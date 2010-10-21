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Apple MacBook Pro, 2.8GHz'de çalışan Core i7 işlemci ile güncellendi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12,3b
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Resmi lansmanını dün yaptığı yeni MacBook Air modellerinde, ilk defa 2006 yılında anons edilen ve 2008 yılında güncellenen Core ailesine üye mobil işlemciler kullandığı için eleştirilen Apple, MacBook Pro modellerini ise yeni nesil işlemcilerle güncellemeye devam ediyor. Apple'dan yapılan açıklamaya göre 15-inç ve 17-inç boyutlarındaki MacBbook Pro modelerine 2.8GHz'de çalışan Core i7 işlemci seçeneği de eklendi. Intel'in en güçlü mobil işlemcilerinden biri olan 2.8GHz'lik Core i7 modeline sahip olmak isteyen kullanıcıların 2.53GHz'de çalışan Ccore i7'den geçiş yapmak için 400$, 2.66GHz'de çalışan Ccore i7 işlemisinden geçiş yapmak içinse 200$ ekstra güncelleme bedeli ödemeleri gerekiyor.

Yeni işlemci seçeneği hakkında bilgi almak ve MacBook Pro'ların güncel konfigürasyon seçeneklerini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.


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dievas 9 yıl
apple ın sitesinde de varmı bu seçenek?
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Hakanonur 9 yıl
17 i7 m620 kullanıcısıyım performansı fazla fazla yetiyor 3.33ghz e kadar görüyor aler hakkını veriyor bence apple bana para versin :) Değiştirmiyorum işlemcimi hehe
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iselchuk 9 yıl
elimde istanbulda yeni model 2.8ghz i7 ler mevcut . 15" 2.8ghz hi res mat ekran $2750 , 17" 2.8ghz mat ekran $3000

ilgililer ucuz@mac.com a email ile ulasabilir .
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::Ashes:: 9 yıl
biostan zatne biraz hışaşırtma yaptınmı zaten üst modelle aynı oluyor..
kesinlikle herkese diyorum bütün özellikleri aynı sadece frekansı farklıysa frekansı düşük olanı tercih edin fazla para harcamayın..
mesela 925ile 965 arasında öle bir uçurum yok 3 tane çarpan artırdınmı 965 oluyor zaten 925te..
intelde bu dahada kötü i5 750 alıyorsun 200dolardan..
i7 920alıyorsun 280dolardan..
i7 975 extrem ialıyorsun 1000dolardan yada i7960ı 600dolardan vs..
hiç bir farkı yok bunların..
i5 750 intelin en iyi mimarisinin sanal çekirdekleri kırpılmış modelidir tek Fiyatını hakedebilecek işlemci odur..
tabi oda artık bitti gibi..
Eskiden 955ile aynı fiyataydı 400 liraydı şimd phenom II x6 ile..
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gps.navigation 9 yıl
Ne Bios'u arkadaşım
adam Macbook Pro diyor sen Bios diyorsun
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Batuist 9 yıl
270MHz için ekstradan 400$.. gerçi bunları kullananlar için pek sorun olmasa gerek..
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