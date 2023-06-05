Apple, yeni nesil Mac Studio'yu tanıttı! M2 Ultra, M2 Max ve daha fazlası

Karşınızda yeni nesil Mac Studio
Tasarım açısından yeni Mac Studio'yu eskisinden ayırt etmek oldukça zor. Ancak asıl yükseltme işlemci ve performansta diyebiliriz. Apple'ın aktardığına göre yeni M2 Ultra işlemci, 24 çekirdekli CPU, 76 çekirdekli GPU, 32 çekirdekli Neural Engine ve 192 GB'a kadar birleşik bellek desteği sunuyor. Kağıt üzerinde yeni işlemcinin, yeni nesil MacBook Air’de piyasaya sürülen M2 Max çipini temel aldığını belirtelim. Ancak burada büyük bir sıçrayış söz konusu.
Mac Studio'nun arkasında dört adet Thunderbolt 4 bağlantı noktası, bir 10Gb Ethernet bağlantı noktası, bir HDMI bağlantı noktası ve iki USB-A bağlantı noktasına yer verilmiş. Ön tarafta ise ikişer adet USB-C ve sd kart yuvası bulunuyor. Ayrıca altı adede kadar Pro Display XDR'ye destek sunan M2 Ultra'lı Mac Studio, Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 desteği ile geliyor.
Mac Studio özellikleri
- İşlemci: M2 Max (Intel işlemcili modele kıyasla 4 kat daha hızlı)
- M2 Ultra (Intel işlemcili modele kıyasla 6 kat daha hızlı)
- Depolama: 8 TB’a kadar
- Bağlantı seçenekleri: 10 Gb Ethernet bağlantısı, 1x HDMI, SDXC, 4x Thunderbolt 4 2x, USB-A
- Diğer: H.264, HEVC, ProRes encode ve decode desteği
Mac Studio fiyatı ve çıkış tarihi
Fiyata ve çıkış tarihine gelecek olursak Mac Studio, 1.999 dolardan başlayan fiyat etiketiyle 13 Haziran'da kullanıcılara gönderilmeye başlayacak. Haber güncelleniyor..Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)