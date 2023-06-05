Apple, yeni nesil Mac Studio'yu tanıttı! M2 Ultra, M2 Max ve daha fazlası

Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Apple, bugün düzenlenen WWDC 2023 etkinliği kapsamında yeni nesil Mac Studio'yu tanıttı. Apple'ın şimdiye kadarki en güçlü işlemcisi M2 Ultra ve M2 Max'den güç alan yeni Mac Studio, geleneksel masaüstü işlemcileri rafa kaldıracak bir performansla geliyor. İşte geniş bağlantı seçenekleri ve benzersiz performansıyla Mac Studio.

Karşınızda yeni nesil Mac Studio

Tasarım açısından yeni Mac Studio'yu eskisinden ayırt etmek oldukça zor. Ancak asıl yükseltme işlemci ve performansta diyebiliriz. Apple'ın aktardığına göre yeni M2 Ultra işlemci, 24 çekirdekli CPU, 76 çekirdekli GPU, 32 çekirdekli Neural Engine ve 192 GB'a kadar birleşik bellek desteği sunuyor. Kağıt üzerinde yeni işlemcinin, yeni nesil MacBook Air’de piyasaya sürülen M2 Max çipini temel aldığını belirtelim. Ancak burada büyük bir sıçrayış söz konusu.

Tam Boyutta Gör Apple göre M2 Ultra, M1 Ultra’ya göre %20 daha iyi CPU performansı ve %30 daha iyi GPU performansı sunuyor. Öyle ki Apple, M2 Ultra'nın en hızlı Intel tabanlı iMac'ten 6 kat daha hızlı olduğunu belirtiyor. Ayrıca After Effects'te %50'ye kadar daha hızlı işleme ve en güçlü Intel tabanlı iMac'ten 4 kat daha hızlı.

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Mac Studio'nun arkasında dört adet Thunderbolt 4 bağlantı noktası, bir 10Gb Ethernet bağlantı noktası, bir HDMI bağlantı noktası ve iki USB-A bağlantı noktasına yer verilmiş. Ön tarafta ise ikişer adet USB-C ve sd kart yuvası bulunuyor. Ayrıca altı adede kadar Pro Display XDR'ye destek sunan M2 Ultra'lı Mac Studio, Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 desteği ile geliyor.

Mac Studio özellikleri

İşlemci : M2 Max (Intel işlemcili modele kıyasla 4 kat daha hızlı)

: M2 Max (Intel işlemcili modele kıyasla 4 kat daha hızlı) M2 Ultra (Intel işlemcili modele kıyasla 6 kat daha hızlı)

Depolama: 8 TB’a kadar

8 TB’a kadar Bağlantı seçenekleri: 10 Gb Ethernet bağlantısı, 1x HDMI, SDXC, 4x Thunderbolt 4 2x, USB-A

10 Gb Ethernet bağlantısı, 1x HDMI, SDXC, 4x Thunderbolt 4 2x, USB-A Diğer: H.264, HEVC, ProRes encode ve decode desteği

Mac Studio fiyatı ve çıkış tarihi

Fiyata ve çıkış tarihine gelecek olursak Mac Studio, 1.999 dolardan başlayan fiyat etiketiyle 13 Haziran'da kullanıcılara gönderilmeye başlayacak. Haber güncelleniyor..

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