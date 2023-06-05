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    M2 Ultra çipli Mac Pro tanıtıldı! İşte 2023 Mac Pro özellikleri ve fiyatı

    Nihayet beklenen oldu ve Mac Pro iş istasyonu M2 Ultra yongası ile güncellendi. Masa üstünde en güçlü kişisel bilgisayar iddiasında olan Mac Pro 2. nesil özellikleri ve fiyatı haberimizde.
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    Mac Pro Tam Boyutta Gör
    Apple’ın portföydeki en güçlü ürünü olarak bilinen Mac Pro iş istasyonunun Apple M silikonları ile ne zaman güncelleneceği merakla bekleniyordu. Uzun bir bekleyişin ardından Apple en büyük bombasını patlattı.

    Mac Pro 2023 özellikleri ve fiyatı

    Mac Pro 2023 ya da Mac Pro 2 iş istasyonu firmanın en yeni M2 Ultra yongası ile geliyor. Tüm Mac Pro ikinci nesil konfigürasyonlarında M2 Ultra varsayılan olarak sunulacak. 24 çekirdeğe ve 76 grafik birimine kadar ölçeklendirilebilen bu yeni canavar Mac Pro 2. Nesil modelini de farklı bir boyuta taşıyor.

    Intel tabanlı Mac Pro modeline göre 3 kata kadar daha hızlı işlemci ve 7 kata kadar daha hızlı grafik birimi elde etmek mümkün. Cihazda tam 7 adet Afterburner kartı da entegre olarak geliyor. Bu da bilgisayar dünyasında sıkça karşılaştığımız bir durum değil. Cihaz 8K Pro Res olarak 22 adet akış sağlayabiliyor.

    Mac Pro 2023 tanıtıldı! Mac Pro 2. nesil özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    6 adet PCIe Gen 4 slotu ile genişleme imkânını arşa çıkaran kasa 8 adet Thunderbolt 4 bağlantısına sahip. Toplamda 6 adet Pro Display XDR ekrana çıkış verebiliyor. İki adet HDMI ve 2 adet 10Gb Ethernet bağlantısı yanında Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 bağlantıları da unutulmamış. Apple Mac Pro 2 iş istasyonu 6999$ başlangıç fiyatı ile satışa sunulacak.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

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