Google'a yeni rakip: Apple Haritalar web üzerinden kullanılabilecek

Apple Haritalar web adresi kullanımda
Bu gelişme yol tarifi almak, yeni yerler keşfetmek ve işletmeleri bulmak gibi işlemleri daha da kolaylaştıracak. Apple'ın basın bültenine göre, uygulamanın beta versiyonuna erişmek isteyenler, Mac ve iPad cihazlarında Safari ve Chrome tarayıcıları, Windows cihazlarında ise Chrome ve Edge tarayıcıları kullanabilecek.
Apple Haritalar'a beta.maps.apple.com adresi üzerinden erişilebiliyor ve şimdilik sadece İngilizce olarak hizmet veriyor. Beta ile birlikte kullanıcılar araç ve yaya yol tarifleri alabilir, fotoğraflar, çalışma saatleri, derecelendirmeler ve yorumlar dâhil olmak üzere harika yerleri ve yararlı bilgileri bulabilecek.
Haritalar, Rehber özelliği ile de pek çok şehirde yemek yenilebilecek, alışveriş yapılabilecek ve keşfedilecek yerleri gösterecek. Bu adımla birlikte Apple, yıllardır pazar lideri olan Google Haritalar'a ciddi bir rakip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.