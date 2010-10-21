Apple MacBook Pro, 2.8GHz'de çalışan Core i7 işlemci ile güncellendi

Resmi lansmanını dün yaptığı yeni MacBook Air modellerinde, ilk defa 2006 yılında anons edilen ve 2008 yılında güncellenen Core ailesine üye mobil işlemciler kullandığı için eleştirilen Apple, MacBook Pro modellerini ise yeni nesil işlemcilerle güncellemeye devam ediyor. Apple'dan yapılan açıklamaya göre 15-inç ve 17-inç boyutlarındaki MacBbook Pro modelerine 2.8GHz'de çalışan Core i7 işlemci seçeneği de eklendi. Intel'in en güçlü mobil işlemcilerinden biri olan 2.8GHz'lik Core i7 modeline sahip olmak isteyen kullanıcıların 2.53GHz'de çalışan Ccore i7'den geçiş yapmak için 400$, 2.66GHz'de çalışan Ccore i7 işlemisinden geçiş yapmak içinse 200$ ekstra güncelleme bedeli ödemeleri gerekiyor.

Yeni işlemci seçeneği hakkında bilgi almak ve MacBook Pro'ların güncel konfigürasyon seçeneklerini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.