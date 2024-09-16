macOS 15 Sequoia yayınlandı: İşte gelen özellikler

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Tam Boyutta Gör Apple, macOS 15 Sequoia'yı resmen yayınladı. iPhone'ları Mac bilgisayarlara kablosuz yansıtma yeteneği, pencere döşeme araçları ve yeni Safari özellikleriyle donatılan işletim sistemi neler sunuyor bakalım.

macOS 15 Sequoia ile gelen özellikler neler?

macOS 15 ile Mac ve iPhone arasındaki entegrasyonun artması en çarpıcı özellik olarak göze çarpıyor. iPhone Mirroring ile iPhone'unuzu Mac'inizden görüntülemek ve kontrol etmek artık mümkün oluyor. Uygulamalar doğrudan Mac üzerinden açılabiliyor ve iPhone'unuzun sesi Mac'e aktarılabiliyor. Aynı şekilde öğeleri ve dosyaları Mac'inizden iPhone'unuza sürükleyip bırakılabiliyorsunuz.

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macOS 15 ayrıca iPhone bildirimlerini Mac'e taşıyarak Mac bildirimleriyle beraber görünmelerini sağlıyor. Buna ek olarak, macOS artık pencereleri otomatik olarak boyutlandırarak döşüyor ve ekranı doldurarak maksimum ekran alanından yararlanıyor.

macOS 15 ile gelen bir diğer yenilik Parolalar uygulaması. Bu uygulama ile Wi-Fi şifrelerini, uygulama ve web sitesi parolalarını, doğrulama kodlarını ve daha fazlasını yönetebiliyorsunuz.

Apple ayrıca Safari'yi de güncelleyerek sayfadaki önemli şeyleri tespit etmek için makine öğrenimini kullanmaya başlıyor. Artık web sayfalarında vurgular, özetler ve içindekiler tablosu da dahil olmak üzere okuyucu moduna bir dizi yeni özellikle güncelledi. macOS Sequoia, video konferansta otomatik pencere döşeme ve yerleşik arka plan değiştirme özelliğine sahip bir sunum önizleme modu da sunuyor.

Apple'ın yapay zeka paketi Apple Intelligence ise henüz kullanıma sunulmadı. Yakın zamanda gelecek yeni güncellemeyle Apple Intelligence yetenekleri işletim sistemine eklenecek.

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macOS 15 Sequoia nasıl yüklenir?

macOS 15 Sequoia'yı "Sistem Ayarları"nda yer alan "Genel" menüsü üzerinden "Yazılım Güncelleme" bölümüne giderek cihazınıza indirebilirsiniz.

macOS 15 Sequoia'yı hangi cihazlar destekliyor?

MacBook Pro

MacBook Pro (16 inç, 2023)

MacBook Pro (14 inç, 2023)

MacBook Pro (13 inç, M2, 2022)

MacBook Pro (16 inç, 2021)

MacBook Pro (14 inç, 2021)

MacBook Pro (13 inç, M1, 2020)

MacBook Pro (13 inç, 2020)

MacBook Pro (16 inç, 2019)

MacBook Pro (13 inç, 2019)

MacBook Pro (15 inç, 2019)

MacBook Pro (13 inç, 2019)

MacBook Pro (15 inç, 2018)

MacBook Pro (13 inç, 2018)

MacBook Air

MacBook Air (15 inç, M3, 2024)

MacBook Air (13 inç, M3, 2024)

MacBook Air (15 inç, M2, 2023)

MacBook Air (M2, 2022)

MacBook Air (M1, 2020)

MacBook Air (Retina, 13 inç, 2020)

MacBook Air (Retina, 13 inç, 2019)

MacBook Air (Retina, 13 inç, 2018)

iMac

iMac (24 inç, 2023)

iMac (24 inç, M1, 2021)

iMac (Retina 5K, 27 inç, 2020)

iMac (Retina 5K, 27 inç, 2019)

iMac (Retina 4K, 21,5 inç, 2019)

Mac mini

Mac mini (2023)

Mac mini (M1, 2020)

Mac mini (2018)

Mac Pro

Mac Pro (2023)

Mac Pro (2019)

Mac Studio

Mac Studio (2023)

Mac Studio (2022)

iMac Pro

iMac Pro (2017)

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