Apple M2 Ultra tanıtıldı! Apple'ın tek rakibi yine kendisi

Tam Boyutta Gör Apple, WWDC 2023 etkinliği kapsamında bugüne kadarki en güçlü işlemcisi M2 Ultra'yı duyurdu. Peki yeni nesil Mac Studio ve Mac Pro'ya eşlik edecek yonga seti, beraberinde neler getiriyor? İşte M2 Ultra özellikleri

Apple M2 Ultra sahne aldı

Apple M2 Ultra, M2, M2 Pro ve M2 Max modellerinde karşımıza çıkan ikinci nesil Apple Silicon mimarisini temel alıyor. Bu bağlamda yeni işlemci için Apple'ın şimdiye kadar ürettiği en güçlü yonga seti diyebiliriz. Öyle ki Apple, herhangi bir kişisel bilgisayarda bulabileceğiniz en güçlü çip olduğunu iddia ediyor.

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Kağıt üzerinde Apple M2 Ultra, standart M2 işlemciden daha büyük bir kalıpla 134 milyar transistör içeriyor. M2 Max'in ise 67 milyar transistöre sahip olduğu hatırlatalım. Dolayısıyla M2 Max'i ikiye katlayan işlemcide 24 CPU çekirdeği, 76 GPU çekirdeği, 32 Neural Engine ve 192GB'a kadar birleşik bellek desteği bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Ek olarak işlemcide yer alan Neural Engine, yüzde 40'lık bir performans artışı getiriyor. Diğer tarafta 800GB/sn ulaşan bellek bant genişliği ile sınırları zorlayan M2 Ultra, saniyede 31,6 trilyon işlem kapasitesi, M1 Max'ten yüzde 25 daha hızlı işlemci gücü, yüzde 30 daha hızlı görsel işleme kapasitesi sunacak.

Apple'ın aktardığına göre M2 Ultra, After Effects'te %50'ye kadar daha hızlı işlem gücüne ek olarak en güçlü Intel tabanlı iMac'ten 4 kat daha hızlı. Ayrıca 22 8K ProRes video akışına da destek sunacak. Apple M2 Ultra, şu an için yalnızca iki cihaza eşlik edecek. Bunlar ise yeni nesil Mac Studio ve Mac Pro. Haber güncelleniyor..

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M2 Ultra özellikleri

Transistör: 134 milyon transistör

134 milyon transistör CPU çekirdek sayısı: 24 çekirdek

24 çekirdek GPU çekirdek sayısı: 76 çekirdek

76 çekirdek Neural Engine: 32 çekirdek (Saniyede 31,6 trilyon işlem kapasitesi)

32 çekirdek (Saniyede 31,6 trilyon işlem kapasitesi) Bellek Bant Genişliği: 800GB/sn

800GB/sn Mimari: UltraFision

UltraFision Üretim Teknolojisi: 2.nesil 5nm

2.nesil 5nm Diğer: ProRes encode ve decode, 6 adede kadar Apple Pro XDR desteği

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