği
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)