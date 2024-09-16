macOS 15 Sequoia yayınlandı: İşte gelen özellikler

- macOS 15 Sequoia ile gelen özellikler neler?
- macOS 15 Sequoia nasıl yüklenir?
- macOS 15 Sequoia'yı hangi cihazlar destekliyor?
- MacBook Pro
- MacBook Air
- iMac
- Mac mini
- Mac Pro
- Mac Studio
- iMac Pro
- Yorumlar
macOS 15 Sequoia ile gelen özellikler neler?
macOS 15 ile Mac ve iPhone arasındaki entegrasyonun artması en çarpıcı özellik olarak göze çarpıyor. iPhone Mirroring ile iPhone'unuzu Mac'inizden görüntülemek ve kontrol etmek artık mümkün oluyor. Uygulamalar doğrudan Mac üzerinden açılabiliyor ve iPhone'unuzun sesi Mac'e aktarılabiliyor. Aynı şekilde öğeleri ve dosyaları Mac'inizden iPhone'unuza sürükleyip bırakılabiliyorsunuz.
macOS 15 ayrıca iPhone bildirimlerini Mac'e taşıyarak Mac bildirimleriyle beraber görünmelerini sağlıyor. Buna ek olarak, macOS artık pencereleri otomatik olarak boyutlandırarak döşüyor ve ekranı doldurarak maksimum ekran alanından yararlanıyor.
macOS 15 ile gelen bir diğer yenilik Parolalar uygulaması. Bu uygulama ile Wi-Fi şifrelerini, uygulama ve web sitesi parolalarını, doğrulama kodlarını ve daha fazlasını yönetebiliyorsunuz.
Apple ayrıca Safari'yi de güncelleyerek sayfadaki önemli şeyleri tespit etmek için makine öğrenimini kullanmaya başlıyor. Artık web sayfalarında vurgular, özetler ve içindekiler tablosu da dahil olmak üzere okuyucu moduna bir dizi yeni özellikle güncelledi. macOS Sequoia, video konferansta otomatik pencere döşeme ve yerleşik arka plan değiştirme özelliğine sahip bir sunum önizleme modu da sunuyor.
Apple'ın yapay zeka paketi Apple Intelligence ise henüz kullanıma sunulmadı. Yakın zamanda gelecek yeni güncellemeyle Apple Intelligence yetenekleri işletim sistemine eklenecek.
macOS 15 Sequoia nasıl yüklenir?
macOS 15 Sequoia'yı "Sistem Ayarları"nda yer alan "Genel" menüsü üzerinden "Yazılım Güncelleme" bölümüne giderek cihazınıza indirebilirsiniz.
macOS 15 Sequoia'yı hangi cihazlar destekliyor?
MacBook Pro
- MacBook Pro (16 inç, 2023)
- MacBook Pro (14 inç, 2023)
- MacBook Pro (13 inç, M2, 2022)
- MacBook Pro (16 inç, 2021)
- MacBook Pro (14 inç, 2021)
- MacBook Pro (13 inç, M1, 2020)
- MacBook Pro (13 inç, 2020)
- MacBook Pro (16 inç, 2019)
- MacBook Pro (13 inç, 2019)
- MacBook Pro (15 inç, 2019)
- MacBook Pro (13 inç, 2019)
- MacBook Pro (15 inç, 2018)
- MacBook Pro (13 inç, 2018)
MacBook Air
- MacBook Air (15 inç, M3, 2024)
- MacBook Air (13 inç, M3, 2024)
- MacBook Air (15 inç, M2, 2023)
- MacBook Air (M2, 2022)
- MacBook Air (M1, 2020)
- MacBook Air (Retina, 13 inç, 2020)
- MacBook Air (Retina, 13 inç, 2019)
- MacBook Air (Retina, 13 inç, 2018)
iMac
- iMac (24 inç, 2023)
- iMac (24 inç, M1, 2021)
- iMac (Retina 5K, 27 inç, 2020)
- iMac (Retina 5K, 27 inç, 2019)
- iMac (Retina 4K, 21,5 inç, 2019)
Mac mini
- Mac mini (2023)
- Mac mini (M1, 2020)
- Mac mini (2018)
Mac Pro
- Mac Pro (2023)
- Mac Pro (2019)
Mac Studio
- Mac Studio (2023)
- Mac Studio (2022)
iMac Pro
- iMac Pro (2017)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...