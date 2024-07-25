Google'a yeni rakip: Apple Haritalar web üzerinden kullanılabilecek

Tam Boyutta Gör Apple, Haritalar uygulamasını web tarayıcılarına taşıyarak büyük bir adım attı. Artık iPhone veya iPad'inize ihtiyaç duymadan herhangi bir cihazın tarayıcısından Apple Haritalar'ı kullanabileceksiniz.

Apple Haritalar web adresi kullanımda

Bu gelişme yol tarifi almak, yeni yerler keşfetmek ve işletmeleri bulmak gibi işlemleri daha da kolaylaştıracak. Apple'ın basın bültenine göre, uygulamanın beta versiyonuna erişmek isteyenler, Mac ve iPad cihazlarında Safari ve Chrome tarayıcıları, Windows cihazlarında ise Chrome ve Edge tarayıcıları kullanabilecek.

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Apple Haritalar'a beta.maps.apple.com adresi üzerinden erişilebiliyor ve şimdilik sadece İngilizce olarak hizmet veriyor. Beta ile birlikte kullanıcılar araç ve yaya yol tarifleri alabilir, fotoğraflar, çalışma saatleri, derecelendirmeler ve yorumlar dâhil olmak üzere harika yerleri ve yararlı bilgileri bulabilecek.

Haritalar, Rehber özelliği ile de pek çok şehirde yemek yenilebilecek, alışveriş yapılabilecek ve keşfedilecek yerleri gösterecek. Bu adımla birlikte Apple, yıllardır pazar lideri olan Google Haritalar'a ciddi bir rakip olacak.

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Google'a yeni rakip: Apple Maps web üzerinden kullanılabilecek